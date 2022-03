VW riskuje a v obavách z eskalace přesouvá část výroby mimo Evropu, pomůže si ale? před 3 hodinami | Petr Prokopec

Německý moloch se odhodlal k překvapivému kroku. Jeho baštou byla historicky Evropa, v důsledku konfliktu na Ukrajině mu tu ale chybí svazky kabelů či suroviny. A může být hůř. Více tak bude spoléhat mimo jiné na Čínu, která ovšem může skončit v roli Ruska.

V posledních dnech se ukázalo, nakolik jsou Rusko a Ukrajina důležitými zeměmi i pro automobilový průmysl. První je totiž mimo jiné největším dodavatelem niklu používaného v bateriích elektromobilů či palladia používaném v katalyzátorech spalovacích aut, druhá pak pro změnu rafinuje neon potřebný na výrobu čipů. A také vyrábí 7 % všech kabelových svazků odebíraných evropskými automobilkami. V důsledku konfliktu i s ním souvisejících sankcí jsou ovšem tyto dodavatelské řetězce narušené. Jak se přitom říká, zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy. Volkswagen se proto rozhodl vytvořit tým 150 lidí pracující na řešení současné svízelné situace. A ten mimo jiné došel k závěru, že bude dobré vyměnit jednu jámu lvovou za druhou.

Druhá největší automobilka světa totiž počítá s tím, že kvůli utlumení evropských operací, které dle jejího odhadu mají být dlouhodobého rázu také kvůli možné eskalaci konfliktu na Ukrajině, přesune část výroby mimo starý kontinent. „Snažíme se nalézt dodatečné kapacity pro svazky kabelů pro Evropu a přesměrováváme výrobu do regionů, jako je Čína a Amerika,“ uvedl šéf koncernu VW Group Herbert Diess. Ten přitom svými slovy poukázal na nejpalčivější problém automobilky. „Svazky kabelů nám dodává 11 továren z Ukrajiny. Devět z nich jede na sníženou kapacitu.“

Nejde nicméně jen o kabeláž, narušena byla také dodávka vzácných kovů, které jsou potřebné hlavně pro výrobu baterií elektromobilů. Automobilka proto již musela omezit výrobu v továrnách v Drážďanech a ve Cvikově, kde vznikají právě bateriová auta postavená na platformě MEB. VW tak nepřekvapivě očekává, že jejich ceny dále narostou. Mimo to automobilka přestala přijímat objednávky na plug-in hybridy, což může ohrozit její emisní cíle. V závěru roku se tak spalovací auta mohou stát nedostupnými, i když díly na ně budou.

Diess přitom uvedl, že reálné dopady válečného konfliktu na automobilky teprve dopadnou, pročež momentálně nelze nic říci přesně. Dá se tedy předpokládat, že přesunutí výroby 100 tisíc aut z Evropy do Číny a Ameriky je tak pouze prvním krokem. Jak jsme nicméně naznačili výše, i v tomto případě lze zmínit rizika a kontroverze. Čína totiž již delší dobu hrozí válečnými operacemi na Tchaj-wanu, který považuje za svou součást. VW tak snadno může přejít z jednoho konfliktu do druhého. Tento je prý málo pravděpodobný, neříkalo se ale totéž před pár týdny o Ukrajině?

Probíhající válka tedy automobilový sektor zjevně zasáhla velmi intenzivně a trápit jej může více než koronavirus i následný nedostatek čipů dohromady. Dle expertů by totiž trhliny v dodavatelských řetězcích mohly představovat problémy až do roku 2025. Na levné ceny nových aut tak můžeme zapomenout, stejně jako se během nejbližších let stěží uklidní trh s ojetinami.

Volkswagen je výrazně zasažen válečným konfliktem na Ukrajině, část výroby proto z Evropy přesouvá do Číny a Ameriky. Je to nepochybně riskantní krok. Ilustrační foto: Volkswagen

