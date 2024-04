Vrcholné Subaru po 36 letech končí. Bývalo hitem, nakonec ale i takové auto pro „konzervy” dostihly trendy před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Bylo dlouho milováno početným tvrdým jádrem jeho příznivců, nakonec ale globální prodeje japonského sedanu a kombíku klesaly. Teď už se Legacy prodává jen v USA a i tam nakonec padlo za oběť SUV a jim podobným crossoverům.

Koupit si Subaru není totéž jako pořídit Škodu či Volkswagen. Japonská automobilka je pro své příznivce kultem svého druhu, pochopitelně bez toho, že by kdokoli byl nucen k pochybným praktikám, vedle nichž je zabodování jehel do panenky vúdú dětskou hrou. Jde spíš o jistou úctu, kterou majitelé projevují nejen samotnému výrobci, ale i sobě navzájem. Kdekoli na silnici se tedy potkají, s radostí se zdraví. A je zcela jedno, zda vlastní stejný model či odlišný, nový nebo starý.

Tuto jinde nevídanou úroveň vzájemné blízkosti budou nyní fanoušci značky potřebovat, neboť Subaru pro ně má smutnou zprávu. Japonská automobilka se totiž rozhodla, že po 36 letech ukončí výrobu modelu Legacy. Nejde přitom o konec jedné konkrétní generace, ostatně ta sedmá dorazila v roce 2020, a tak by se ještě nějaký ten pátek mohla prodávat, jde o konec modelu jako takového. I Subaru totiž vnímá změny na trhu, kde zákazníci dál utíkají od tradičních sedanů či kombíků k SUV všeho druhu.

Během prvního letošního čtvrtletí tak značka ve Spojených státech prodala jen 4 398 vozů, tedy o 13,1 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Pro Subaru šlo o třetí nejméně žádaný vůz v nabídce, přičemž hůře prodávané typy BRZ a Solterra jsou aktuálně spíše okrajovými produkty. Mizérii Legacy pak ještě podtrhl model WRX, který má na první kvartál na kontě 4 404 registrací. Pokračovat dále by tedy bylo trápení pro všechny zúčastněné.

Neznamená to samozřejmě, že by momentálně řada fanoušků nevytahovala kapesníky. Od roku 1989 bylo jen v Americe prodáno více než 1,3 milionu exemplářů (celkově měl tento model již v roce 2008 na kontě 3,6 milionu registrací), přičemž plně pojízdných je dodnes více než 94 procent. To dokládá nejen kvalitu samotného vozu, ale i onu věrnost majitelů - řada z nich totiž klidně rozmlátila i několik prasátek s úsporami, jen aby dokázala Legacy zachovat naživu.

Subaru výrobu ukončí na jaře příštího roku, Američané tedy ještě nadále mohou vůz objednávat. Zbytek světa má ovšem již dávno smůlu, neboť kvůli klesajícím prodejům sedmá generace není nabízena ani v Evropě, ani v Austrálii a dokonce ani v Japonsku. Přitom ve srovnání s předchůdcem nabralo Legacy na výkonu, stejně jako se protáhlo do délky i v rámci rozvoru. S 264 koňmi produkovanými přeplňovanou dva-čtyřkou je tak spojeno více místa v kabině.

Lze už jen dodat, že zaměstnance továrny v Lafayette v americké Indianě daný konec nezasáhne, na tamních linkách se totiž montuje rovněž spřízněný Outback, stejně jako Ascent a Crosstrek. První zmíněný se přitom loni stal nejlépe prodávaným vozem značky v USA, přičemž na kontě má 161 814 registrací, tedy o 10 procent více než předloni. Crosstrek pak se 159 193 prodanými kousky (+3 %) skončil na druhém místě. Je tak pochopitelné, proč dostanou přednost.

Legacy se sice okamžitě po svém uvedení na trh v roce 1989 stalo jedním z bestsellerů značky, posledních pár let ale již netáhne. Sedan se tak stáhl z většiny trhů, v Americe pak skončí na jaře 2025. A tím se jeho příběh nejméně na nějakou dobu definitivně uzavře. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec

