Venku jsou první nákresy podoby nové Škody Superb, sen o designové revoluci se rozplývá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Prvotní náznaky lidí z české automobilky hovořily o nově pojatém autě majícím blíže k novému Enyaqu, první reálné nákresy ale naznačují spíše evoluci a vzhled blízký poslední Octavii.

O čtvrté generaci Škody Superb se mluví již delší dobu. Naposledy přitom stojaté vody rozvířil sám šéf mladoboleslavské automobilky Thomas Schäfer, jenž naznačil, že kromě liftbacku a kombíku by mohlo dorazit také dlouho očekávané provedení RS. Vše prý ale bude záviset na zákaznících, což ale poněkud ošemetné prohlášení. Klientela po sportovním derivátu touží již léta, ovšem málokdo bude asi se stejným nadšením akceptovat cenu dalece přesahující milion korun, která by s touto variantou byla bezesporu spojena.

My se nicméně dnes nebudeme ani tak zabývat motorovým prostorem, nýbrž karoserií. Škodě totiž na internet unikly oficiální skice chystaného vozu, z nichž je jasně patrné, že na revoluci můžeme zapomenout. Místo toho se bude jednat o evoluční změnu menší, než jakou v rámci mezigeneračního střídání stráží prošla Octavia. Zvětší se tedy čelní maska, zatímco světla projdou zúžením. Karoserie jako taková pak sice bude oblejší kvůli aerodynamice a snížení emisí, ovšem zdobit ji budou mnohem ostřejší hrany.

Při bočním pohledu se přitom zdá, že novinka bude podstatně delší než stávající provedení. Spíše než změnou rozměrů je to ovšem dáno boční linkou (dříve ji Škoda nazývala Tornado), která propojuje čelní lampy s těmi koncovými. Kromě toho pak liftback vyfasuje více skloněné zadní okno, což nárůst do délky i v rámci rozvoru víceméně potvrzuje, byť půjde maximálně o pár desítek milimetrů. Kdyby totiž k prodloužení nedošlo, rázem by byl prostor pro hlavu horší než u stávající verze.

Šikmější se pak zdá být i zadní okno kombíku, u kterého je navíc patrné, že Škoda nejspíše oběma karosářským variantám zvedne boční linii. Či rovnou výšku, což by vyústilo ve větší prostor jak pro posádku, tak pro zavazadla. Stejný posun pak ostatně čeká i nový Volkswagen Passat, který mladoboleslavská automobilka vyvíjí společně se svou vlajkovou lodí. Německý zástupce má ale dorazit jen jako kombi, neboť sedan bude součástí rodiny ID a přepřáhne tak na elektrické ústrojí. Koncern VW chce oba vozy odlišit hlavně výbavou, kdy ta u Volkswagenu bude luxusnější. Je tak jasné, že ceny zamíří vysoko.

Lze už jen dodat, že Passat by neměl přijít jen o méně praktickou verzi, ale také o manuální převodovku, automat má jeho luxusnímu statutu odpovídat více. To by ovšem mohlo znamenat i konec tří pedálů u české vlajkové lodi. Ostatně vývoj jedné převodovky je vždy levnější, a jelikož i Škodě narostlo sebevědomí, vše by dávalo smysl. Jen v Mladé Boleslavi musí počítat s tím, že její prodeje už asi jen stěží budou tak vysoké jako v minulých letech - známe v našem okolí dost lidí, kteří se už nyní od škodovky odvrací jen kvůli cenám.

Škodě unikla oficiální skica nové generace Superbu. Ta evidentně vsadí na evoluční změny a více než co jiného bude mít blízko k současné Octavii. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Motor1

