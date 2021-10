VW je na tom tak bídně, že prodává míň všech aut stejné třídy než před 20 lety jediného modelu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Že situace koncernu VW ani Volkswagenu jako značky není dobrá, už chvíli tušíme. Až pohled na některé statistiky ale vykreslí, jak mizerná vlastně je.

Minulý týden se provalilo, že Volkswagen ve své hlavní továrně ve Wolfsburgu vyrábí nejméně aut od roku 1958. Důvodů je více, tím dominujícím je ale nepochybně nedostatek komponentů, zejména pak polovodičů. Současně je ale třeba se ptát, kolik aut by si lidé koupili za bezproblémového stavu - jistě by jich bylo víc než dnes, o tom svědčí už dlouhé dodací lhůty, dovolíme si ale pochybovat o tom, že by jich bylo až tolik. Vysoké ceny spojené s nabídkou stále méně korespondující s poptávkou dělaly své už dříve a nůžky se v tomto směru jen rozevírají.

Zrovna VW na tomto poli dělá hodně proto, aby jej zavrhlo maximum zákazníků. Tlak na rozmach elektromobilů, které jsou bez dotací elektrických aut či komplikování života všem ostatním prodejné jen hrstce lidí a firem (u nás jde o asi 1 % trhu), se spoustě lidí zajídá a jsme docela zvědavi, jak se dříve největší světové automobilce bude dařit, až bude schopna vyrobit tolik nových vozů, kolik si přeje. Její současná situace je ale na každý pád tristní.

Svědčí o tom i zajímavý pohled na její aktuální prodeje ze strany analytické firmy JATO Dynamics. Ta se podívala na evropské prodeje všech kompaktních modelů (tedy vozů segmentu C) Volkswagenu mezi lednem a srpnem od roku 2001 dosud a došla k docela fascinujícím závěrům. Zatímco v roce 2001 se v tomto období prodalo 466 tisíc kusů jen modelu Golf (tehdy IV. generace), letos dají všechny modely tohoto segmentu dohromady jen na 390 tisíc vozů.

To je je fascinující sešup, neboť takových modelů dnes Němci nabízí slušnou plejádu. Nejde zdaleka jen o Golf, JATO sem vedle něj zahrnuje i elektrické model ID.3 a ID.4, Tiguan a Tiguan Allspace a k nim ještě Touran. Ani bezproblémově dostupné elektromobily tedy nepřináší spásu, samotného Golfu se pak prodala téměř třetina - 159 tisíc vozů.

Pochopitelně, omezená výroba a poptávka nejsou jedinými faktory, svět se za 20 let změnil. VW v roce 2011 vedle Golfu ve stejné třídě mnoho jiných vozů nenabízel a z jeho podílu začala nejprve stále více ukusovat MPV (195 tisíc aut v roce 2006) a posléze SUV. V roce 2011 šlo o 74 tisíc Tiguanů, v roce 2016 o 101 tisíc Tiguanů a letos o 110 tisíc Tiguanů. Tomuto modelu se tedy nepochybně daří, ovšem ani jeho rostoucí bilance spolu s prodeji několika dalších typů ale zdaleka nestačí na to, aby oslovily tolik lidí, co před 20 léty jen a pouze Golf.

Automobilka nepochybně čekají složité časy - čipová krize nikam nemizí, koronavirus zůstává nevyzpytatelný a ekonomické následky loňských a letošních finančních experimentů jsou jednou velkou neznámou. Tím spíše bychom se ale snažili vycházet vstříc přáním zákazníků, nikoli regulátorů, VW se ale asi na věc takto dívat nezačne...

Golfu VIII se dnes prodává skoro třetina oproti stavu z roku 2001. A ani všechny kompaktní modely VW dohromady zdaleka nedokážou prodejně vyrovnat... Foto: Volkswagen



...odbyt legendárního Golfu IV. Foto: Volkswagen

Zdroj: JATO Dynamics

