Vrcholná verze Lady Niva 2021 s novým, svěžím vzhledem odhalila detaily i cenu, stojí vážně málo

Rusové během pandemie zjistili, jak přimět zákazníky podepsat pár nových objednávek a podle stejného receptu vaří další a další speciální verze. Tou nejnovější je Niva Travel v provedení Black, více stylu dává na dnešní poměry za pakatel.

Bílá a černá oficiálně nejsou barvami. Místo toho zde v prvním případě máme kombinaci všech barev viditelného světelného spektra, ve druhém pak pro změnu jejich absenci. Přesto jsou černá a bílá sázkou na módní jistotu. Není tedy překvapivé, že tyto odstíny ve velkém používají i automobilky, které si za verze s nimi pracující účtují často nemalé peníze. Lada na to jde jinak - „černé“ verze svých modelů nabízí též, ovšem s cenami zůstává u země.

Dosud byly k dispozici pro trojici modelů (Vesta, X-Ray a Niva Legend) a ani v jednom případě nešlo o enormní odklon od standardu. Místo toho lze mluvit o černě lakovaných doplňcích, jako jsou třeba kryty zpětných zrcátek, maska chladiče nebo dokonce střecha. A výbavě zdarma k tomu. Jelikož vizuální přitažlivost aut s těmito úpravami narůstá a vliv na cenu je relativně malý, zákazníci tuto nabídku slyšeli a slyší, pročež značka dokonce musela navyšovat výrobu.

Letos tak dochází na další rozšíření portfolia, neboť ode dnešního dne lze ve verzi Black objednat také Nivu Travel, kterou jsme poprvé mohli vidět před pár týdny. Oproti základnímu provedení disponuje 16palcovými ráfky místo 15palcových, jenž navíc byly logicky nalakovány načerno. Ve stejném odstínu se nese i vnitřní čalounění stropu, zatímco na sedadlech nalezneme vyšité názvy vrcholného provedení.

Další novinky souvisí s navýšením standardní výbavy. Verze Black vychází z úrovně Comfort a jako taková disponuje klimatizací, vyhřívanými předními sedadly či chlazenou schránkou před spolujezdcem. Dále pak ovšem mohou zákazníci očekávat i dálkové ovládání a centrální zamykání, kryt rezervního kola lakovaný stejnou barvou, jako zbytek karoserie, či střešní ližiny. Ty jsou přitom černé v rámci celého portfolia.

Co se týče hnacího ústrojí, zde již zůstává vše nezměněno. Všechna čtyři kola tak má nadále na starosti 1,7litrový atmosférický benzinový čtyřválec, který skrze pětistupňový manuál zásobuje obě nápravy 80 koňmi výkonu a 127 Nm točivého momentu. Nechybí pak ani redukční převodovka či uzamykatelný středový diferenciál. Do terénu tedy Niva Travel může i se stylovější vizáží, která její cenu navýšila na 972 900 rublů (cca 273 tisíc Kč). To je nadále velmi sympatická cena odpovídající našim nedávným očekáváním. Lze předpokládat, že toto bude další prodejní trhák.

Foto: AvtoVAZ

