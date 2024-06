VW pracuje na nejrychlejším Golfu všech dob, byla by to sympatická rozlučka s jednou legendou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Dny Golfu, jak ho známe, se zdají být sečteny, to ale ještě neznamená, že se nemusíme dočkat ničeho zajímavého. Přímo VW potvrdil, že po Golfu GTI Clubsport vyvíjí také Golf R Clubsport, jeho budoucnost je ale pořád nejasná.

Tento týden Volkswagen představil Golf GTI ve verzi Clubsport. Jde tedy o ostřejší provedení světoznámého hot hatche, které disponuje výkonem 300 koní či podvozkem uzpůsobeným k okruhovému využití. Zda stanoví nějaké ty traťové rekordy, se dá těžko odhadovat, ovšem rychlejší než Honda Civic Type-R zřejmě nebude. Němci ale dost možná se svým kompaktem nakonec Zelené peklo přece jen ovládnou. Martin Hube, mluvčí značky, totiž kolegům z Road & Track sdělil, že VW pracuje také na Golfu R Clubsport.

Stejně jako GTI i „eRko“ používá přeplňovaný dvoulitr, ten však byl naladěn na 320 koní. Či v případě loni představené limitované verze R 333 ještě na trochu vyšší výkon. Veškerá síla navíc nemíří pouze na přední kola, nýbrž na obě nápravy. Počítat lze tedy s jejím lepším přenosem a logicky i s lepší dynamikou, byť pohon 4x4 pochopitelně také zvedá hmotnost. Dosud pak zákazníci mohli volit mezi manuálem a automatem, po faceliftu se ale vrátí už jen převodovka DSG.

Nepředpokládáme přitom, že by verze R Clubsport byla výjimkou, v takovém případě by ostatně veškeré náklady spojené s vývojem další skříně šly pouze na její konto. S výkonem mířícím až blíže 400koňové metě by „klubové eRko“ mělo být vůbec nejsilnějším a nerychlejším Golfem historie. A v podstatě také jakousi finální tečkou za érou tohoto vozu, jak jej známe, neboť Němci by pořád rádi přešli i s touto legendou na elektrický pohon.

Zpět ale ke Golfu R, který je dle Hubeho víc než co jiného silničním sporťákem. „Není to ale okruhový nástroj, protože je poněkud těžší.“ Vyšší výkon Clubsportu tedy bude doprovázen také hmotnostní dietou, stejně jako dojde na revizi podvozku. Němci by tedy na konci jedné éry opravdu přišli s tím nejlepším, co si lze představit. Vše ale nyní závisí na rozhodnutí nejvyššího vedení. „Doufám, že je přesvědčíme,“ dodává Hube a s ním jistě i všichni fanoušci značky a jejích hot hatchů.

VW Golf VIII R se zatím neukázal ani ve svém faceliftovaném provedení, později po modernizaci ale může dostat... Foto: Volkswagen



...také verzi Clubsport jako verze GTI. Dojít by u ní mělo ke zvýšení výkonu, snížení hmotnosti a přenastavení podvozku. Zatím však ještě nedostala oficiální požehnání. Foto: Volkswagen

Zdroj: Road & Track

Petr Prokopec

