Dodavatelé odhalili detaily k novým motorům Mazdy, nabídnou to, s čím jiní končí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

V současné době nenajdeme mnoho větších automobilek, které by zkoušely dělat věci jinak. Mazda mezi ně ale patří a zatímco ostatní ostatní vidí budoucnost pomalu jen v elektřině, Japonci chystají nové šestiválce a modely s pohonem zadních kol.

Z globálního pohledu je Mazda relativně malou automobilkou. Dokládá to pohled na prodejní výkazy, dle kterých kupříkladu v Americe bylo v posledních dvou letech prodáno okolo 280 tisíc nových vozů. To je podobné množství aut, jaké je Ford schopen na tomto trhu udat během jediného měsíce. Je tedy pochopitelné, že japonská automobilka si nemůže dovolit střílet od boku, ale musí s každou svou ranou mířit co nejpřesněji. Pokud totiž mine terč, pak jí to bolí mnohem více než třeba zmiňovaný modrý ovál.

Značce přesto nelze upřít snahu o inovace, pokaždé ji to s nimi ale nevyjde. Třeba o SUV MX-30, které dostalo do vínku tzv. sebevražedné zadní dveře, velký zájem není. Tento způsob otevírání sice dobře posloužil Mazdě RX-8, to však bylo sportovně laděné kupé. MX-30 se však zaměřuje na rodiny, ovšem ty mají problém s otevíráním v zúžených prostorech i s příliš velkou hmotností dveří.

Příliš se Mazdě nedaří ani s klíčovým modelem 3. Značka proto i v důsledku koronaviru předpokládá, že fiskální rok 2021, jenž končí 31. března, uzavře s 1,3 miliony prodaných aut, což bude představovat 8procentní meziroční pokles. To na dnešní dobu není až tak špatný výsledek (v USA jako jedna z mála prodejně rostla), přesto očekává ztrátu ve výši 90 miliard yenů (cca 18,5 mld. Kč). S dalšími novinkami si tedy nemůže dovolit neuspět.

Japonci přitom se svými novými produkty míří opravdu vysoko. Jak už bylo i oficiálně potvrzeno, Mazda pracuje na nových motorech, se kterými ostatní končí nebo skončili - na řadových šestiválcích. A aby toho nebylo málo, dorazí s nimi i nová platforma s pohonem zadních kol. Nyní jsou venku nové informace pocházející od dodavatelů automobilky, z nichž je patrné, že pohonné jednotky budou mít objem vskutku neskromné objemy 3,0 nebo 3,3 litru a dorazí jak v benzinové, tak v dieselové verzi. Kromě toho bude i v tomto případě k mání verze SkyActiv-X, tedy „diesel na benzin“.

Mazda předpokládá, že v prvé fázi dorazí s novou technologií SUV, jakkoliv se dříve hovořilo o příchodu nové šestky. Ta pochopitelně není ze hry, přičemž oproti konkurenci by měla nabízet pomalu naprostý unikát - aut střední třídy s šestiválcovými motory, navíc pohonem zadních kol, je na trhu stále méně. Nové produkty by tedy měly zlákat především automobilové nadšence. První z nich přitom dorazí v roce 2022, v rámci roku 2025 pak Mazda na základě oněch dat dodavatelů počítá s výrobou 300 tisíc exemplářů. To je znovu ambiciózní číslo.

Vše má pochopitelně své opodstatnění ve vyšších cenách, Mazda si za ojedinělou nabídku chce nechat jaksepatří zaplatit. Vozy postavené na nové platformě a osazené řadovými šestiválci tak budou o poznání dražší než zbytek portfolia, se kterým se přitom mohou vzájemně i překrývat. Mimo to automobilka hodlá oslnit i návratem Wankelu, jakkoliv ten bude součástí elektrifikovaného ústrojí a dojezd elektrické Mazdy MX-30 by měl zdvojnásobit z 200 na 400 kilometrů.

Automobilka rotačním motorem, jenž bude pohánět pouze generátor elektřiny, hodlá osadit i další vozy - dříve se ostatně hodně mluvilo o Mazdě 2. Na návrat ryzího Wankelu nicméně můžeme asi jednou provždy zapomenout. Stojí za tím hlavně přísnější evropské emisní limity, kvůli nimž ostatně dojde na zdražení SUV CX-5 o čtyři procenta. Vůz totiž povolenou míru přesahuje a Mazda si nemůže dovolit nic jiného než přenést pokuty na zákazníky.

Mazda svou novou techniku už oficiálně ukázala, teď jsou o ni známy další detaily. Foto: Mazda



Automobilka chystá prémiové modely postavené na nové zadokolkové platformě a osazené novými šestiválci. Jakkoliv se však dosud mluvilo hlavně o výkonném sedanu, jako první by nakonec mělo dorazit nové SUV. Foto: Mazda

Zdroj: Nikkei

Petr Prokopec