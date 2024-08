VW dál brzdí se svými elektrickými plány. Nic není pevně dané, říká šéf firmy pro technologie dnes | Petr Miler

/ Foto: ADAC, tiskové materiály

Co Volkswagen ještě před pár roky prezentoval jako nevyhnutelnou budoucnost, je najednou jen jeden z možných scénářů. Realisticky vzato od začátku nemohl být ničím jiným, Němcům ale trvalo roky, než si to začali přiznávat. A někteří mají s tímto procesem velké problémy.

Jsme pravidelně v kontaktu s řadou lidí z různých částí koncernu VW - s takovými, kteří jsou našim pohledům na automobilový svět nakloněni, i s takovými, kteří vidí věci trochu jinak. Zejména ti druzí nám roky pravidelně říkali, že je nakonec celkem jedno, co si myslíme, neboť vedení firmy nějak rozhodlo, budoucnost byla stanovena, a tak prostě taková bude, i kdyby cokoli. Technická realita? Nezajímá. Ekonomická realita? Nezajímá. Preference zákazníků? Ale no tak...

Nejhorší na celé věci ovšem nakonec nebylo to, že to tito lidé říkali, nejhorší bylo, že tomu skutečně věřili. Jako realista nemám problém přijmout, že výše, ale ne úplně nejvýše postavený manažer podobné společnosti respektuje rozhodnutí nadřízených a veřejně je nezpochybňuje, prostě nemůžete dělat z nadřízeného blbce. Ale tohle nebyl ten případ, ti lidé se skutečně od srdce bili za něco, o čem by při troše zamyšlení museli vědět přinejmenším to, že k tomu dojít nemusí.

Dnes to tváří v tvář aktuální realitě vesměs neříkají, neboť vidí, že „jasně daná budoucnost” není zase tak jasně daná. Výjimky se přesto najdou. Takový Thomas Schmall, člen představenstva VW odpovědný za technologie a předseda dozorčí rady dceřiné firmy PowerCo SE, má dodnes na svém profilu na LinkedIn hned na začátku napsané: „The future of cars is electric,” tedy budoucnost aut je elektrická. Slovy klasika se k tomu chce zvolat: A odkud to víte?

Odpověď už zná i sám Schmall - leda z lógru své ranní kávy. V rozhovoru, který poskytl Frankfurter Allgemeine Zeitung sice na jednu stranu dál čiší jeho nadšení, když pronese pořád stejně absurdní fráze jako „pokud jde o ochranu klimatu v automobilové dopravě, neexistuje alternativa k elektromobilu” nebo „budoucnost patří elektromobilitě”. Je to směšné, neboť alternativa neexistuje leda ke smrti kohokoli z nás, všechno ostatní jsou proměnné. Pokud ale pomineme podobné „budovatelské” fráze, které jakožto hlava odnože VW odpovědné za baterie říkat snad i musí, je i z jeho slov patrné, že „neměnné” plány už neměnné nejsou. Ostatně reálně takové nikdy nebyly a být ani nemohly.

Schmall totiž v tom samém rozhovoru rychle popřel sám sebe, když uvedl, že někdejší cíl firmy na výrobu baterií, jejíž objem měl do roku 2030 činit 200 gigawatthodin ročně, nakonec „není vytesán do kamene” a automobilka se pochopitelně přizpůsobí realitě. Už teď je zjevné, že baterií nepotřebuje zdaleka tolik, kolik si plánovala, a není důvod si myslet, že se situace do roku 2030 dramaticky změní.

Podle Schmalla tak VW bude sledovat, jak se bude vyvíjet poptávka po elektromobilech, a podle toho upraví výrobu baterek. „Náš cíl je realistický, ale není vytesaný do kamene. Stavba továren na baterie není samoúčelná. Expanze továren bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet trh s elektromobily,” řekl doslova Schmall podle FAZ.

Je opravdu absurdní vidět v jednom a tom samém článku říkat jednoho a toho samého člověka na jedno a to samé téma úplně protichůdné věci, tohle je kognitivní disonance par excellence. Však jak může Schmall současně tvrdit, že budoucnost je jasně daná a současně není vytesaná do kamene? Tento člověk navíc moc dobře ví, jak se věci vyvíjely už dosud. Automobilka v roce 2021 oznámila, že do roku 2030 vybuduje v Evropě 6 továren, které budou produkovat baterie o až 240 gigawatthodinách celkové kapacity.

Tohle už neplatí, VW tento kdysi pevný cíl opakovaně přehodnotil a dnes už raději říká, že žádný pevný cíl vlastně neexistuje. To samé se týká výroby továren - sám Schmall uvádí, že by nakonec mohly být jen tři, jejichž kapacita bude případně rozšířena. Kdy by o tomto VW mohl rozhodnout, ale neuvedl.

Každý přemýšlivý člověk přitom ví, jaká budoucnost opravdu bude: Jakákoli. Predikovat nejde nic, svět se může obrátit naruby během pár dnů a v případě baterek je vlastně docela snadné předpokládat, co se bude dít - PowerCo jich pro VW vyrobí právě tolik, kolik jich bude reálně potřeba, neboť proč by je vyráběl jen tak? A potřeba jich bude právě tolik, kolik aut s nimi VW prodá, tedy tolik, kolik jich někdo koupí.

To je celé, změnit se to může kdykoli, ostatně se to už několikrát změnilo a nyní se to mění zas. Pan Schmall to ví, sám tyto změny opakovaně ohlásil, přesto dokola tvrdí něco o tom, že „alternativa neexistuje”, ačkoli „nic není vytesáno do kamene”. Žijeme ve skutečně zvláštní době...

Na fiasku VW ID.3, který se měl sát novodobým Golfem, může Volkswagen nejlépe vidět, jak jeho management míní a tržní realita mění. Někteří si to ale připouští jen velmi, velmi pozvolna. Ilustrační foto: ADAC, tiskové materiály

Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.