Výprodej elektromobilů Hertzu pod cenou je konečná, potvrdila firma. Nové už nekoupí, nahradí je spalovacími auty

Iluze, že čerstvě započaté rozprodávání elektrických aut z flotily Hertzu za velmi nízké ceny je součástí běžného procesu obměny části autoparku je mylná. Firma potvrdila, že se zbavuje 20 tisíc elektromobilů. A žádné nové místo nich nekoupí.

Včera jsme vás informovali o tom, že Hertz začal levně rozprodávat nechtěné a poruchové elektromobily, zejména pak Tesly, které se v jeho flotile elektrických vozů nachází. Firma auta prodává skutečně velmi levně, neboť běžně není problém pořídit Model 3 z roku 2021 za ceny okolo 20 tisíc USD, tedy asi 450 tisíc Kč. A když si počkáte na ten správný moment, v nabídce společnosti zahlédnete i vozy za ceny lehce přes 17 tisíc USD, bezpečně pod 390 tisíc Kč. Bavíme se tedy o sumách, které jsou statisíce korun pod tím, za co je běžně možné podobné vozy koupit.

Pochopitelně se můžeme ptát, jak moc velké terno je ojeté auto z půjčovny, ale o to tu nešlo. O nabídce jsme se nezmiňovali proto, že bychom vás chtěli přimět k jejímu využití, krok jedné z největších autopůjčoven světa je spíše symbolickým završením jejího trápení se s elektrickými vozy, do kterého se nepochopitelně sama s nadšením pustila. Jak jsme včera připomínali, společnost si vysloveně „svazácky”, bez jakékoli vazby na tržní, ekonomickou a technickou realitu dala za cíl mít ve své asi 505tisícové flotile aut celých 340 tisíc elektromobilů. To nemohlo fungovat.

A tak to nikdy nefungovalo, však do značné míry nevyzpytatelný elektromobil je to poslední, co potřebujete, když vyrazíte do neznámého prostředí na obchodní cestu nebo výlet s rodinou. I když si tedy firma dala za cíl nakoupit do konce roku 2022 plných 100 tisíc elektromobilů, hlavně pak Tesel, neplnila jej ani z poloviny. A i to bylo moc. Ukázalo se, že garáže Hertzu jsou plné nepronajatých elektromobilů a lidé si je nechtějí půjčovat ani za poloviční ceny. Jejich vnucování lidem se ukázalo být kontraproduktivním, a tak přišla redukce elektrických plánů a opětovně dominantní nákup spalovacích aut. Ani takový odklon od původních záměrů ale nestačil, negativních dopadů na ekonomické výsledky firmy bylo příliš.

Proto musel přijít radikální řez, kterým je onen výprodej. Někteří nadšenci do elektromobility na to okamžitě reagovali ve svém typickém duchu - lžeme, dezinformujeme, překrucujeme, dosaďte si libovolnou nálepku, po které lidé sahají, když jim dojdou faktické argumenty. Takoví začali bez jakéhokoli faktického podkladu tvrdit, že nejde o žádný výprodej, ale běžné obnovení flotily a místo prodaných Tesel budou koupené jen jiné Tesly.

Není tomu tak. Přímo Hertz nám v reakci a publikovaný článek potvrdil (a agentura Reuters získala stejnou informaci), že výprodej je výprodejem a je projevem zásadní redukce počtu elektrických aut ve flotile firmy. A je opravdu masivní - pryč jde asi 20 tisíc elektromobilů, tedy přibližně třetina takových aut v majetku firmy. I když tedy společnost chtěla mít do konce letošního roku ve flotile asi 130 tisíc elektromobilů, nakonec jich nemusí být ani 30 tisíc.

Místo prodávaných vozů tedy nebudou nakoupeny nové elektromobily, jejich místo zaujmou nově nakoupené vozy se spalovacím motorem, uvedla firma s odkazem na vyšší náklady související s poruchami a opravami nehod na elektrických vozech. Elektrické hrátky jsou pro Hertz obecně drahé - firma očekává, že v souvislosti se ztrátou hodnoty vlastněných elektrických aut odepíše jen za poslední loňský kvartál přes 5,5 miliardy Kč. Akcie společnosti reagovaly na tyto kroky poklesem, obdobně se dotkly výrobců elektromobilů, zejména pak Tesly.

Analytik Morgan Stanley Adam Jonas v k věci pro Reuters uvedl, že krok Hertzu je dalším znamením, že očekávání spojená s elektromobily musí být „přenastavena směrem dolů” a upozorňuje na „skryté náklady na vlastnictví elektromobilů”. A nepřehání: „Výdaje související s kolizemi a škodami, především spojenými s elektromobily, zůstaly ve čtvrtém čtvrtletí vysoké,” uvedl k věci přímo Hertz.

Krok autopůjčovny navíc bude mít další negativní dopad na zůstatkové hodnoty elektrických aut obecně, znovu zejména Tesel. Pustit najednou na trh 20 tisíc vozů podobného typu za tak nízké ceny prostě způsobí otřes, jak potvrzuje analytik iSeeCars Karl Brauer: „Ačkoli 20 tisíc aut není velké číslo na celém trhu ojetých vozidel, znamená to, že Hertz utrpí velkou ztrátu z každého z těchto prodejů a zároveň bude dále přispívat k trendu klesajících hodnot ojetých elektromobilů,” uvedl.

Je to zkrátka další pokračování vystřízlivění z elektrického snu, nic jiného. Zvlášť v případě půjčoven aut nám přišel od začátku mimořádně naivní, ale někteří si jej zjevně museli prožít až do hořkého konce na vlastní kůži.

Elektrifikace většiny flotily Hertzu je minulostí, plán na dvě třetiny elektromobilů v nabídce vyletěl komínem. Firma bude ráda, když se míra elektrifikace letos udrží na 6 procentech. Foto: Hertz

