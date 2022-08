Ve Franci začali lidem dávat 100 tisíc Kč za to, že se vzdají svého automobilu ve prospěch kola před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Tomu se říká evoluce na evropský způsob. Místo snah o přesun lidí k časově efektivním a bezpečným způsobům dopravy je budeme nutit přesedat na bicykly, kterým coby dopravním prostředkům evolučně odzvonilo asi před 100 lety.

Kolega z redakce říkává, že kolo je sice fajn, od vynálezu spalovacího motoru to ale tak nějak není ono. Ve svých 15 letech ho tak vyměnil za motocykl, v 18 za auto a na kolo už nikdy nesedl. Je to pravda extrémní přístup motoristického nadšence, racionálně ale reflektuje to, kam se evolučně posunula celá společnost. Bicykl je dnes primárně zábavním prostředkem nebo sportovním náčiním, víc nic. Jako dopravní prostředek dává smysl jen ve velmi omezené škále případů, která se vedle malého motocyklu bude limitně blížit nule.

Nemá smysl o tom dlouze debatovat, motorizace té které země je historicky úzce spojena s jejím hospodářským rozvojem. Mobilita kapitálu v přeneseném smyslu těchto slov je prostě hybatelem ekonomické efektivity, ať se to někomu líbí nebo ne. A zejména auta, která dokáží bezpečně a komfortně přemístit kohokoli a cokoli i na mnohasetkilometrové vzdálenosti v řádu hodin prakticky kdykoli a bez jakýchkoli omezení, jsou v tom velmi dobrá. Evropa je ale v posledních letech přeborníkem v podkopávání si vlastních nohou, což letos vidíme jasněji než kdy dříve, a tak se rozhodla proti autům bojovat.

Už tlak na elektromobilitu je zásadní ránou pro výše popsané schéma, někde ale jdou ještě dál. Ve Francii už od roku 2018 razí tzv. Le Plan Vélo (snad netřeba překládat, ale le vélo je případně kolo ve smyslu bicykl), který se snaží podpořit kola coby dopravní prostředky. Proč, nám uniká, stačí se podívat na počet mrtvých cyklistů každý rok, dát si toto číslo do kontextu s tím jejich kilometrový výkon a máte docela dobrou představu, proč tuto cestu nerazit i bez čehokoli dalšího. Francouzi ji ale razí a nyní se vše rozhodli řádně opepřit.

V tuto chvíli tak za výměnu auta za kolo nabízí až 4 000 Eur, tedy bezmála 100 tisíc Kč s ohledem na sociální situaci žadatele. K dispozici jsou přitom každému členovi rodiny, která přesedlá z automobilu na bicykl. To je fascinující. To už ani není dotace, ale úplatek, neboť i když kolo za 100 tisíc jistě existuje, většina lidí kupuje stroje za zlomek této ceny. Z dosud zveřejněných informací není jasné, co všechno musíte udělat, abyste si tyto peníze vysloužili - jestli stačí auto prodat, musíte jej sešrotovat nebo se upsat cyklistickému ďáblu, že si aspoň 10 let žádné nejenže nekoupíte, ale ani si žádné nepůjčíte. Ovšem to už jsou jen technikálie, obecná snaha je jasná - nemáte auto, máte 100 tisíc.

Jakkoli absurdně to zní, Francie se tak rozhodla naplnit zatím zjevně neúspěšné snahy zvýšit podíl cyklistů na celkové dopravě. Závidí Nizozemsku, kde až 27 % lidí používá k dopravě kolo, neboť země je to rovná jako placka a i z Rotterdamu do Haagu je to asi 20 kilometrů. Z Paříže do Marseille je to asi 750 km přes hory, to už půjde hůř. Obecně se ve Francii jezdí na mnohem delší vzdálenosti, Francie chce ale podíl cyklistů na dopravě do roku 2024 aspoň 9 %. V tuto chvíli jde o 3 %, zbytek zjevně „uplatí”.

Vypadá to, že se jediným faktorem pro rozhodování zas jednou stala minimalizace emisí CO2 za každou cenu. To pak z lidí padají bizarní nápady...

Škoda nabízí spoustu vlastních bicyklů, ve Francii tak může svým zákazníků nabízet místo jejich auta kolo + doplatek. To budou asi koukat... Foto: Škoda Auto

Zdroj: The Times

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.