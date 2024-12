VW se rozhodl zachránit svůj krachující elektrický program falešným zvukem a falešným řazením, amen včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

I Volkswagen navzdory své posedlosti elektrickým pohonem musí vidět, jak dalece se jeho vize žádaných aut rozchází se skutečnými představami naprosté většiny zákazníků. Místo zásadní změny přístupu k věci ale věří, že jeho elektricky program spasí raketa V-2 v podobě dvou nepodstatných „vylepšení”.

Za svůj život jsem otestoval hezkou řádku elektromobilů. Ani v jednom případě jsem ovšem nezatoužil po ručním řazení převodovce či patřičně hlučném projevu. Takový názor může zarazit už proto, že v souvislosti se sportovními vozy pravidelně zmiňujeme nutnost ručního řazení a patřičně rázného zvukového doprovodu. Jenže to sedí k docela jinak koncipovaným autům. Navíc faktem zůstává, že ani takové MG4 XPower, Kiu EV6 GT či Teslu Model 3 Performance nelze považovat za skutečné sporťáky. Ve všech případech totiž sice jde o rychlá auta, jenže to je tak vše.

Pokaždé, když se navíc bavím s nějakým majitelem elektromobilu, na absenci manuálu a zvuku řeč nikdy nepřijde. Místo toho lidé na bateriovém pohonu v obvykle milují jednoduché ovládání a klid. Lze sice namítnout, že v případě nadšenců tomu bude asi trochu jinak, což může být důvod, proč se za bateriovým pohonem neženou, jenže to je specifická a okrajová sorta klientů. Neříkáme, že je nedůležitá, udává směr a je významným zdrojem image, uspět lze ale i bez ní.

Automobilky přesto nadále doufají, že se jim povede zákazníky ohnout dle svého gusta, což je zkrátka proti zákonům trhu - pokud chcete být dlouhodobě prosperující firma, musíte jednat v souladu s představami zákazníků. Jenže většina jich po bateriovém pohonu netouží. Protože ale politici stále více utahují emisní šrouby, jsou výrobci v kleštích. A proto místo otočení kormidlem dál a dál kráčí stejným směrem a zkoumají, jak by na něj zlákali co nejvíce lidí.

Patří mezi ně i VW, který soustavně ignoruje, jakým prodejním fiaskem pro něj elektrická auta jsou. A to není jen pocit, podívejme se na statistiky Dataforce za dosavadní průběh letošního roku v Evropě, kde mechanismy EU pomalu nedovolují automobilkám prodávat jiná auta a ta elektrická schytávají umělá zvýhodnění ze všech stran. Klíčový ID.3 si přesto našel jen 40 811 kupců, skoro o 20 procent míň než loni, ID.4 pouze 45 650 kupců, o 31 procent míň než loni, ID.5 dokonce jen 8 009 kupců, o 59 procent míň než loni, nový ID.7 oslovil 16 104 lidí, to nic nespasí. A ID.Buzz? Ten paběrkuje s 7 638 prodeji, 25,5 procenta pod loňskými čísly, kdy byl žhavou novinkou.

A také si to můžeme sečíst - celé elektrické portfolio VW oslovilo se dvěma údajně skvělými novinkami 118 212 lidí, míň než sám Golf (165 370), míň než sám Tiguan (139 991), míň než sám T-Roc (156 803). Dokonce i téměř k smrti utýrané Polo dýchá téhle rozmazlené elektrické partě na záda se 105 491 prodeji. Jestli tohle není za výše popsané situace a po letech téměř bezvýhradného vystrkování modelů ID do popředí totální fiasko, jestli to po miliardách eur obětovaných na oltář těchto vozů není krachující program, pak už opravdu nevíme, co by jím mělo být.

Pro VW se přesto dál nic nemění, jak potvrdil kolegům z Motor Authority na autosalonu v Los Angeles Kai Grünitz, šéf vývoje Volkswagenu. Německá automobilka navzdory popsanému plánuje do roku 2027 představit hned jedenáct nových elektromobilů. Ani jeden z nich ovšem nedostane dvoustupňovou převodovku, která se začíná objevovat stále častěji, neboť „ze strany zákazníků neexistuje poptávka“, a proto „nemá smysl do ní investovat“. Jak moc brát slova Němců na podobné téma vážně, je otázka, neboť klientelu prakticky ignorují. Ale to je v této souvislosti vlastně jedno.

Pozoruhodnější je to, co přijít má - manuální volba převodových stupňů. Nedává vám to smysl u jednostupňové převodovky? To jste na správné vlně, i když VW měl dokonce u elektromobilů testovat skutečné ruční řazení. Grünitz ale s výsledky nebyl příliš spokojen, stejně tak nemůže dovolit měnit převody u „jednokvaltu”. Šlo by tedy o falešné, simulované převody jako u Hyundai. Další možností, jak elektrickým autům pomoci, je pro Grünitze intenzivnější zvukový projev, pochopitelně znovu falešný. V tomto případě by nešlo o podobné řešení jako u Hyundai a VW by prý implementoval zvukový generátor do vozu trochu jinak.

Tohle že mají být ty magické stříbrné kulky? Nestačíme se divit. Mluvit o těchto věcech jako o spáse v momentě, kdy u zákazníků totálně propadá samotná podstata elektrických aut, je jako bylo věřit, že vývoj druhé světové války otočí rakety V-2. Je to prostě jen další plácnutí do vody, odtržení VW od reality se v tuto chvíli zdá být nekonečné.

Elektrické GTI se zatím ukázalo jako koncept. Až dorazí, automobilka prý může jejím prodejům pomoci falešným manuálem či falešným zvukovým doprovodem, to je vážně spása jako Brno. Foto: Volkswagen

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.