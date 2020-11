Volvo vzalo 10 svých aut a z jeřábu je pustilo na beton z 30 metrů nad zemí před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Volvo proslulo neobvyklými ukázkami bezpečnosti svých aut a byť v tomto případě nešlo o primární účel akce, Švédové opět jistě chtěli předvést také jejich odolnost.

O Volvu si můžete myslet kde co, jednu věc ale Švédům upřít nelze - snaží se dělat svá auta maximálně bezpečná. Jsou po dekády těmi, kteří přichází s novými řešeními na poli bezpečnosti a byť někdy zachází až příliš daleko, praxe opakovaně ukázala, že staví opravdu odolné vozy. Příklad za všechny? Připomeňte si čelní střet už staršího modelu XC70 s kamionem v běžném provozu a těžko budete věřit tomu, že řidič z nehody odešel bez jakéhokoli vážnějšího zranění.

K podobným výsledkům vede dlouhá cesta, a jednu z neobvyklých zastávek na ní vám dnes můžeme přiblížit. Volvo se pochlubilo tím, že vzalo deset různých modelů svých aut, k nim jeřáb s opravdu dlouhým ramenem a postupně je pustilo z 30metrové výšky na betonový povrch. To je vskutku krutá zkouška simulující náraz velmi vysoké rychlosti (ve vakuu by to stačilo na pád v rychlosti 87 km/h, ve vzduchu to bude méně, ale ne o tolik), navíc do naprosto nehnutelné a nedeformovatelné překážky.

Následky ale nejsou zase tak dramatické, jak by se mohlo zdát, však se podívejte na fotky níže. Proto automobilka musela auta pustit na zem vícekrát, aby se pořádně rozbila a zdeformovala také v bočních partiích. Důvodem ale nebyla pouhá exhibice jejich odolnosti, třebaže nám Volvo nikdy nevymluví, že o to mu muselo jít též. Hlavním smyslem bylo nechat s rozbitými auty pracovat záchranáře, aby si vyzkoušeli, jak z poškozených moderních automobilů vysvobodit pasažéry, pokud by se k podobně vážné nehodě nachymýtli.

Hakan Gustafson, který u Volva vede výzkum nehod, k tomu řekl, že automobilka se švédskými bezpečnostními složkami spolupracuje už mnoho let a tímto způsobem chce zajistit, aby byly vyvinuty postupy pro případ záchrany lidí z nabouraných Volv ve chvíli, kdy všechny preventivní snahy selžou. Získaná data poslouží pro rozsáhlý výzkum, jehož výsledky budou k dispozici všem záchranářům. A automobilka bude pochopitelně analyzovat i následky pro samotná auta, neboť jsou to zase trochu jiné nárazy, než jaké jsou simulovány v laboratořích.

Podívejte se sami, jak vše probíhalo. Je to jistě záslužný čin, zvlášť v této době. Jen obětovat podobnému výzkumu desítku nových aut muselo stát v jejich prodejních cenách přes 10 milionů korun, o dalších nákladech nemluvě.

Volva po pádu z 30 metrů na zem zase tak špatně nedopadla. Tak musela být svržena vícekrát, aby si záchranáři mohli vyzkoušet práci s nimi po nehodě. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo

Petr Miler