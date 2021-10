VW přiznal, že o elektrický ID.3 je mezi jeho stávajícími zákazníky neobyčejně malý zájem před 5 hodinami | Petr Miler

Nebudeme hrát překvapené, že se konzervativní klientela Volkswagenu pro drahý elektrický model nežene, to se dalo očekávat. Kupce pro něj tedy musí shánět jinde, v ČR je ovšem nenachází prakticky nikde.

Každé zboží má svého kupce, říká se. Platí to nepochybně i o elektrických autech a dokážeme si představit lidi, kterým vůz s elektrickým pohonem vyhoví jako žádný jiný. Vždy se budou muset vyrovnat s poněkud nepřesvědčivým poměrem výkonu a ceny, v tomto směru ale stěží zaboduje snad jakýkoli Mercedes a stejně se prodávají dobře.

Problém zkrátka není v tom, že by elektrická auta existovala, prodávala se nebo je někdo kupoval, jak nám někteří rádi podsouvají. Problém máme jen s tím, že je „někdo” chce nutit všem, tedy i těm, kterým nevyhovují, nebo na ně prostě a jednoduše nemají. Řada lidí se tváří, že jsou stejně jedinou budoucností a až je politici nařídí, stejně nám nezbude, než si je koupit. My ale zůstáváme přesvědčeni, že vnutit je lidem proti jejich vůli bude mnohem složitější, než si dnes mnozí představují.

Vyplývá to i z dat týkajících se skladby zákazníků elektrického modelu ID.3, který Volkswagen trochu neprozíravě zveřejnil s očekáváním, že budou předmětem obdivu. O charakteru kupujících řekl kde co, třeba to, že 60 % kupců volí ID.3 pro jeho „environmentální výkon” - záměrně jsme použili trochu otrocký překlad, zní správně pateticky. Nás ale zaujalo jiné číslo - ze 144 tisíc lidí, kteří si dosud ID.3 objednali, je skoro polovina těch, kteří si u VW nikdy nic nekoupili. Jde o tzv. nové zákazníky, u zbylých modelů je to jen asi třetina.

Němci se tím chlubí, neboť „nově získaný zákazník” je za normálních okolností velká výhra. Jejich uvažování ale jen připomíná, jak málo zdravého rozumu je při řinčení zbraněmi okolo elektrických aut používáno. Nový zákazník je skutečně pozitivum, ale jen pokud těm starým máte dále co prodávat. Pak vám zůstávají ti staří a získali jste nějaké nové. Jenže to absolutně není případ VW a některých dalších koncernových značek.

Ty nyní hází na stůl různá data, kdy chtějí přestat uvádět jiné nové než elektrické modely (například Audi a 2026) nebo přestat jiná než elektrická auta prodávat zcela (2033). Za takové situace opravdu není výhrou, že klíčový elektrický model oslovuje mimořádně málo stávajících klientů, neboť ve výsledku portfolio zákazníků značky nerozšíří, ale zúží. Kdyby VW jednal rozumně, dále nabízel spalovací auta a k nim získal nové kupce těch elektrických, bravo, vyhrál by. Pokud ale chce prodej těch spalovacích ukončit i v situaci, kdy vidí, že skoro polovinu stávající klientely elektrický pohon nezajímá a kupce musí shánět jinde, je to přesně naopak - prohraje, protože stávající klientelu elektromobil nezajímá a jiné auto si u VW nekoupí.

Navíc je třeba se dokola ptát, kolik lidí by si ID.3 vůbec koupilo, pokud by k tomu nebyli motivováni obrovskými dotacemi - typicky v Německu, ale i jinde. Například u nás, kde zvýhodnění pro elektrická auta sice existují, ale neznamenají, že za vás klidě třetinu jejich ceny zaplatí lidé, kteří o ně nestojí, se letos za 9 měsíců prodalo přesně 77 kusů ID.3. Sedmdesát sedm. Přičemž v září byly 4, což znamená meziroční pokles odbytu o 77,8 %.

VW k tomu říká: „To auto je absolutní hit, líbí se zákazníkům.” Má smysl k tomu něco dodávat? Jestli absolutní hit, který se líbí zákazníkům, osloví za měsíc čtyři z deseti milionů Čechů, pak bychom chtěli vidět propadák. Asi žijeme na jiné planetě...

ID.3 oslovuje neobyčejně málo současných zákazníků VW. Automobilka to prezentuje jako úspěch, že oslovuje nové zákazníky, asi ale zapomněla na to, že těm starým nechce za pár let nic nabízet. Foto: Volkswagen

