VW chce přes neúspěch podobných pokusů auta spíš pronajímat než prodávat, rád by tak protlačil nechtěné modely včera | Petr Prokopec

Jedním z jejich hlavních negativ aut je extrémní ztráta hodnoty. Tento problém zatím nemá kam zmizet, pronájmem místo prodeje ho lze ale snáze skrýt z dohledu těch, kteří za ježdění takovými auty budou platit. Co to ale ve výsledku vyřeší?

Je dnes zjevné, že divoká sázka na rychlý přechod na elektromobilitu, ke které zavelel Herbert Diess, Volkswagenu nevyšla a přivedla ho do značných problémů. Německá automobilka tak stejně jako tonoucí zoufale lapá po jakémkoli stéblu, jaké je na dohled. Nově tak nejspíše manažeři ve Wolfsburgu viděli čtvrtý díl básnické hexalogie, ze kterého si odnesli především hlášku „jediné auto, které vám nezestárne, je to, které si nekoupíte“. A podle ní se rozhodli konat.

Obvykle vždy velmi dobře informovaný Automobilwoche totiž uvádí, že VW by do budoucna velmi rád změnil model, jakými svá auta dostává k zákazníkům. Namísto prodeje a vlastnictví by ke slovu přišel pronájem a pouhé používání. Svým způsobem tak Němci hodlají znovu uchopit myšlenku, se kterou automobilky dokola naráží na odpor většiny klientely. Doufají přitom, že tím vylepší renomé elektrického pohonu, u kterého je nově jako klíčové negativum zmiňována drastická ztráta hodnoty.

Pokud se takové auto neprodá a lidé jej budou pouze používat, na realitě se nic nezmění, pokles hodnoty objektivně jiný neubude. Ovšem zákazníci s ním nebudou konfrontováni tím způsobem, že si koupí nový vůz za milion a za pár let za něj dostanou 400 tisíc, popř. nebudou platit stále dražší operativní leasingy. Ad hoc platby za využití budou zkrátka působit opticky lépe. A stejně tak se tolik neprojeví největší problémy těchto aut - na kratší jízdy, na které si lidé budou auta půjčovat, nebude problémem ani dojezd či infrastruktura.

Takhle si to aspoň VW maluje ve svých plánech, jenže ty mohou ztroskotat stejně rychle, jako tomu bylo v případě těch předchozích. Ač totiž Němci nemají v rukou dobré karty, sází na ně hodně. Ať se totiž na věc podíváte jakkoli, vždy vám s elektromobilem zůstane v rukou inferiorní, nekonkurenceschopný produkt - i spalovací auto lze takto pronajímat, jeho půjčení ale bude levnější. A byť se jeho lepší použitelnost projeví jen někdy, pořád bude mít navrch i v tomto ohledu.

Navíc jsou tu emoce, kdy jakýsi carsharing naráží na nemalý odpor většinového davu. Byť je totiž na jedné straně lákavé, že neplatíte vysokou pořizovací cenu a nemusíte se starat ani o servis či pojištění, vše nakonec stejně uhradíte skrze pravidelné poplatky. A nemáte nic svého, nezůstane vám nic v rukou. Auto je pro spoustu lidí intimní věc a chtějí ho prostě mít doma jen pro sebe.

Zároveň je třeba poukázat na skutečnost, že potenciál carsharingu v podstatě sahá jen k hranicím měst. Na venkově se ale lidé bez vlastních aut neobejdou, zvláště pak tam, kde vlaky či autobusy staví jen sporadicky, pokud vůbec. A zrovna tam elektromobily současně nejhůř fungují, minimálně pro tyto části světa to prostě není řešení. Zdá se tedy, že spočítané to Němci mají asi tak dobře, jako to měl před pár lety spočítané Diess - tedy vůbec.

Čtyři roky starý ID.3 lze dnes koupit od nějakých 300 tisíc korun, přestože v době příchodu na trh stál zhruba čtyřnásobek. Drastická ztráta hodnoty je reálná a její optické skrytí do poplatků za pronájmy realitu nezmění. Na tohle davy podle nás slyšet nebudou. Foto: Volkswagen

