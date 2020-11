VW už ví, že nová pravidla EU nesplní. Zaplatí miliardy, na konci roku omezí prodej před hodinou | Petr Prokopec

Automobilky letos hrají s Evropskou unií černého Petra, nechtěná karta ale zůstane v rukou několika z nich. VW připouští, že ji má v ruce, pokuty ho vyjdou nejméně na 5,7 miliardy Kč.

Do konce letošního roku zbývají již jen necelé dva měsíce, koncern Volkswagen ale bujaré oslavy Silvestra jistě nechystá. Němci totiž mají problém se splněním letošního limitu spotřeby resp. emisí CO2 a s ohledem na současné dění v Evropě zjevně počítají s tím, že je stěží něco zachrání před pokutami, které za překročení flotilových 95,7 g CO2/km (limit přímo koncernu VW) zaplatí.

„Odložili jsme stranou několik stovek milionů Eur,“ uvedl k celé záležitosti finanční ředitel koncernu Frank Witter. Konkrétní sumu nespecifikoval, pokud ale hovoří o několika stovkách, pak jde nejméně o 200 milionů Eur, tedy 5,7 miliardy Kč. To je tučná částka i pro tak velkou firmu, zvlášť v letošním roce, kdy většina jeho značek eviduje ztrátu.

Volkswagenu situaci zkomplikovala jeho největší naděje, tedy nový elektromobil ID.3. Ten se kvůli problémům se softwarem dostal do prodeje teprve před několika málo týdny, a přestože mají Němci na kontě zhruba 40 tisíc objednávek, na splnění přísnějšího emisního limitu to zřejmě stačit nebude. VW Group navíc již v září uzavřel spolupráci s Číňany vlastněnou značkou MG, které zaplatí za započítávaní jejích elektrických aut do celkových prodejů s VW, ani to ale Němce nezachrání.

Šéf VW Group Herbert Diess dodal, že ke splnění limitu schází značce „gram nebo něco takového“, to je ale v objemu její produkce obrovské číslo. Za každý nadlimitní gram a jedno prodané auto se platí EU 95 Eur a pokud Němci prodávají miliony aut, jsme rázem na zmíněných miliardových sumách. Nedivte se tedy, pokud vám dealeři VW, Škody, Seatu, Audi a dalších značek nebudou chtít koncem roku prodat jakkoli výkonnější modely - Němcům se to nehodí do krámu a podle dostupných informací budou maximum takových prodejů odsouvat na rok 2021.

Přesto dle Wittera nejde o konec světa. Volkswagen totiž aktuálně uvažuje spíše dlouhodobě, i proto koncern již naznačil plány pro příštích deset let. Do roku 2029 by totiž značky jako Porsche, Audi, VW, Škoda či Seat měly představit hned 75 plně elektrických novinek, jichž by se mělo prodat na 26 milionů kusů.

„Bylo by samozřejmě skvělé, kdybychom limit splnili již v roce 2020, ale ve finále se tu bavíme o desetiletém horizontu. Pokud tedy na úvod selžeme, nebude to samozřejmě dobře, ale svět se kvůli tomu nezboří,“ uvedl finanční ředitel VW Group, kterého pár miliard ve výkazech evidentně netrápí. Zároveň dodal, že i přes tuto pokutu by stále nemělo být ohroženo setrvání celého koncernu v zisku.

Kvůli splnění emisních cílů bude Ford započítávat své prodeje s Volvem, zatímco Renault je hodlá nabídnout dalším značkám. Fiat je pak již v holportu s Teslou, přičemž té bude za společnou evidenci prodejů platit také Honda. Britské značky Jaguar a Land Rover však možná i překvapivě tímto směrem nemíří, místo toho si již daly stranou 90 milionů liber (cca 2,68 mld. Kč) a počítají rovněž s pokutou. Těmito penězi nechtějí podporovat konkurenci.

VW ID.3 se dostal do prodeje se zpožděním, což je jeden z důvodů, pro který koncern VW nesplní letošní emisní limit emisí CO2 všech svých prodaných aut. Už teď tak počítá s multimiliardovou pokutou. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec