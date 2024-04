Vrcholná Tesla Model 3 je zpátky jako přízrak schopný levně zatopit i Porsche, mate ale dvojím výkonem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla konečně faceliftovala i vrcholný Model 3 v provedení Performance a nadělila mu zajímavé parametry spojené s relativně nízkou cenou. Problém zůstává obvyklý - použitelnost takové dynamiky v kombinaci s omezenou kapacitou baterií.

Není Model 3 Performance jako Model 3 Performance, platí ode dneška. Vrcholné provedení nejmenší Tesly prošlo modernizací a dočkalo se nového pohonného ústrojí. Automobilka říká, že se jeho stálý výkon zvýšil o 22 procent a ten vrcholný dokonce o 32 procent. Zároveň o 16 procent poskočil točivý moment, zatímco spotřeba energie klesla o 2 procenta. V důsledku toho disponuje faceliftované provedení 517 koňmi a 741 Nm, s nimiž zvládne stovku (respektive 60 mph, tedy 97 km/h) za 2,9 sekundy, rozjede se na 262 km/h a dojezd činí 476 km.

Tak je tomu ovšem pouze na území Spojených států, ve zbytku světa - a je jedno, zda jde o Česko, Velkou Británii, Mexiko či Kanadu - má Model 3 Performance pouze 460 koní. To je opravdu značný rozdíl, 57 koní představuje více než 10 procent celkového výkonu. Na dynamice či dojezdu to ale přesto není znát, tedy pokud vezmeme v potaz nuance spojené s metrickým systémem a metodikou WLTP. Na jejím základě totiž vůz zvládne ujet 528 km, stovku dá za 3,1 sekundy a maximálka činí 262 km/h.

Proč tomu tak je, nevíme. A stěží se můžeme někoho zeptat, PR oddělení totiž Tesla již před mnoha lety zrušila. Že nicméně oněch 517 koní nebude chybou, potvrzuje Elon Musk, který na daný výkon poukázal na svém účtu na sociální síti X (bývalý Twitter). Zároveň se nezapomněl pochlubit tím, že modernizovaný Model 3 Performance je rychlejší než Porsche 911. Tomu není problém věřit a autu to přidává na atraktivitě, bude jistě velmi rychlé a - jak si povíme za chvíli - ani není moc drahé. Problém je jen v tom, jak dlouho bude s to takové představení předvádět, neboť baterie mají nadále (použitelnou) kapacitu jen 78,1 kWh. To je ekvivalent 20litrové nádrže paliva, v bezmála dvoutunovém autě s 460 až 517 koňmi skoro nic.

Přejděme ale k dalším novinkám. Tesla totiž vozu nedodala jen lepší pohonné ústrojí, ale vylepšila také podvozek. Ten se mimo jiné pyšní adaptivními tlumiči s dutými ojnicemi, které lze nastavit ve třech režimech Standard, Sport a Track. Poslední zmíněný upravuje veškeré nastavení včetně chlazení tak, abyste si na okruhu neutrhli ostudu. S tím napomáhají i pružiny z ultra pevné oceli či mnohem tužší zavěšení či stabilizátor.

Automobilka zároveň novinku osadila 20palcovými litými koly, jenž obouvají sportovní pneumatiky Pirelli P Zero 4. Dále tu máme nové brzdové destičky, které mají zvládat okruhovou jízdu, zatímco stabilizační kontrola byla přeprogramována tak, aby měli majitelé více svobody prozkoumat limity vozu. Ten se dále pyšní sportovnějšími nárazníky, zrevidovanými spoilery a agresivním difuzorem, což zredukovalo větrný odpor o 5 procent a vztlak o podstatných 36 procent.

Uvnitř je možné počítat s novými sportovními sedadly, která mají nabídnout lepší sportovní posez i komfort. Ruku v ruce s tím jde lepší odhlučení kabiny, přičemž Tesla zapracovala také na potlačení vibrací. Třešinkou na dortu jsou pak karbonové dekory a multimédia doplněná jak 15,4palcovou obrazovkou vpředu, tak 8palcovým displejem vzadu. Opomenout pak ještě nesmíme audiosystém, který standardně počítá se 17 reproduktory.

Za to vše si Tesla účtuje 1 367 990 Kč, což na auto této dynamiky není mnoho, její velmi omezená využitelnost ale dělá v našich očích lepší nabídku z jiných vozů. Pořád je navíc za co si připlatit - černo-bílý interiér (32 000 Kč), Autopilot (100 000 Kč), Full Self-Driving (200 000 Kč) či domácí wallbox (13 150 Kč) mohou cenu nafouknout o další statistíce. Pokud si faceliftovaný Model 3 Performance objednáte nyní, mohli byste ho dostat v průběhu května či června. Kolik koní nakonec dostanete, si stoprocentně jisti nejsme, ale současné specifikace komunikované Teslou znáte.

Model 3 Performance po faceliftu působí atraktivněji a jede lépe, navíc nestojí zase tak moc. Kritickým limitem ale zůstávají baterie. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla

Petr Prokopec

