VW má rozhodnout o zavírání továren v Německu už tento týden, známe kandidáty na odstřel. „Všichni se teď bojí," říkají zaměstnanci dnes

Vývoj v Německu bere rychlý spád a nezdá se, že by VW byl v situaci, kdy by historicky první vlnu zavírání svých domácích továren mohl ještě odvolat. Odbory jsou k tomu velmi odmítavé, zaměstnanci se ale očividně připravují na nejhorší. A dobře ví, kde se stala chyba.

Snad už posté musíme připomenout někdejší slova bývalého šéfa Škody, který označil sázku i jeho dříve zaměstnávajícího koncernu Volkswagen na elektrický pohon za obrovský hazard. Přesně tím byla a přesně podle toho dopadá. VW utopil miliardy v neatraktivních, nerentabilních produktech, což se nevyhnutelně zakusuje do jeho hospodaření. Za jiných okolností by si s tím poradil, zase tak významná tato část jeho podnikání není. Ale v časech do značné míry uměle vyvolaných ekonomických těžkostí to zjevně nejde.

I skupinu VW - jako dnes snad každou průmyslovou firmu - dohání zelená politika EU spojená s dopady sankcí uvalených na Rusku. Sešla se nekompetence s nepříznivými okolnostmi, což má spolu se stále více socialistickou podstatou řízení Evropy za následek neudržitelně se zvyšující ceny zejména energetických vstupů kombinované s nadále vysokou cenou práce a celkově nepružným pracovním trhem. Vyrábět něco v Evropě je zkrátka stále méně efektivní, stále méně - a sem se to slovo opravdu hodí - udržitelné, a firmám nezbývá než své místní aktivity na tomto poli umenšovat.

VW Group je zatím poslední z řady významných průmyslových společností, které vytáhly bílou vlajku a na plavání proti proudu rezignují. Jak už padlo, zrovna Volkswagen si za to do značné míry může sám, neboť z podobně dogmatických důvodů, pro které EU devastuje evropské prostředí jako takové, devastoval a devastuje také svůj vlastní byznys. Pohledem výsledku jsou ale příčiny nedůležité - VW oznámil, že zvažuje zavírání svých německých továren, což by se v 87leté historii jeho existence stalo poprvé. A nezdá se, že by to bylo jen plácnutí do vody.

Jak uvádí Guardian, už dnes dopoledne má dojít k setkání finančního ředitele VW Arna Antlitze a ředitele VW coby značky Thomase Schäfera s šéfkou odborů Danielou Cavallo, které se možná zúčastní i hlava koncernu Oliver Blume. Setkání má vyústit v oznámení konkrétních kroků, které automobilky podnikne. Oficiální zatím není nic, podle zatím neověřených informací zmiňovaných mimo jiné Autocarem je ale VW připraven hned v první vlně odstřelit několik svých německých továren.

Spočítané to mají mít fabriky v Drážďanech a Osnabrücku, kde se mimo jiné vyrábí elektrický VW ID.3 či končící VW T-Roc Cabriolet a Porsche 718. Tím by se ale Němci zbavili jen asi dvou továren zaměstnávajících přibližně 3 000 lidí, což by vzhledem k tomu, jak samo situaci prezentují, mnoho neřešilo. Čekejme tedy i další opatření - pokud by neměly padnout další celé továrny, ořezávání zaměstnaneckých stavů v jiných fabrikách se zdá být nevyhnutelné.

Šéfka odborů slibuje, že popsaná schůzka bude pro vedení VW „velmi nepohodlná” a prohlásila, že podniková rada bude klást „tvrdý odpor” jakémukoli uzavírání výrobních zařízení. Jenže ze souběžně probíhajících kroků je zřejmé, že vedení firmy dávno rozhodlo o přesunu výroby některých modelů jinam a v některých továrnách v Německu už by ani nebylo co vyrábět. Ve všech vyjádřeních čekejme jistou míru přehánění - vedení patrně straší víc, než je nutné, odbory dávají najevo větší odpor, než jaký jsou schopné reálně klást. Realitou bude zřejmě určitý kompromis mezi oběma extrémy.

Jak situaci vnímají sami zaměstnanci, vyrazil přímo do Wolfsburgu zkoumat kolega Ulf Lüdeke z Focusu, který zprvu u zaměstnanců končících svou ranní směnu narazil na odpor cokoli říkat krom citelného rozčarování z nastalé situace. Pár zaměstnanců zastávajících různé profese ve firmě se ale nakonec rozpovídalo.

Ti starší berou situaci s větším nadhledem a obvykle naznačují, že podobné situace už zažili v minulosti a nic nakonec nebylo tak horké, jak se uvařilo. „Neřeším, co se povídá, v případě potřeby si najdu jinou práci. Počkejme si, co se stane,” říká ten zkušenější a zjevně klidnější, jeho mladší kolega ale říká, že spousta lidí to vidí jinak: „Nálada je špatná. Všichni ve VW se teď bojí,” uvádí.

Další z oslovených říká bez okolků: „Nálada byla špatná už ráno, když začala směna a byly zveřejněny první zprávy o programu úspor. 'Slyšeli jste, že chtějí zavřít továrny?' bylo to, co lidé říkali. A po směně, když jsme se vrátili tunelem (vedoucím na parkoviště u fabriky - pozn. red.), byli všichni nervózní. Atmosféra je opravdu napjatá,” uvádí a přidává důvody: „Myslím, že je to příliš rychlým přechodem od spalovacích motorů k elektromobilům. Přechodné období bylo příliš krátké, stejně jako u vyřazování jaderné energetiky. Společnost příliš spoléhala na to, že dosud nevyzrálá technologie si okamžitě najde dostatek soukromých kupců,” říká člověk, který pracuje na výrobě motorů.

Podobně to vidí další oslovený, skoro 50letý Michael. „Sám jezdím s turbodieselem, se kterým můžu ujet 1 000 kilometrů na jeden zátah, když bude třeba. K čemu mi je elektromobil, který musím po 200 nebo 300 kilometrech zapojit do zásuvky, než můžu pokračovat v jízdě? To si vůbec nedoved představit,” prohlásil s tím, že problém nevidí až tak v krizi na automobilovém trhu jako takovém, ale spíš v chybách nejvyššího vedení společnosti. „Do elektrických vozů bylo investováno příliš pozdě a příliš intenzivně, z pohledu VW to nedávalo smysl,” řekl též.

Odbory se snaží situaci uklidňovat tím, že nebudou akceptovat „diktát úspor” a být po jejich, „nedojde k žádnému uzavření závodů VW”, ve kterých prý stačí „výrobu zefektivnit”. Jenže jejich ubezpečování zaměstnanci nevěří, padnou může i část závodu ve Wolfsburgu. „Časy jistot jsou ve VW dávno pryč,” shrnuje trefně situaci jeden z výše citovaných.

Výroba VW ID.3 je jednou z těch, které jsou dnes nadbytečné. Odnést to má fabrika v Drážďanech, ta v Cvikově má jet dál. Jisté ale v tuto chvíli není nic. Foto: Volkswagen

