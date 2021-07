VW má plán pro další léta, postupně si bude podřezávat větev, na které sedí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Že se koncern Volkswagen pustil na tenký led, je jasné už nějakou chvíli, teď dal svým záměrům jasnější podobu. A nepůsobí o nic méně hazardérsky než dosud, spíše naopak.

Na konci minulého týdne předstoupil šéf koncernu VW Group Herbert Diess před radu ředitelů firmy. Důvodem nebylo nic jiného než jeho vlastní budoucnost, neboť Diess před sebou nevidí nic než elektrickou mobilitu. V druhé největší automobilce světa ji tak tlačí přes všechny odpůrce a touží po absolutní oddanosti zbytku vedení stejné myšlence. Proto také šel s kůží na trh a chtěl vědět, zda ostatní jsou s ním, nebo proti němu. A nakonec se stalo očekávané. Šéf VW Group se dočkal kýženého prodloužení kontraktu, a to až do října 2025.

V návaznosti na to nyní odhalil svou strategii pro další léta. Skromnosti v ní moc nenajdete, zato aut s alternativním pohonem spoustu. Cílem koncernu totiž je, aby se do roku 2025 stal největším výrobcem ryze elektrických aut na světě. A to přesto, že loni měly takové vozy na jeho celkových prodejích pouze 3procentní podíl. Překonat tedy má i Teslu, která na tom zatím prodejně lépe a má vybudovanou rozsáhlou síť Superchargerů, která je její asi největší výhodou.

Na infrastruktuře nicméně hodlají zapracovat i Němci, kteří zároveň chtějí jen v Evropě postavit hned šest továren na baterie, jež v roce 2030 dosáhnou produkční kapacity 240 Gwh ročně. Automobilka chce navíc akumulátory i recyklovat, aby tím jednak snížila environmentální dopad a jednak zredukovala výdaje. O to se rovněž má postarat i redukce platforem ze současných šesti na pouhou jednu. Na té přitom VW Group nebude stavět pouze vozy s elektrickým pohonem, ale i ty se spalovacími motory.

Jasněji se tak ukazuje, jak to bude s benzinovými a dieselovými motory. Koncern je nehodlá hodit do koše, jak mnozí jeho zástupci včetně Diesse v posledních měsících naznačovali. Dříve než do roku 2050 koncern celou svou flotilu elektrifikovat nechce, takže minimálně benzinové motory s námi zůstanou ještě takřka 30 let, byť podle všeho ne v Evropě.

Na celém plánu je ale nakonec nejpozoruhodnější, jak chce tohle všechno VW financovat. Také on na elektromobilech prodělává, i když jsou drahé a dotované horem dolem. V níže přiložených materiálech je tak jasně vidět, že všechno mají financovat zisky z prodeje aut se spalovacími motory, které budou postupně uměle zdražovány mj. rostoucí daňovou zátěží. VW tak říká, že minimálně v příštích 10 letech bude pracovat na tom, aby si podřezával větev, na které dnes sedí, s cílem financovat tak rozmach aut, o která v tuto chvíli téměř nikdo nestojí. Slova o odvaze jsou zde na místě.

Není to ale jediný záměr, VW počítá i se zmíněnou redukcí platforem na jedinou a souvisejícím poklesem nákladů. Nová architektura zvaná SSP (Scalable Systems Platform) by s prvním produkčním vozem měla dorazit v roce 2026, jakkoliv předzvěst budoucí flotily máme očekávat již v září na autosalonu v Mnichově. VW Group přitom s novou platformou hodlá svázat i zcela nový software, kvůli čemuž byla založena separátní divize Cariad.

S pomocí těchto kroků pak VW Group nehodlá pouze kralovat elektrickému segmentu, ale rád by navýšil i svou ziskovou marži na 8 až 9 procent z původně plánovaných 7 až 8 %. Stejně jako Němci již nechtějí být vnímáni jako automobilka, nýbrž jako globální poskytovatel mobilních řešení. Kromě elektrifikace tak hodlají investovat i do automatizace, přičemž doufají, že jako první nabídnou lidem autonomního řízení na úrovni SAE4. I tady jsou Němci odvážní, taková auta mají jezdit po silnicích v roce 2030.

Takovéto plány postavené více než na čem jiném na zbožných přáních pochopitelně stojí a padají s politickými kroky, proto také VW Group lobbuje v Bruselu za urychlení masové elektrifikace. Jakkoliv ale v tomto byl vlastně úspěšný, vidle do některých strategií hází zákazníci, kteří nejsou tak manipulovatelní, jak si VW představuje. A alespoň my nevěříme, že kdy budou. Co zbude z těchto plánů za pár let, tedy ukáže jen čas, možné je v tuto chvíli cokoli.

Šéf VW Group Herbert Diess odhalil odvážné plány koncernu, které pracují především s elektrifikací. Na tu je ovšem třeba vydělat, což Němci nemají lepší recept, než prodej aut se spalovacími motory. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec