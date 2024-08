Většina majitelů Tesel mění u dealerů svá auta zpět za spalovací vozy, elektrický pohon nechce znovu ani třetina z nich dnes | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Je to další součást výmluvné mozaiky ukazující, že dostat 100 procent lidí do elektrických aut je v dohledné době nemožné. Ani Tesly zjevně nedělají tomuto druhu pohonu dobrou reklamu.

Příznivci elektrických aut rádi vytvářejí iluzi... No, příznivci tohoto druhu aut rádi vytvářejí řadu různých iluzí, jednou z těch podstatných ale je, že jakmile někdo jednou přičichne k elektromobilu, už nikdy nechce jinak. Mám ze svého okolí přesně opačnou zkušenost, ale anekdotické důkazy nehrají v této debatě roli na žádné ze stran.

Máme-li se opřít o věrohodná data týkající se ať už celého světa nebo dílčích zemí, platí, že okolo poloviny majitelů elektrických aut se vrací zpět ke spalovacímu pohonu. Důvody bývají různé, tím dominantním ale obvykle jsou strastiplné zážitky při dlouhých cestách, pro které se elektromobily se svými současnými technickými limity dalece nehodí a neexistuje šance, že by se to v následujících letech mohlo jakkoli podstatně změnit.

Jak už jsme konstatovali nejednou, vztah člověka k určitému produktu (a nejen produktu...) obvykle vytváří jeho schopnost obstát v situacích nikoli typických, ale extrémních. Je zkrátka jedno, že obvykle jezdíte 30 kilometrů denně, které byste klidně ujeli i na kole, když jednou za měsíc musíte absolvovat dlouhou pracovní cestu a dvakrát do roka ujet tisíce kilometrů o dovolených. V takovém případě prostě potřebujete auto, které s grácií zvládne oněch 14 „extrémních cest”, nikoli 353 těch obvyklých. A jste-li zvyklí na nekonečně univerzální spalovací pohon, „downgrade” vás obzvlášť obtěžuje.

I když jsou elektromobilisté otevřenějších myslí ochotni tuto veskrze logickou argumentaci přijmout, pak jsou tu ještě o poznání dogmatičtější příznivci Tesel, kteří mají pocit, že aut této značky se nic podobného netýká, že řady církve nikdo neopouští. A kdyby přece jen, tak jistě ne k jinému typu pohonu. Ani to ale neodpovídá realitě.

Jak ukazují data zveřejněná kolegy z Edmunds, pokud americký majitel Tesly vyrazí k dealerovi pro nové auto, bez elektromobilu od něj odjede naprostá většina z nich - 51 % majitelů sáhne znovu po benzinu a 16 % po různých formách spalovacích aut s dílčí elektrifikací neboli hybridech. Jen 32 % majitelů chce znovu elektromobil, zbytek připadá na diesely a další v USA okrajové formy pohonu.

Tato čísla sice co do trendu vyznívají pro elektrický pohon pozitivně, neboť v přechozích letech bylo ještě hůř, nic to ale nemění na tom, že ani v roce 2024 ani Tesly při návštěvě dealerství nedokážou udržet u elektromobilů ani třetinu lidí. Jak pak někdo chce pomýšlet na to, že tato auta přijme během pár let za vlastní 100 procent motoristů? Je to dvěma slovy absolutně nemožné.

Samozřejmě, podobná data jsou píchnutím do svatostánků elektrické mobility, neboť narušují „kazatelům elektrické pravdy” jejich pohádky o docela jiném stavu. I v tomto případě se tedy na Edmunds někteří obořili s tím, že překrucují realitu, neboť Tesla nemá obvyklá dealerství, auta si prodává sama a tato data v přehledu chybí. Jasně, to je fakt, ale nikdo netvrdí, že to je jinak - Tesla tyto informace ostatně ani nezveřejňuje. A jinak platí, že když už někdo přijede k dealerovi jiné značky pro nové auto a přijede se svou Teslou, z 51 % odjede autem na benzin a z 68 % něčím jiným než elektromobilem.

U Tesly samozřejmě za elektromobil vymění svůj elektromobil 100 % lidí, nic jiného neprodává Jak moc je to v globálnějším měřítku, můžeme odhadovat leda ze (z podstaty, nikoli zpracováním) méně přesných dat S&P Mobility, která jsme dříve též probírali. Také v jejich případě ale platí, že od elektromobilů se odvrací asi polovina jejich aktuálních majitelů. A byť u Tesel je podíl „věrných” nepřekvapivě vyšší, ani v jejich případě to zdaleka není 100 %.

Jakákoli data se pochopitelně dají interpretovat nespočtem způsobů, vše výše uvedené jsou ale dobře zdokumentovaná čísla z léta věrohodných zdrojů. Jestli uvidíte sklenici jako poloplnou nebo poloprázdnou, už je na vás, neosočujte ale prosím ty, kteří budou vnímat tato čísla jinak než vy, ať už je vaše vnímání jakékoli.

Můžete si o tom myslet cokoli, ale zdá se být jasným faktem, že když už někdo přijede k dealerovi s autem Tesly a nechá ho na protiúčet, odjede z valně většiny z něčím jiným, než je elektromobil. Foto: Tesla

Zdroj: Edmunds

Petr Miler

