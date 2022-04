V jakých továrnách v Rusku se stále vyrábí auta? Je to velmi krátký, ale pozoruhodný seznam před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Představa, že sankce západu Rusko úplně paralyzují, se nenaplňuje, škody ale budou zjevně velké. Tamní Avtostat dal dohromady přehled továren, které i nadále vyrábí auta - mnoho z nich nezbylo, zdaleka ale nejde jen o domácí výrobce.

Brzy uběhnou už dva měsíce od chvíle, kdy se naplno rozhořel konflikt na Ukrajině a jeho konec se nezdá být v dohledu. Západ se rozhodl situaci řešit hlavně v ekonomické rovině a už dříve jsme projevili skepsi nad tím, že to může vést k jakkoli rychlému vyřešení situace a zabránění dalšímu krveprolití. Už fakt, že boje stále pokračují, to bohužel dokladuje, neznamená to ale, že by sankce neměly svůj dopad.

Mají a některé ty automobilové známe jako Češi velmi dobře. Škoda byla dlouhodobě jednou z nejúspěšnějších zahraničních automobilek v zemi a loni tam prodala více jak 10 % své celkové produkce. Teď tam jen doprodává dříve dovezená či vyrobená auta, místní produkce neběží a byť plány na její obnovení existují, tušíme, že nebude morálně průchozí, aby k němu došlo bez pozitivního vývoje v samotné Ukrajině.

V podobné situaci je většina automobilek, ne však všechny. Ruský Avtostat dal dohromady přehled továren, které stále fungují a je na jednu stranu velmi krátký - jde o pouhé čtyři fabriky. Nejsou to ale jen ty ruské, naopak, ruská je z nich jen jedna.

Z domácích výroben nadále zůstává v chodu továrna UAZu, který si z valné většiny vystačí s komponenty domácí provenience, popř. s díly ze zemí, které s Ruskem nadále kooperují. Vedle toho jde o fabriky Havalu, Sollersu a Avtotoru.

V případě Havalu jde o Číňany, tam není co řešit, Říše středu zůstává k Rusku vstřícná. V Sollersu ale vznikají Mazdy, Avtotor pak vyrábí Hyundai, Kie a BMW. Zde je třeba dodat, že výroba bavoráků v zemi nepokračuje kvůli nedostatku dílů dovážených z Německa, Hyundai a Kie ale Avtotor dále vyrábí. A Mazdy též vznikají. Je to tím, že asijské země obecně - Jižní Koreu a Japonsko nevyjímaje - s Ruskem též nejsou až tak na nože a minimálně proudění obyčejných aut (a dílů k nim) neomezují.

Je to pozoruhodný stav připomínající, že přístup světa k Rusku není zase tak černobílý, jak se někdy může zdát. Jinou otázkou samozřejmě je, kolik Rusů si za nastalé ekonomické situace bude moci nové auto koupit, to se ale dozvíme až v dalších týdnech a měsících.

Výroba Škody v Rusku stojí a škody (tentokrát vážně s malým š) jsou velké. Stejný stav se týká většiny automobilek působících v zemi, ne však všech - produkce zejména asijských značek v Rusku jede dál. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.