Vrcholný VW Golf se ukázal v novém. V Evropě nic neztratil ze své atraktivity, teď může vypadat i jako přízrak silnic před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle auto mělo vždy naše sympatie, v poměru hodnoty a ceny je pořád na špici, i když ona cena šla v poslední době hodně nahoru. Teď má verze standardně 333 koní, které mohou mířit na kola redukující neodpruženou hmotnost o 20 procent.

Na první představení faceliftovaného Volkswagenu Golf R došlo již před dvěma týdny. Tehdy ale německá automobilka přišla pouze s dílčími údaji a fotografiemi zamaskovaného auta. Nyní tu ovšem máme kompletní premiéru, k vrcholnému Golfu se tedy vrátíme. A protože jsme ještě stále v šoku z šílené hmotnosti nového hybridního BMW M5, vlastně jej vítáme s nadšením, třebaže ani v jeho případě svět už není tak růžový, jak býval.

VW totiž dál ořezává svou nabídku spalovacích aut tak, aby na nich vydělával co nejvíc. Odstraňuje z ní tedy prakticky vše, co nemá dostatečnou celosvětovou přízeň, a tak s pouhým faceliftem přistoupil k mnoha nevítaným krokům. Verze GTD se tak již nevrátila, stejně jako lze zapomenout na GTI s manuálem. S ručním řazením pak logicky nemůže počítat ani inovované „eRko“, čemuž se diví hlavně Američané. V zámoří se totiž trojice pedálů na celkových registracích podílela takřka z poloviny, v Evropě k mání nebyla dosud.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak si novinka v novém světě povede. Protože je ale dost možné, že žádný další spalovací Golf R již nikdy nedorazí, neměli bychom jí předem podceňovat. Ostatně značka se snažila, aby lepší propojení člověka a stroje skrze manuál, o které zákazníky připravila, vykompenzovala někde jinde. Přeplňovaný dvoulitr tak nyní produkuje 333 koní a 420 Nm, což byla čísla dříve spojená pouze s limitovanými edicemi. Nyní s nimi lze počítat ve standardu.

Díky této posile hatchback zvládá zrychlení z klidu na stovku za 4,8 sekundy, respektive o dvě desetiny rychleji (mimochodem jen o 1,1 sekundy později než ona M5...), pokud jej osadíte paketem Performance. V té chvíli zároveň lze počítat s přenastavením omezovače z 250 na 280 km/h. Dále pak jsou jeho součástí jízdní režimy Drift a Special, kdy první asi nepotřebuje vysvětlení. Druhý je speciálním nastavením pro Nordschleife, kde došlo na ladění podvozku. Ten na některých trzích počítá s adaptivními tlumiči DCC.

Kromě hatchbacku bude pochopitelně v nabídne rovněž kombi zvané již tradičně Variant, jehož zrychlení je rovněž 4,8sekundové. Spárováno pak bude se zavazadelníkem schopným po sklopení zadních sedadel pobrat až 1 642 litrů. Pro obě karosářské verze bude možné sáhnout po příplatkových 19palcových kolech Warmenau, která byla pojmenována po vesničce na okraji Wolfsburgu, kde má svou základnu sportovní divize Volkswagen R.

Každé z kovaných kol váží jen 8 kilogramů, tedy o 20 procent méně než stejně velké lité provedení. Zredukována tedy byla neodpružená hmotnost, což napomáhá zlepšit ovladatelnost. Vícepaprskový design pak navíc přispěl k lepšímu chlazení. Kromě toho je možné za další peníze sáhnout také po titanovém výfuku Akrapovič. A aby toho nebylo málo, bude Golf R k mání také ve verzi Black Edition, u které řada doplňků počítá s černým lakem.

Dovnitř se kromě sportovních sedadel, sady pedálů z nerez oceli či dekorů imitujících karbon nastěhoval také 12,9palcový displej multimédií. VW vyzdvihuje přítomnost systému ChatGPT, který vás prý může informovat třeba o výsledcích fotbalových zápasů nebo pomoci s řešením složitých matematických úloh. Že něco takového na okruhu nejspíš nebudete potřebovat, asi ani nemusíme zdůrazňovat.

Němci se nicméně snaží redukovat náklady, k čemuž jim napomáhá nejen ona redukce převodovek, nýbrž také unifikace multimédií napříč celým portfoliem. Znovu je ale třeba si říci, že je to jistá daň za to, že inovovaný Golf R vůbec mohl dorazit. Předobjednávky v Německu odstartují již příští týden, přičemž hatchback je k dispozici od 53 795 Eur (cca 1,33 milionu Kč), kombík pak od 55 065 Eur (asi 1,37 milionu Kč). Žádná láce, ale pořád je to spousta muziky za peníze. Na první auta si zákazníci počkají do října.

Inovovaný Golf R dostal do vínku 333 koní, pořád je k mání i jako kombík. Foto: Volkswagen



Klientela může nově sáhnout i po verzi Black Edition, která již ve standardu počítá s paketem Performance. Z auta se tím stává takový přízrak silnic. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.