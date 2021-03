V Německu bují podvody s dotacemi na elektromobily, figuruje v nich i Škoda před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud bude kdykoli a kdokoli rozdávat peníze jiných ve prospěch čehokoli na základě uměle vytvořených kritérií, můžete vzít jed na to, že se najdou lidé, kteří toho zneužijí. Případ německých dotací na elektrická auta není výjimkou.

Kdyby byli všichni lidé jako Mirek Dušín, možná bychom na přerozdělování peněz daňových poplatníků formou dotací měli jiný názor. Bohužel jsou ale lidé takoví, jací jsou a žijeme ve světě, v jakém žijeme. Dotace se tedy přes možná ušlechtilou myšlenku stojící na jejich počátku stali nástrojem deformace trhu, který způsobuje, že nejsou nabízeny věci, které lidé chtějí a na trh se dostávají ty, které nikdo nestojí. A také je to bohužel nástroj, jak se peníze z kapes těch, kteří je potřebují, dostávají do peněženek lidí, kteří jich nemají nikdy dost.

Aktuálně nehodláme hovořit o nejmenovaném českém premiérovi a jeho nejmenované farmě u Olbramovic, která je nakonec nejlepší ukázkou prohnilosti celého systému. Ten je evidentně nejen nefunkční, ale i nenapravitelný, pokud léta nedokáže zakročit proti těm, kteří dotací před zraky všech s úsměvem zneužívají. A to je případ, o kterém víme. Kolik je těch, o nichž se nikdy nedozvíme?

Dnes se ale podíváme na německé dotace na elektromobily, které jsou v principu stále tímtéž. V době koronavirové totiž u našich sousedů došlo na výrazné zvýšení vládní podpory na nákup elektrických aut, která může dosáhnout až 12 tisíc Eur (cca 315 tisíc korun). To je v podstatě cena nového vozu se spalovacím motorem, kterou pochopitelně budou muset zaplatit primárně ti, kteří elektrická auta nekupují a neprovozují.

Podle nás to není férové jako takové, je to ale legální. Autopůjčovna Nextmove nicméně vytáhla na světlo světa informace o tom, jak jsou některými prodejci aut štědré vládní dotace zneužívány za hranicí pravidel. A činí tak za pomocí několika kroků, které navíc mohou být navzájem propojené či se doplňují.

Nejčastěji se týkají aut, která si buď na sebe registrují samotní prodejci nebo jde o vozy dovezené z jiných zemí. Nejde tedy o auta nová, alespoň ne formálně, na která je v Německu možné získat podporu až 5 000 Eur (asi 131 tisíc Kč), pokud nejsou starší 12 měsíců a nemají najeto více než 15 000 km a nestojí více než 80 % původní ceny. První dvě podmínky není problém splnit, tu poslední ale ano, pokud chce prodejce například vůz dovezený z České republiky dobře prodat.

Dotace by takový vůz běžně udělaly prodejným nanejvýš za cenu nového auta minus dotaci na nové (protože jinak by si kupec pořídil vůz nové) nebo za 80 procent ceny nového (protože pak by jej šlo prodat za 80 procent ceny minus dotaci na ojeté) podle toho, jaká suma bude vyšší. Prodávající by tak inkasoval relativně málo, třebaže zákazník by byl spokojen. Vykuci ale pochopitelně našli cesty, jak pravidla obejít, auto prodávat dráž a dotaci na ojetinu přesto získat

Potřeba je pouze splnit podmínku oněch 80 % původní ceny, čehož je dosahováno různými cestami. Prodejci např. vybírají od klientů zálohu v hotovosti, kterou ovšem v rámci finální faktury zaslanou dotačnímu úřadu již neuvedou. Či fakturu rozdělí na dvě části, kdy jedna je spojena se samotným vozem a druhá kupříkladu s příslušenstvím, i když zákon přikazuje uvádět vše současný. Úřadům se pak přeloží pouze ta první. Někteří dealeři pak dokonce kupují to či ono auto na sebe jako nové, využití dotace na nový vůz, splní podmínku nejméně šestiměsíčního vlastnictví a pak zopakují výše zmíněné - to se pak z eráru bere dvakrát.

Jaký je výsledek? Z pohledu automobilek pozitivní, neboť prodejů je nakonec jen více a ani prodejci si nestěžují, protože dotace jde hlavně do jejich kapes. Zaplakat ovšem mohou daňoví poplatníci, kteří vše „zatáhli“. A trpět může i sám kupec, neboť dotace na vůz nakonec přiklepnuta být nemusí a může být popotahován úřady za účast na dotačním podvodu.

Tyto podvody jsou nejčastěji spojené s elektromobily koncernu VW Group, tedy s Volkswagenem ID.3, Seatem Mii a Škodou Citigo, protože jsou nejlevnější. Páchají je pochopitelně prodejci ojetin, jména konkrétních firem ale zatím nepadla - zda jsou do machinací aktivně či alespoň vědomě zapojeni i autorizovaní dealeři těchto značek, kteří na tom pochopitelně též mohou profitovat, není v tuto chvíli známo.

S dotačními podvody je v Německu spojena i elektrická Škoda Citigo, protože stojí málo a dotace na ni jakožto na ojetinu znamená největší relativní výdělek. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Nextmove

