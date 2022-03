VW po čase znovu udělal svůj nový model ze Škody, je koncipován jako levný lidový luxus před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen své nové modely ze škodovek běžně nedělá, výjimky se ale najdou. Tato novinka je navíc zajímavá tím, že bude levná, přesto si dělá čáku nabídnout víc než obdobná Škoda.

Nedávno jsme na našich stránkách vzpomínali na Volkswagen Caddy Pick-up s interním označením 9U, který je pro nás zajímavý hlavně tím, že to vlastně vůbec není Volkswagen. Jde o předělanou Škodu Felicia tak, že na autě byla vyměněna původní loga za jiná. A byť přímo takto už zřejmě žádný nový VW nikdy nevznikne, do podobné řeky obě značky přece jen vkročily.

Abychom si vše dali do správných souvislostí, musíme připomenout, že na sklonku loňského roku představila Škoda novinku odkazující svým názvem na kořeny mladoboleslavské automobilky. Sedan Slavia nicméně stejně jako spřízněné SUV Kushaq nezamířil za českým publikem, místo toho bude k mání pouze na indickém trhu. Odtud se pak nejspíše dostane i do několika dalších zemí, ovšem starý kontinent při své expanzi záměrně vynechá. Nikoliv kvůli motorům, ty by přísnější emisní normu zvládly. Ovšem značka by s vozem startujícím na 300 tisících korunách pokazila „kšeft“ sobě i dalším značkám koncernu VW.

S podobnou strategií počítá Volkswagen také pro svůj model Virtus, což ale ve výsledku není až tak překvapivé. Není to totiž opět pravověrný VW, ale předělanou Škodu Slavia. O vývoj obou vozů se postarala značka z Mladé Boleslavi, která jej postavila na nízkonákladovou platformu MQB-A0-IN. Rozdíly mezi oběma novinkami jsou pohledem patrné hlavně vpředu a vzadu, a to díky odlišným logům. Jakmile se ale na novinku zadíváte z boku, těžko poznáte, zda jde o Škodu či o VW - identické jsou dveře i veškeré prosklení.

Virtus měří 4 561 milimetrů na délku, 1 752 mm na šířku a 1 507 mm na výšku. Ve srovnání se Škodou je tak o chlup delší, za čímž stojí odlišné nárazníky. Kromě toho je také o trochu vyšší, rozvor 2 651 mm nicméně nepřekvapivě sdílí se Slavií. Nezměněný pak zůstal i objem zavazadlového prostoru, do kterého lze naskládat 521 litrů, stejně jako je možné objednat pod kapotu tytéž motory. Základ nabídky přitom tvoří litrový tříválec (115 koní), nad ním pak stojí čtyřválcová jedna-pětka (150 koní).

Shoda mezi oběma sourozenci pokračuje také u výběru převodovek, neboť litrovou jednotku je možné spárovat s šestistupňovým manuálem či automatem, zatímco tu 1,5litrovou s tímtéž manuálem nebo se sedmistupňovým DSG. Ať se nicméně klientela rozhodne pro jakoukoliv volbu, výkon vždy zamíří jen na přední nápravu. S pohonem všech kol se ostatně nepočítá ani u zmiňovaného SUV Kushaq, u kterého by šlo o logičtější volbu.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde je taktéž překvapení nulové. Pokud totiž pomineme odlišný tvar bočních výdechů klimatizace či jiný volant, pak tu až na pár detailů, mezi něž patří třeba otevírání schránky před spolujezdcem, máme absolutní shodu. Za volantem tedy trůní 8palcový digitální přístrojový štít, uprostřed palubky pak 10palcová obrazovka multimédií. Zákazníci pak mohou dále volit třeba bezdrátové dobíjení mobilů či zpětnou kameru.

V čem se ovšem Virtus liší, a teď pomineme venkovní loga, světlomety či masky chladiče, je širší paleta dostupné výbavy - inu je to VW, a tak musí být o něco luxusnější. Odlišný je pak také počet trhů, na nichž bude k mání. Volkswagen jej totiž bere za globální sedan, a proto jej nabídne ve více než 25 zemích. Ty evropské však do vybrané skupiny rovněž patřit nebudou, a to ze stejného důvodu jako u Škody. V Indii jej pak zákazníci navíc již mohou předobjednávat a byť na finální ceny je třeba vyčkat, půjde o levné auto. Škoda Slavia startuje na 1 069 000 INR, což je asi 320 tisíc korun - Virtus by jako poněkud výše posazená alternativa mohl startovat o nějakých 10 procent výš.

Lze pak už jen dodat, že Virtus je v nabídce Volkswagenu již od roku 2018. Založen byl nicméně na modelu Polo, přičemž o výrobu se starala brazilská pobočka německé automobilky. Ta pak zásobovala nejen celou Jižní Ameriku, ale také třeba mexický trh. Na tom indickém bylo k dispozici Vento, které taktéž vycházelo z Volkswagenu Polo. Představeno však bylo již v roce 2010, na dnešní poměry tak šlo o skutečně zastaralý vůz.

Ve srovnání se Škodou Slavia se nový Volkswagen Virtus skoro neliší, je to to samé v bledě modrém. Vývoj obou aut měla ostatně na starosti Škoda, VW ale míří o něco výš a nabídne třeba i ventilovaná sedadla. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.