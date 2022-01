VW s posledním novým motorem TDI ukázal svůj možný vzhled, odvážný může být jen technicky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Dlouho platilo, že vůbec nedorazí a za současné situace šlo totéž čekat i v případě jakéhokoli nového turbodieselu. Jenže nakonec dostaneme obojí a takto by nový VW Amarok i se svým výjimečným TDI mohl vypadat.

Volkswagen Amarok už v zemích Evropské unie nekoupíte, třebaže jinde se má dál čile k světu. Pokud by to záleželo jen na Němcích, už by to tak zůstalo a Amarok by po dožití první generace na trzích mimo EU skončil bez nástupce. Do hry ale zasáhla spolupráce s Fordem. Tomu VW bude poskytovat základy některých budoucích elektrických modelů a Američané na oplátku dodají Němcům techniku nového Rangeru, který poslouží jako základ právě pro nový Amarok.

Wolfsburská automobilka nedávno pustila do světa ilustrace finální podoby vozu, která se na poměry VW i Amaroku zdála být docela odvážná. Podobné obrázky ale mají tendenci přehánět a designér Kleber Silva nyní přišel s ilustracemi o poznání decentnější podoby sériového auta, které berou v potaz i špionážní fotky. Co bude blíže realitě, nevíme, docela bychom se ale divili, kdyby se VW skutečně odvázal tak moc, jak naznačuje.

Ať tak či onak, oproti dosavadnímu provedení Amaroku půjde o docela jiné auto. VW trvá na tom, že výsledkem bude pořád Volkswagen, jaký lidé čekají, který si s Fordem nespletete. Automobilka prý neudělá tutéž chybu, jakou udělal Mercedes s Japonci, když zákazníkům nabídl třídu X v podobě přepracovaného Nissanu Navara. Německý vůz užíval identickou techniku a byť vypadal částečně odlišně, kvalitativně ani technicky neodpovídal standardům třícípé hvězdy.

Amarok s Rangerem se tak mají lišit výrazněji než japonsko-německá dvojice. Nejde přitom jen o design, který má být zcela svébytný, ale částečně také o techniku. Amarok sice převezme část motorů a převodovek nevlastního amerického bratra, přijde ale také se specifickým provedením, které má být tečkou za jednou érou německé automobilky.

Půjde přinejmenším o verzi R, která má použít úplně poslední nový dieselový motor Volkswagenu. V tomto případě by mělo jít o dvoulitrový čtyřválec TDI s parametry, které prý odzbrojí i kritiky nafťáků. Naladěn tak má být na minimálně 300 koní, přičemž jeho nižší hmotnost oproti dnešnímu šestiválci vylepší ovladatelnost. Jak tomu pak bude s benzinovými motory, není zatím zcela jasné.

Na novou generaci Amaroku jsme tedy zvědavi, do prodeje má dorazit už letos. Dosavadní informace zejména o technice je přesto třeba brát s rezervou - Němci mohou během následujících let snadno zjistit, že „poslední nový TDI” nemůže být skutečně poslední. Ostatně pravidelně upozorňujeme na to, že ambiciózní elektrické plány automobilek - nejen VW - jsou v aktuálně předkládané podobě obtížně realizovatelné.

Tato zatím druhou generaci Volkswagenu Amarok odhalila sama automobilka, na ilustracích níže můžete vidět o poznání střízlivější pohled na stejné téma od Klébera Silvy. Ilustrace: Volkswagen

Zdroj: Kléber Silva@Instagram

Petr Miler

