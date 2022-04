Nejprodávanějším autem v Rusku je v tuto chvíli Škoda, jakkoli neuvěřitelně to zní před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Cesty osudu jsou zjevně nevyzpytatelné, a tak se v době, kdy se hovoří o fatálních dopadech konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem na prodeje Škody ve druhé zmiňované zemi, poprvé stalo, že ovládla žebříček registrací. Třebaže možná jen na týden.

V minulosti jsme se mnohokrát zmiňovali o tom, že Škodě se na ruském trhu velmi daří. Postupně z něj udělala své druhé největší světové odbytiště, na němž i v těžkých časech slušně bodovala. Loni tam dodala zákazníkům přes 90 tisíc aut, více jak desetinu své celkové produkce, to není zanedbatelný počin.

Také jsme zmiňovali, že za to v prvé řadě vděčila faceliftovanému modelu Rapid, který přijal za své designové linie novějších modelů Scala či Octavia, současně ale zůstal velmi dostupný. Tohle ale platilo do letošního přelomu února a března, kdy se naplno rozhořel konflikt na Ukrajině. Od té doby výroba škodovek v Rusku stojí a dovoz je obtížný až nemožný, a tak se nejčastěji mluví o tom, že česká značka může v Rusku zcela skončit. Platí to i dnes, to ale neznamená, že do té doby nemůže bodovat. Může.

Ukazuje to detailní analýza prodejů Avtostatu, který průběžně sleduje prodeje aut v Rusku na základě dat o registrací nových vozů do provozu. Už dříve se ukázalo, že je to trochu ošidná metrika, neboť jde o vyšší čísla prodejů než jaká reportují sami výrobci. Nečekejte ale žádnou „levou”, o to tu nejde, nejčastěji skloňovaným důvodem oněch rozdílů je prodej skladových aut „povalujících se” leckde po zemi, které automobilky už považovaly za prodané. A nově analytici zmiňují, že do hry vstupuje také systém jakéhosi šedého dovozu, o kterém se výrobci už nedozví.

V případě Škody musí jít hlavně o první důvod, popř. dovoz dříve vyvezených aut, neboť se v adekvátním provedení vyráběla jen v Rusku. Buď jak buď, během třetího dubnového týdne, tedy v době od 18. do 24. dubna, se absolutně nejprodávanějším autem v Rusku stala Škoda, a to právě zmíněný Rapid. Našel si 351 kupců, podstatně více než jakékoli jiné auto kteréhokoli výrobce.

Je to hodně zvláštní, ale data o registracích jistě nelžou. Je možné, že dealeři škodovky po stabilizaci kurzu rublu dostali instrukce „rozstřílet” zásoby, svou roli ale může hrát také fakt, že prodeje aut se drží nahoře hlavně v Moskvě a Petrohradě, kde byla Škoda vždy silná. V každém případě je to historický úspěch v době, kdy se čekal pravý opak. Pro úplnost dodejme, že Škoda pokořila i domácí Ladu Granta (296 aut) a korejské vozy Hyundai Solaris (289 aut), Kia Rio (273 aut) a Hyundai Creta (223 aut).

Nesvědčí to ale jen o tom, že se to Škodě „nějak sešlo”, o Rapid byl v Rusku vždy zájem a nastalá situace (s vidinou možného úplného ukončení prodeje) jej jistě nakopla. Můžeme se tak znovu podivit tomu, že Škoda u nás bazíruje na nástupci jménem Scala, který je pro automobilku naopak zklamáním. Obyčejní lidé si dnes u škodovky v podstatě nemají co koupit - i Fabia už je dražší než kdysi Rapid, a to jde o mnohem méně univerzální vůz.

Rusové si vedle toho stále mohou koupit moderně vyhlížející škodovku s osvědčenou technikou, která aktuálně stojí od 1 602 000 rublů. To přímým přepočtem na koruny není málo, s kursem rublu je to ale teď složité a ve světle cen alternativ jde pro Rusy zjevně o stále atraktivní sumu.

Inovovaná Škoda Rapid je zajímavé auto, na jedničku ruského trhu v dubnu 2022 bychom ji ale netipovali. Nicméně právě tou zrovna je. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.