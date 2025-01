Výrobce lákavých elektroaut zkrachoval s nulou na účtu a miliardovými dluhy. Ani se nepokusí nic spravit, přijde okamžitá likvidace před 10 hodinami | Petr Miler

Troufneme si říci, že mezi řadou podobných firem přisel aspoň s výjimečnými a mnoha ohledech lákavými vozy, se kterými oslovil reálné zákazníky. Přesto mu nezbývá než zavřít krám. A pozoruhodné je, že už se ani nepokouší dát věci do pořádku.

Podnikání s elektrickými auty se postupem času ukazuje být přesně tak zkázonosné, jak se od začátku zdálo být. V podstatě jen Tesla dokázala kolem vozů s tímto pohonem postavit velký fungující byznys, dlouhodobě ale tvrdíme, že je tomu tak primárně kvůli všemu možnému, jen ne kvůli jejich technické podstatě. A zůstane možná navždy nezodpovězenou otázkou, jak by si Tesla vedla, kdyby nabídla také auta poháněná jakýmkoli dalším způsobem, který má větší tržní potenciál.

Všichni ostatní v zásadě jen přepočítávají ztráty, které buď navenek nejsou vidět (velké automobilky s primárně spalovacími portfolii, v jejichž účetnictví se celé to fiasko ztratí - a pokud o nich někdo účtuje odděleně, dopadá jako Ford), popř. jsou kryté penězi jednotlivých velkých soukromých investorů přímo, nespočtu malých investorů skrze akciové burzy nepřímo nebo obojím. Automobilka Canoo byla prvním ze zmíněných případů. A opravdu byla, před pár hodinami zavřela krám, v tomto případě doslova.

Na jednu stranu nelze hovořit o překvapení, firma padala ke dnu měsíce a poslední znaky její kondice byly velmi varovné. Na tu druhou je třeba říci, že mezi záplavou podobných nových automobilek byla zrovna tato velmi nadějná - nebyl to jen nápad a pár skic, společnost byla schopna vyvinout, vyrobit a alespoň do pilotního provozu na různých místech světa (viz auta britských pošťáků na fotkách úplně dole) dostat reálně fungující vozy. Navíc jaké...

Spousta elektrických start-upů udělá něco, co se v zásadě nevymyká tisíckrát viděnému, popř. jde o specifické produkty jen ve velmi dílčích ohledech. Canoo na to šlo jinak a její převážně prakticky orientované vozy disponují nejen výjimečným designem, ale i zcela originálními pojetími kabin, která dále umocňují jejich výjimečnost. Získaly si tak pozornost řady významných firem a institucí, vedle Royal Mail třeba i NASA, Walmartu a dalších. Proto to s Canoo vypadalo tak nadějně, zejména kvůli inherentně problematické, ekonomicky neefektivní konstrukční podstatě ale nakonec i tahle firma skončila. A teď už se jen „všechno bourá a věci berou rychlý spády”, chce se dodat slovy klasika.

Sama společnost v sobotu nad ránem našeho času oznámila tiskovou zprávou (nemusí být dostupná dlouho, protože jiné části webu už byly vypnuty) oznámila, že s okamžitou platností zastavuje činnost a vyhlásila bankrot podle tzv. Kapitoly 7 amerických zákonů o úpadku. Společnost tak končí po 7 letech existence a propálení desítek miliard korun ze zejména soukromých zdrojů.

Kumulovaná ztráta společnosti jen od roku 2022 do loňského třetího kvartálu činila krutých 900 milionů dolarů, tedy víc jak 22 miliard Kč. V detailech jejího podání pak vidíme, že končí s nulovou hotovostí, celkovými aktivy nižšími než 50 000 dolarů (asi 1,2 milionu Kč) a nesplácenými závazky dosahujícími až 50 milionů USD (tedy 1,2 miliardy Kč). To je ohromný „provar”, který mohly zachránit snad už jedině další peníze nalité do společnosti, ta ale nenašla zastání ani u soukromých investorů z celého světa, ani u státních institucí. A tak ke včerejšímu dni končí.

A opravdu končí. Lidé často zaměňují bankrot či krach, což je prostě „jen” úpadek, který lze řešit i konstruktivně, s likvidací. Canoo ale rovnou požádalo o likvidaci, to je podstatou oné Kapitoly 7. Z definice tedy bude jmenován správce konkurzní podstaty, který shromáždí a rozprodá zbývající majetek dlužníka. A z výtěžku uspokojí část pohledávek věřitelů. V tomto případě to bude skoro nula od nuly - kdo nalil peníze od Canoo, odchází s totální ztrátou.

„Navzdory tomu, že firma úspěšně dodává vozy takovým váženým organizacím, jako je NASA, americké ministerstvo obrany, poštovní služba Spojených států, Walmart a dalším, Canoo si bohužel nedokázalo zajistit finanční podporu od Ministerstva energetiky USA. Nedávno jednali zástupci společnosti také se zahraničními zdroji kapitálu. Vzhledem k tomu, že tyto snahy byly neúspěšné, učinilo představenstvo obtížné rozhodnutí podat návrh na insolvenci,” stojí mj. v prohlášení firmy.

Tony Aquila, předseda představenstva firmy, její generální ředitel a jeden z klíčových investorů k věci řekl: „Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům společnosti za jejich obětavost a tvrdou práci. Víme, že jste naší společnosti věřili stejně jako my. Jsme opravdu zklamaní, že věci dopadly tak, jak dopadly.”

Nabízí se: „Dohrála hudba, opona spadla,” když už jsme jednou citovali text známé české písně. Kolik „dalších Canoo” ještě přijde? Uvidíme, výčet zkrachovalých firem, které vsadily jen na elektrický pohon, ale ani po dnešku jistě není konečný.

Auta od Canoo byla a jsou zajímavá. Bohužel ale byla jen elektrická a prosadit se jen s tímto pohonem bude stále obtížnější. Foto: Canoo



Firmě nepomohly ani mnohé zakázky od významných institucí typu NASA nebo Royal Mail. Zrovna v poštovním to jednomu z aut společnosti slušelo, jak můžete vidět níže. Foto: Canoo

Zdroj: Canoo

Petr Miler

