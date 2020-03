VW dál kupí vyrobené elektrické ID.3 a nemůže je prodat, už to prý není k smíchu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Už měsíce uběhly od chvíle, kdy se VW pochlubil vyrobením prvního sériového ID.3. Výroba je fakt, úplné dokončení ale nikoli, auta se firmě jen kupí na odstavných plochách. Přesto prý letní zahájení prodeje zvládne, po vzoru Tesly.

V letošním roce měla odstartovat cesta Volkswagenu na elektrický trůn. Německá automobilka dle původních plánů hodlala v létě zahájit prodej modelu ID.3, který je vůbec prvním koncernovým vozem postaveným na modulární platformě MEB. Spolu s ní se také má pyšnit neustálým napojením na internet, což zpřístupní spoustu služeb stejně jako je tomu v případě Tesly. Ovšem právě tato oblast dělá Volkswagenu neskutečné potíže. Aktuálně se tak zdá, že kalifornskou automobilkou se nakonec Němci nechají inspirovat se vším všudy.

Poslední větu předchozího odstavce samozřejmě je třeba vysvětlit. Vrátit se proto musíme do nedávné minulosti, kdy Tesla slibovala zahájení výroby a faktických předávek dlouho očekávaného Modelu 3. A k tomu skutečně došlo v avizovaném termínu, ovšem celá věc měla jeden háček. Kalifornská automobilka předala jen několik narychlo smontovaných vozů, a to navíc pouze zaměstnancům či jejich přátelům, kteří v podstatě odchytávali porodní bolístky. Až řadu měsíců poté vůz teprve mohl za běžnými zákazníky.

Něco podobného nás nejspíše čeká také v případě Volkswagenu ID.3, alespoň podle zdrojů zevnitř automobilky citovaných německým Süddeutsche Zeitung. Jeden z nich uvedl, že „celá záležitost již není k smíchu“. Další pak dodal, že vůz není ani zdaleka připraven na uvedení na trh, zatímco dle třetího značka není ani v nejmenším na prahu zahájení sériové výroby. Dle něj nicméně šéf koncernu Herbert Diess bude mít v létě co ukázat tisku, ovšem stále to budou vozy bez kompletního softwaru.

Tato prohlášení jsou možná na první pohled v kontrastu s tím, že výroba vozu odstartovala již loni v listopadu. A jak se nedávno ukázalo, Volkswagen má na firemních parkovištích již desetitisíce vyrobených kusů. Teoreticky by tedy na letní zahájení prodeje připraven být měl, ovšem realita je taková, že ony vozy jsou v podstatě jen prázdnými schránkami bez duše. Němci totiž mají značný problém se softwarem, jehož základní architektura byla prý vyvinuta „příliš rychle“.

Kvůli tomu dochází k výpadkům a některé části systému nekooperují s dalšími. Mluvčí značky z Wolfsburgu tak již naznačil, že vozům bude v době příchodu na trh chybět „jedna či dvě předem plánované funkce“, ovšem k jejich nahrání by mělo dojít v pozdější době. To by samozřejmě zákazníky mohlo uchlácholit, otázkou ovšem je, kdy budou věci doopravdy dotaženy do zdárného konce. Volkswagenu totiž schází to nejdůležitější, a sice lidé.

Automobilka nepostrádá jen programátory a softwarové experty, zakrátko přijde i o šéfa celé IT divize, neboť Martin Hofmann na konci března Volkswagen opouští. Z toho důvodu již značka měla jednat o možné spolupráci s Daimlerem. Problémem však je, že třícípá hvězda již o vývoji společného softwaru jedná s BMW. A spolupráce všech tří značek nejspíše nebude možná, třeba už jen proto, že VW vyfoukl mnichovské automobilce právě Diesse.

Pro Volkswagen tedy situace nevypadá zrovna dobře, což potvrdil i tiskový mluvčí značky. Do jisté míry tak vlastně může děkovat za příchod koronaviru, který mění běh světa a nikdo se nebude divit, když povede i k odložení plánů na uvedení toho či onoho modelu.

Volkswagen vyrobil již desetitisíce kusů ID.3, jde však o prázdné schránky bez funkčního softwaru. A ani pár měsíců před plánovaným letním uvedením do prodeje se na tom nic nemění

Zdroje: Süddeutsche Zeitung, nextmove@Youtube

Petr Prokopec