VW Passat sedan po 51 letech skončí, nástupce už nedorazí. A nebude v tom sám

Foto: Volkswagen

Bezpečně nejpopulárnější sedan střední třídy posledních dekády a jeden z mála vozů tohoto ražení, který byl schopen odolávat mánii okolo SUV, nakonec neodolá sázce koncernu VW na jednu kartu.

Němci to budou svádět na koronavirus a změny, které kvůli němu svět zasáhly, realita je ale jiná. Bývalý šéf Škody už letos v lednu varoval, že koncern VW riskantně sází na jednu kartu a byť není sám v přesvědčení, že je to chyba, Němce už to nezastaví. Nyní jedou plnou rychlostí v elektrickém vlaku, do kterého nastrkali obrovské peníze a budou dělat vše proto, aby regulatorní požadavky EU i její podpora a subvence jednotlivých zemí zkomplikovaly život jakýmkoli jiným řešením. Ať už chce zákazník cokoli.

Volkswagen Group zkrátka vidí jen jednu budoucnost, a tak pálí mosty vedoucí k jakékoli jiné. Pochopitelně, firma není tak bláhová, aby okamžitě poslala do důchodu všechno ostatní, její poslední krok ale dosvědčuje, že to myslí smrtelně vážně.

Podle zdrojů obvykle dobře informovaných kolegů z Automotive News Europe, rozhodla německá automobilka o ukončení existence Passat sedan. Ten by měl dožít se současnou, loni faceliftovanou generací a v roce 2023, tedy 51 let po svém prvním příchodu na trh, nedostat žádného nástupce. O novém Passatu se přitom hovořilo jako o jasné věci, modelu, který leccos odkouká od Škody Superb, s níž bude vyvíjen, skutečnost ale bude zjevně odlišná.

Konec sedanu nemá znamenat úplný konec Passatu, ten má dále přežít jako kombík, přesto je to zásadní rozhodnutí. Ačkoli v našich končinách si utrhl slávu hlavně ve své praktičtější verzi, v řadě zemí je to naopak a na celkových prodejích modelu, který se i v dnešní době prodává jen v Evropě v šestimístných číslech (a bude tomu tak rovněž letos) se podílí skoro z poloviny. Odstřelit takový vůz z nabídky, navíc s tak slavným jménem, po němž mnoho lidí sahá bez rozmyslu s příchodem každé nové generace, je nepochybně odvážné.

Škoda Superb má tuto čistku přežít bez úhony, další modely VW ale nikoli. Současně s Passatem se má poroučet VW Arteon, u nějž je to o poznání pochopitelnější a který má zejména vedle Superbu těžký život. VW tak jedním tahem tužky ukončí život Passatu sedan, Arteonu a Arteonu Shooting Brake, zůstane jen Passat kombi, Superb a Superb kombi. Z jeho nabídky ve střední třídě tak rázem zbude polovina.

Pochopitelně, konečným cílem snah VW je elektrická náhrada, jsme ovšem zvědavi, jak současní, zejména pak firemní zákazníci sahají po elektromobilu, který je pro každodenní dlouhé jízdy prakticky nepoužitelný. O tom dříve hovořil zejména prodejní šéf VW Stackmann, který proti čistě či hlavně elektrické budoucnosti VW bojoval nejhlasitěji, letos v září ale skončil. A jak se stále více ukazuje, nejspíše právě kvůli směru, který VW zvolil a stále více volí.

Pochopitelně, dokud tu nemáme rok 2023, nemá smysl plakat na rozlitým mlékem, třeba VW do té doby vítr zavane jiný směrem. Výroba nového auta je ale něco, co nespustíte ze dne na den a pokud VW dnes o konci Passatu sedan rozhodl, současný model za tři roky opustí jeho nabídku přinejmenším bez přímého nástupce.

VW Passat jako sedan (na snímcích faceliftovaný model z loňského roku) má v roce 2023 skončit bez nástupce. Foto: Volkswagen



Kombík Variant má žít dál, obě verze modelu Arteon už nikoli. Foto: Volkswagen

