VW začal vyrábět své nové nejlevnější SUV, na auto za 308 tisíc nevypadá vůbec špatně před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je relativně levný, a tedy i relativně jednoduchý, kdo by ale čekal nějaký ostudný vůz s „oholeným” interiérem a zjevně laciným vzhledem, ten se zjevně mýlí.

Když si otevřete slovník antonym, vedle termínu „levný” nejspíše najdete slovo „Volkswagen”. Auta německé automobilky sice nepatří k nejdražším, ale vzhledem k tomu, že jde o docela obyčejně vozy značky, která v překladu znamená „Lidový vůz”, levná opravdu nejsou. O to více může překvapit, že VW právě teď levné auto vyrábět začal. A to dokonce SUV.

V českém ceníku Volkswagenu z vozů tohoto ranku nenajdete nic dostupnějšího než T-Cross, který vás vyjde nejméně na 489 900 Kč, to na tak prťavý crossover opravdu není málo. V Evropě se vzhledem k současnému vývoji stěží v dohledné době dočkáme něčeho dostupnějšího, pokud vůbec někdy, na perspektivním indickém trhu se ale VW musí snažit mnohem víc.

Pověřil tak Škodu, aby za něj pro tamní zákazníky vyvinula a začala vyrábět podstatně levnější automobil stejného ražení a zdá se, že do prázdna nesáhl. Česká automobilka šla cestou nejmenšího odporu a vedle svého Kushaqu začala na stejné lince vyrábět stejně pojatý, podle nás ale atraktivněji vyhlížející Taigun. A dokázala přitom zajistit, aby zůstal nadále velmi dostupný.

Auto tohoto jména už portfolio VW dříve poznalo, velký hit z toho ale nebyl. Novinka má mnohem větší šance na úspěch, neboť docela atraktivní design moderních SUV značky bez vyloženě viditelných ústupků kombinuje s jednodušší technikou a ve výsledku i nižší cenou. S ohledem na výše zmíněnou spřízněnost s Kushaqem nepřekvapí, že vůz stojí na platformě MQB A0 IN a je nabízen s motory 1,0 TSI a 1,5 TSI o 115 resp. 150 koních. Pohon je vždy přední, převodovka je buď šestitupňová manuální nebo šesti- resp. sedmistupňová automatická podle zvoleného motoru.

Vůz měří na délku 4 200 a na šířku 1 760 mm, rozvor náprav činí 2 651 mm. Nejde tedy o úplného prcka a Taigun by měl bez potíží pobrat čtveřici dospělých, technicky jde ale o auto až pro pět lidí. Z interiéru zatím můžeme vidět jedinou fotku, na levný model se ale zdá být sympatickým místem k životu, který by měl nabídnout v závislosti na zvolené konfiguraci všechny důležité bezpečnostní, komfortní i elektronické prvky.

Cenu už znáte, vůz bude k mání od 1 050 000 indických rupií, tedy v přepočtu od 308 tisíc Kč. To je méně, než za kolik u nás Škoda prodává základní Fabii a docela by nás zajímalo, co krom regulací EU vyžadující povinné to či ono brání prodeji takového vozu za stejnou cenu v Evropě. Asi nic. Žijeme ale tam, kde žijeme, takže se budeme muset spokojit s v principu podobným, ale o 60 a více procent dražším T-Crossem.

VW začal pod taktovkou Škody v Indii vyrábět nový Taigun. Za 308 tisíc Kč to vypadá na slušný kus auta, u nás se ale prodávat nebude, bohužel. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler