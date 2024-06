Volha odhalila předběžné ceny svých třech nových modelů, všechny budou levnější než srovnatelné Škody včera | Petr Miler

/ Foto: Volha

Auta Volhy kdysi platila za relativně luxusní zboží, třebaže jejich četné využívání ze strany taxikářů tuto image částečně podrývalo. Značka ve své znovuzrozené podobě od počátku zjevně míří trochu jinam, ceny tomu budou odpovídat.

Sankce západních mocností ruský automobilový průmysl pochopitelně výrazně zasáhly, primárně tak ale učinily trochu jinak, než by si člověk na první dobrou představil. Lokální výrobce donutil přejít na jiné dodavatele, čímž na roky omezil jejich aktivity, tento dopad ale nebyl až tak drastický. Lada a spol. nepoužívaly zase tolik moderních komponentů od firem typu Bosch, aby je to položilo na lopatky, vyrábí pořád relativně zastaralé vozy. A to málo, co pořád potřebovaly a potřebují (jako moduly ESP apod.), postupně dokázaly získat odjinud, zejména z Číny.

Hlavním efektem je tak devastace lokální výroby zahraničních značek jako Škoda, Mercedes-Benz, Renault a další. Po těchto automobilkách v zemi zbyly prázdné továrny i hromady nezaměstnaných lidí kvalifikovaných pro automobilovou produkci, hlavně na to Rusové potřebovali najít náplast. Část kapacit přenechali znovu přímo Číňanům, zčásti ale chtěli na těchto základech vystavět vlastní automobilový průmysl. A jdou na to vlastně docela chytře.

Kdyby začali od základů budova nové vlastí automobilky, roky nenabídnou nic, to vzhledem k jejich situaci nebylo možné. Obrátili se tak znovu na Číňany s tím, že nejprve budou v podstatě jen „přeznačkovávat” jejich auta smontovaná v Rusku a postupně budou víc a víc zapojovat domácí kapacity. Touto cestou jde Moskvič a byť je pořád otázkou, zda s tím bude úspěšný, Volha se před pár dny vrátila za pomoci v podstatě úplně stejného receptu. A rovnou představila tři nové modely

Jsou to tentokrát auta čínského Changanu, která jim stála víc než modelem, a na rozdíl od minulosti se snaží trefit do vkusu maximálně širokého publika. Volhy C40, K30 a K40 jsou obdobami Škod Octavia, Karoq a Kodiaq a náhoda to jistě není. Po podobných vozech zůstala na trhu díra a Rusové si - pokud se geopolitická situace rychle nezmění - budou muset začít kupovat místo svých dosavadních vozů něco jiného. Nové Volhy se přímo nabízí a cenově je asi nezklamou.

Na kompletní a definitivní ceníky si budeme muset počkat, společnost Expocar, která bude Volhy v Rusku prodávat, ale avizovala předběžné ceny všech tří vozů. V případě modelu C40 by měl ceník začínat na 2,2 milionu rublů, u SUV K30 by mělo jít o 2,5 milionu rublů a u největšího typu K40 o 3 miliony rublů. Bavíme se tedy o cenách v přepočtu kolem 550 tisíc Kč, 630 tisíc Kč a 760 tisíc Kč. Zkuste si za ně koupit srovnatelné škodovky, selžete - Octavia dnes začíná na 630 tisících, Karoq na 716 tisících a Kodiaq na 980 tisících korunách.

Pochopitelně, finální ceny mohou být jiné, vyšší i nižší, ovšem těžko budou zásadně jiné. Tohle by mohlo na Rusy fungovat. Anebo ne? Jen čas ukáže víc, detaily o samotných autech jsme vám předestřeli minule.

Všechny nové modely znovuzrozené Volhy znají své předběžné ceny. Náplasti na Škody Octavia, Karoq a Kodiaq budou levnější než české originály u nás, a to o dostu. Foto: Volha

Zdroj: Volha

Petr Miler

