VW pomáhá tahat z prodejní bryndy docela drahé a ne až tak zajímavé SUV, jeho obliba je záhadou před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jistě se najdou tací, kteří za záhadu označí popularitu jakéhokoli SUV, v některých případech ji ale chápeme. Proč se ovšem špičkou svého druhu a třetím nejvíce žádaným Volkswagenem v Číně stalo zrovna tohle auto, nám uniká.

Pro Volkswagen zůstává Čína stěžejním trhem, třebaže se v poslední době jeho prodeje za velkou zdí rychle propadají. Je otázkou, jak moc jde o krátkodobý trend a jak moc o problém s hlubšími kořeny, faktem ale je, že nelze říci, že by Němci tamní klientelu odbývali a nedávali jí, co žádá. Nahoru na čínském trhu míří hlavně SUV, a tak jich tam VW prodává více než kdekoli jinde.

Jeho tamní portfolio modelů se zvýšeným podvozkem je opravdu neuvěřitelně květnaté, a to i v případě tzv. SUV-kupé. U nás v případě mainstreamových značek téměř nedostupný typ auta je v Číně mnohem obvyklejší a Volkswagen zjevně nechce být mimo hru. Mezi typy Tacqua, T-Cross, T-Roc, Tharu, Tayron, Tiguan, Tiguan, Teramont, Touareg a Talagon tak nabízí s přídomkem X (který značí právě SUV-kupé) hned čtyři modely, mj. i u nás velmi populární Tiguan. Aktuálně ale mezi nimi vládne vůz, který možná ani nebudete znát - Tayron X. Ten je nyní dokonce třetím nejprodávanějším VW vůbec, když za jediný měsíc dokázal oslovit téměř 7 tisíc kupců.

Také ten vychází Tiguanu resp. Tiguanu L/Allspace a nezdá se být zrovna ohromujícím projevem designérské a konstruktérské kreativity. Jde o Tayron se střešní linií sníženou o 25 milimetrů, pozměněnou zádí, upravenými sloupky C a specifickými koncovými světly. Nový je pak i nárazník s typickým moderním nešvarem, tedy falešnými koncovkami výfuku, ty ale mají v Číně snad všechny nabízené Volkswageny.

Ani po stránce motorické tu nemáme nic převratného, do vozu lze volit jen přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec TSI naladěný na 180 nebo 220 koní. Primárně veškerý výkon míří skrze automatickou převodovku na přední kola, za příplatek je ovšem k mání také pohon 4x4. Digitální přístrojový štít uvnitř je však již jako novodobá klasika Volkswagenu opět součástí standardní výbavy, ani interiér ale moc nemá čím zaujmout.

Když si k tomu přidáme ceny od 235 800 CNY (tedy asi 825 tisíc Kč) do 295 800 CNY (cca 1,04 milionu Kč), nevypadá to, že bychom před sebou měli trhák, to jsou na Čínu vysoké ceny. Tamním kupcům se ale Tayron X z nějakého důvodu líbí a prodává se jen v Číně tak dobře, že jde aktuálně o světově nejžádanější SUV-kupé Volkswagenu.

Je to pozoruhodné a důvod je nejen pro nás záhadou, ani můj přítel žijící v Číně mi nedokázal vysvětlit, proč by tam tento vůz měl být tak žádaný. Jakkoli je z počtu prodaných aut patrné, že tento typ aut je pořád je vedle klasických SUV popelkou, Tayron X teď zkrátka frčí i mezi nimi. Třeba na důvod jeho popularity přijdete pohledem do galerie fotek, něco na něm být musí...

Tayron X je dnes ve smečce SUV Volkswagenu tím nejžádanějším z tzv. kupé a třetím nejprodávanějším modelem značky v Číně. Proč, si nejsme úplně jisti, ale je to tak. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.