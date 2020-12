Volkswagen okamžitě končí s veškerými sportovními aktivitami, důvod je zřejmý před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Německá automobilka se zásadně mění a pokud její současný šéf získá pro celý veletoč podporu dozorčí rady, nezastaví ho zřejmě už nikdo. Bez ohledu na to je ale už teď po pěti dekádách historií celá divize VW Motorsport.

Jeden rok. Tolik času potřeboval šéf Volkswagenu Herbert Diess, aby se z jednoho z malá hlasitých odpůrců přístupu EU k automobilovému sektoru stal jedním z jeho největším zastánců. Nejde snad o to, že by prozřel nebo změnil své uvažování, tomu nevěříme. Firma se jen rozhodla obětovat na oltář elektrické mobility prakticky všechno ostatní. A protože na nezájmu lidí o ni se mnoho nezměnilo, potřebuje nyní podporu ze všech stran, aby její investice nevyletěly komínem.

Nepovažujeme to za moudré a nejsme sami. Bývalý šéf Škody říká, že jde o obrovský hazard, věhlasný německý ekonom pak před podobným oportunismem hlasitě varuje a považuje ho za riziko pro celé německé hospodářství. Diess už ale nasedl na vlak, který opačným směrem nejede a pro svůj přístup žádá podporu nejvyšších orgánů společnosti. Zda ji dostane, nevíme, některé jeho kroky ale už těžko někdo vrátí.

Tím posledním je reorganizace sportovních aktivit celého koncernu, jejichž poslední následek je vskutku smutný - úplný konec divize Volkswagen Motorsport. Pět dekád existující oddělení firmy má za sebou obrovské úspěchy, zejména pak čtyřleté neohrožené kralování ve světovém šampionátu v rallye. Připsalo si ale třeba i tři vítězství v Dakaru, tři rallyecrossové tituly, dva šampionáty v TCR International Series nebo řadu dílčích úspěchů v podobě rekordních časů Pikes Peak či Severní smyčky Nürburgringu. S tím vším je teď konec, úplný.

Všichni zaměstnanci pracující pro VW Motorsport skončili na svých dosavadních pozicích a budou rozpuštěni do jiných součástí Volkswagenu. Po důvodu nemusíme dlouze pátrat - Němci soustředí téměř všechny investice do elektrické mobility a to zjevně až do té míry, že se nechtějí účastnit ani soutěží elektrických aut, však i dceřiné Audi včera náhle opustilo šampionát elektrických formulí. Šéf vývoje VW Frank Welsch k tomu řekl jen tolik, že „Volkswagen je na cestě stát se vedoucím dodavatelem v oblast udržitelné elektrické mobility, a tak jsme se rozhodli skončit naše vlastní aktivity v oblasti motorsportu”.

Je to smutný konec jednoho příběhu, čekejme ale více podobných zpráv. Herbert Diess zjevně kráčí cestou shrnutelnou slovy „když se kácí les, létají třísky”. Tou poslední třískou je VW Motorsport, další mohou následovat.

Takto VW Motorsport na vrcholu své slávy v roce 2015 představoval nové Polo WRC. Teď už neexistuje. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler