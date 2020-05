VW dostal další těžkou ránu, kvůli potížím musel zastavit prodej nového Golfu před hodinou | Petr Miler

Týdny trvající zastavení výroby stálo Němce stovky miliard a nejisté vyhlídky do budoucna jejich bilanci jistě též nezlepší. Teď Volkswagen nemůže prodávat ani svůj nejoblíbenější model, Golf.

Na světě snad není automobilka, nad kterou by nyní svítilo slunce. Je jedno, jestli se podíváme na Aston Martin, který se přes vstup několika významných investorů zdá být na pokraji bankrotu a s tržní kapitalizací pouhých 508 milionů liber má hodnotu jako pár set tisíc akcií Tesly. Ani americká automobilka ale po mnoha týdnech uzavření své hlavní továrny není zrovna v pohodě, o čemž nejlépe svědčí až hysterické výstupy jejího šéfa, který se kvůli otevření fremontské fabriky nezalekl ani konfliktu s úřady. A klid jistě nepanuje ani mezi velkými rybami.

Důkazem budiž vůbec ta největší z největších, německý moloch jménem Volkswagen, který musel na řadu týdnů uzavřít téměř veškeré své továrny. Šéf firmy přiznal, že tahle „legrace” stojí VW 55 miliard týdně, což jsou obrovské peníze i pro takovou společnost. Výroba nyní vesměs opět běží, zájem zákazníků je ale do budoucna neznámou. A i kdyby existoval, minimálně jeden model teď Němci lidem neprodají, i kdyby je na kolenou prosili - Golf.

Tento klíčový model Volkswagenu měl už během vývoje problémy se software a ty se nyní, asi půl roku po faktickém spuštění prodejů vrátily. Podle informací Automotive News Europe VW při rutinní kontrole kvality odhalil nefunkčnost systému nouzového volání, který je dle evropských pravidel v nových autech od roku 2018 povinnou výbavou. Automobilce tak nezbylo než okamžitě zastavit prodej vozu do vyřešení celé záležitosti.

Nejde o maličkost, řešení si vyžádá rozsáhlejší přepracování celého palubního software, které má být hotovo až v polovině června. Do té doby mají být auta vyráběna pouze na sklad, ta dříve prodaná čeká buď svolávací akce nebo online aktualizace, které by vůz měl být schopen. Kdy bude prodej obnoven, je tak zatím neznámou - dát následně do pořádku vyrobené vozy a znovu rozhýbat zastavený logistický vlak jistě chvíli potrvá.

Do hospodaření VW tím bude jistě zaťata další nepříjemná rána a byť ani tato firmu do kolen nepošle, je to další nepříjemnost vedoucí až k takovému stavu. Velký počet mlýnů unavil i Dona Quijota a na světě neexistuje firma, která by jednu špatnou zprávu za druhou dokázala zvládat donekonečna...

