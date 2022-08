Venku je nové auto s 1 400 koňmi a manuálním řazení, je to fascinující pokus vrátit čas před 3 hodinami | Petr Miler

Těžko říci, jestli se radovat nebo brečet. Tohle auto na jednu stranu skutečně má 1 400 koní a skutečně můžete měnit převody s pomocí řadičky a spojky. Problém je „jen” v tom, že je to virtuální realita, simulace, Matrix.

Můžeme si tisíckrát říci, že moderní automatické převodovky dokáží být skoro vším, co si od změn převodů můžete přát. Takové PDK od Porsche je skutečně skoro dokonalé - je extrémně rychlé i komfortní současně, dokáže dokola odolávat obrovským výkonům aut jako 911 Turbo S včetně jeho „ran” při ostrých startech. A umí být dokonce i jemné. Technici Porsche už před léty naučili tuto převodovkou používat s pomocí dvojice spojek dva kvalty najednou, aby i jízda po městě či v nízkých rychlostech byla plynulá.

Je to všechno skvělé, můžu si v hlavě dokola opakovat, že to skoro nemá chybu, přesto žádný automat nedokáže nahradit pocity, když si s „vidlácky jednoduchým” manuálem o jedné spojce a šesti kvaltech převod změním sám. Nejde tu jen o samotný proces, ale celkový pocit, nakonec i o vnímání dynamiky - akcelerace slabšího auta působí s ručním řazením naléhavěji a bezprostředněji než v případě automatického řazení jakéhokoli typu. Jsou to jen pocity, jistě, ale pokud vás řízení baví, právě o ně jde. Pohled na stopky s časem 1:17,55 místo 1:17,93 vám žádné dobré pocity z řízení nedopřeje.

Proto pravidelně litujeme stále menší a menší nabídky výkonných aut s ručním řazením. Je to skoro vyhynulý druh, už nějakých 500 koní s manuálem je téměř nesplnitelný sen, ta nejvýkonnější auta prestižních značek s dvakrát většími výkony se s manuály dávno nedělají. A do toho najednou přichází Koenigsegg CC850 s 1 400 koňmi a kulisou s klasickým „Háčkem” na středovém tunelu. Party? No, raději kroťte své splašené koně.

Tohle auto má na skutečně svém středovém tunelu „Háčko”, celé to ale má pár háčků. Není to imitace, za kterou by se nic neskrývalo, tohle je řadicí páka, se kterou můžete řadit, k dispozici máte i spojku, která též něčo dělá. Přesto je to celé falešné a skoro tak prázdné jako někdejší projev Mirka Topolánka na kongresu ODS očima Václava Klause. Než se ale dostaneme k detailům, podívejme se, co je CC850 zač.

Jak název - a nakonec i vzhled - napovídá, jde o reminiscenci modelu CC8, dnes už 20 let staré legendy švédské značky. Jde o vizuálně modernizované totéž s interiérem prakticky odpovídajícím modelu Jesko. Z něj pochází i přeplňovaný motor 5,0 V8, který dává až 1 403 koní výkonu (1 033 kW) při použití ethanolu E85, na benzin generuje nanejvýš 1 185 koní. Maximální točivý moment je 1 385 Nm a hmotnost činí 1 385 kg. To zní skvěle, nejvíc ale pořád láka ona převodovka.

Tou bohužel není skutečný manuál, jak naznačuje už prvotní informace výrobce - k dispozici máte šestistupňovou kulisu a „spojku” ovládající devítistupňovou převodovku. To je něco... Technicky zdatní už tuší, že je to simulace. Auto ve skutečnosti používá devítistupňový automat, nám už dobře známou revoluční převodovku s osmi spojkami, nad kterou je postavené rozhraní, které ji ovládá jako by šlo o manuál. Spojka je elektronická, řadička je elektronická, reálně nic z toho neovládáte, vlastně za tím nic reálného neexistuje. Volit můžete vždy jen 6 stupňů, můžete si ale vždy změnit, které z 9 stupňů samotné převodovky to budou. I z toho je zjevné, že auto jen simuluje, že převody měníte děláte, ale je v tom prý tak dobré, že motor může i zhasnout, motor škubat...

Nevíme, co si o tom myslet. Snaha se cení, kouzlo manuálu je ale v onom přímém spojení, ne v jeho simulaci. Obáváme se, že to nemůže rozumně fungovat, že to více než výhody obou řešení spojí jejich nevýhody. Ale kdo ví, chce to zkusit, Koenigsegg říká, že jinak už ruční řazení do takového auta dnes nedostane. Na každý pád zůstává přesvědčen, že je to prostě manuál, a tak vozu říká TWMPAFMPC - The Worlds Most Powerful And Fastest Manual Production Car, nejsilnější a nejrychlejší produkční auto s manuálním řazením.

Vůz vznikne jen v 50 kusech, cena a dostupnost budou známy později. A kdyby vás zajímalo, co znamenají ony padesátky v názvu auta a v omezení jeho produkce, je třeba dodat, že vůz je jakýmsi vlastním darem Christiana von Keoenigsegga k jeho 50. narozeninám. Svou vlastní automobilku rozjel opravdu brzy...

Geniální nebo naprosto nesmyslné? Toť otázka, Koenigsegg CC850 se ale aspoň bude věrohodně tvářit, že si v něm převody měníte sami. Foto: Koenigsegg

