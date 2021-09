VW odhalil své budoucí nejlevnější auto, ani půl milionu korun na něj stačit nebude před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Zdá se, že obava z cen nových aut začínajících už za pár let nad hranicí 500 tisíc Kč není tak obavou. Vypadá spíše jako plán či očekávání, které ani nemůže být nenaplněno.

Šéf Škody Thomas Schäfer se nedávno poněkud překvapivě pustil do snah Evropské unie. Ne snad, že by si troufl oponovat jejím elektrickým vizím, zase tak odvážný nebyl, nelíbí se mu ale pokus Bruselu tlačit na zavádění elektromobilů jako jediného přijatelného řešení a ultra přísné emisní normy Euro 7 pro spalovací motory současně. Pokud Euro 7 bude schváleno v podobě, v jaké se očekává, pak bude nejspíše znamenat faktický konec spalovacích motorů v levnějších autech.

„Pokud Euro 7 přijde v podobě, v jaké všichni říkají, že přijde, zdraží to auta jako Fabia o 5 000 Eur (asi 128 tisíc Kč). Dopad na menší auta bude proporcionálně mnohem intenzivnější než na větší modely. Je to šílené,” řekl doslova Schäfer a dodal, že „přijít s Euro 7 na cestě k úplné elektrifikaci na konci dekády je směšné”. Chápeme ho, ovšem stavět se proti plánům EU teď, kdy už velká část záměrů vedoucích k témuž (zejména flotilové limity emisí CO2, považování elektrických aut za nulové emise generující apod.) je dávno v platnosti, nám přijde spíše jako politické gesto a házení hrachu na zeď, ne skutečný projev odporu.

Buď jak buď, Schäfer říká, že půjdou-li věci podle plánů Unie, pak už v roce 2025 nebude možné dostat na trh auto s cenou nižší než 20 tisíc euro, to je momentálně asi 508 tisíc Kč. Proč? Protože vůz se spalovacím motorem je sice možné postavit klidně za 150 tisíc, má-li ale plnit Euro 7 a další požadavky, dostat ho do prodeje za takovou cenu nebude možné. A automobilky se budou zdráhat nabídnout třeba mini za 450 tisíc vedle kompaktu za 550, mohlo by se ukázat neprodejným. Elektrické auto limitováno regulacemi nebude, jenže je pro změnu drahé per se - mnoho set tisíc bude stát jen základní technika, zejména pak akumulátory.

Vize nových aut prodávaných nejméně za půl milionu tak snadno může dojít naplnění a VW se na ni zjevně připravuje. Dnes tak v Mnichově ukázal koncept ID.Life, který ukazuje budoucí malý model značky, nejlevnější takové auto v nabídce, které ovšem bude stát v roce 2025 od 20 tisíc euro, tedy oněch 508 tisíc. A je to skutečně vůz do města, víc nic.

Vizuálně jednoduchý, trochu retro design neurazí, třebaže nadchnout též nesvede. Interiér vypadá jak od Tesly, ale toto je dnes bohužel vrchol německé invence - udělat něco jako to, co Tesla (vesměs k nepotěše kohokoli krom jejích účetních) dělá už roky. A technika je na auto do města a okolí možná až moc nóbl, ale protože elektrický výkon není drahý, bude se s ním plýtvat. Vůz tedy nabízí 230 koní, které jej zrychlí na stovku za 6,9 sekundy. Dojezd 400 km z 57kWh baterie je spíše iluzí, ve městě by to ale fungovat mohlo. A hlavně - ve městě je to jedno.

Auto se snaží být „funky” a docela mu to jde. Jak vizuálně díky hrátkám s barevnými diodami, tak řešením interiéru, který se může stát malou ložnicí i soukromým kinem či hernou pro hraní videoher - disponuje promítáním obrazu do prostoru čelního skla. Zrovna tohle se ale do výroby dostane stěží a pokud ano, tak rozhodně ne za 508 tisíc. Realitu produkčního modelu naznačuje spíše fakt, že auto nemá žádnou přístrojovou desku ani výstup infotainmentu, pro obojí poslouží mobilní telefon, který „zapíchnete” do palubní desky.

Obecně vzato, proč ne, tohle auto nevypadá jako špatný nápad, zrovna do města nám elektromobily smysl dávají. Ale jako nejlevnější řešení osobní mobility? S cenou přes 500 tisíc Kč? To je bláznivé, zvláště v kontextu s tím, že VW auto prezentuje jako vůz pro mladé. V Německu, možná, i když také tam pochybujeme o tom, že se pro něj poženou davy. Kolik mladých lidí v ČR ale má peníze na to, aby si koupili takto omezeně využitelný vůz za takovou cenu? Obáváme se, že pramálo, automobilky v tomto ohledu poněkud ztrácí smysl pro realitu.

Koncept VW ID.Life je docela sympatické, hravé auto. Jako vize nejlevnějšího nového vozu Volkswagenu pro rok 2025 s cenou od 20 tisíc euro nás poněkud děsí. Foto: Volkswagen

Zdroj. Volkswagen

