Volkswagenem vzkříšená značka chtěla prodávat jen elektromobily, 80 % zájemců chce ale spalovací motor

/ Foto: Scout Motors

To musí být pro Němce opravdu hořká pilulka k polknutí, neboť nebýt této alternativy, zájem o jeho novinky by se zas jednou limitně blížil nule. A to je spalovací motor na palubě nových Scoutů jen ve formě generátoru. Kdyby auta poháněl, zájem bude ještě jinde.

Znovuzrozená značka Scout minulý týden představila své první dva novodobé modely, SUV Traveler a pick-up Terra. Oproti původním předpokladům je ale nakonec nebude nabízet jen s čistě elektrickým pohonem, ale také ve verzi Harvester, kdy na palubu přibude malý benzinový motor. Ten pak nebude roztáčet kola, nýbrž se postará o výrobu elektrické energie. Díky tomu by dojezd měl narůst na 805 km, což je spíš fikce než realita, ale to dnes nechme být. Nakonec pohonné hmoty půjde dotankovat na každém rohu, a tak obavy, že skončíte někde v polích bez „šťávy“, jsou tímto řešením zažehnány.

Volkswagen, který za zmrtvýchvstáním Scoutu stojí, se musel touto cestou vydávat velmi nerad, neboť jeho posedlost elektřinou je už legendární. Jenže šlo v rámci nešťastné elektrifikace celé značky o šťastné rozhodnutí. Jak informují kolegové z Carscoops na základě dat posbíraných mezi zájemci o nové Scouty na fóru budoucích majitelů, z víc než 670 uživatelů, kteří si modely Traveler či Terra už objednali, zvolilo 80 procent verze Harvester se spalovacím motorem na palubě.

Kromě toho přitom z dat vyplynulo, že pro SUV se rozhodlo 58,2 procenta zájemců, zatímco pick-up zvolilo 34,2 procenta lidí a obě auta 7,7 procenta zájemců. A tyto informace se zdají být velmi věrohodnými, neboť i dle Volkswagenu volí Traveleru dvě třetiny všech zájemců, kteří o Scouty projevili zájem. Že automobilka oficiálně nepřiznává, že naprostá většina kupců chce spalovací motor, je hořce úsměvné, ale skutečně to nepřekvapí. Potvrzením takové informace by VW jen zesměšňoval sám sebe. Však si představte, jaký zájem by o auta asi byl, kdyby měla standardní spalovací pohon...

Takto logicky do značné míry loví jen mezi lidmi, kteří elektrický pohon preferují. A těch, jak víme, není mnoho. Z dat získaných mezi kupci totiž dále vyplynulo, že pro 45,9 procenta zájemců je jedna či druhá novinka Scoutu jen dalším elektromobilem v řadě. Uvážíme-li, že elektromobily dnes v USA oslovují stále jen jednotky procent zákazníků, pak naprostou většinu trhu Scout kvůli svému pohonu míjí. Jaká škoda.

Je navíc třeba dodat, že prvotní zájem nemusí následovat téměř žádný další. Ačkoli si automobilky dlouho malovaly, že jakmile prolomí určitou hranici prodejů elektrických aut, bude zájem o ně jen stoupat, realitou je pravý opak - spíš platí, že jakmile úvodní zájem ze strany příznivců elektřiny opadne, auta obtížně lákají jakékoli další kupce. Až čas ale ukáže, zda Scout je jen další promarněná příležitost, nebo jde přece jen o ránu do středu terče.

SUV Traveler láká víc než pick-up Terra, u obou aut pak lidé sahají hlavně po variantě Harvester s malým benzinovým motorem coby generátorem energie. Pikantní je, že mateřský VW o tom vůbec není ochoten oficiálně mluvit. Foto: Scout Motors

