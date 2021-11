Nový americký zázrak skrývá řadu šifer a vzkazů, dosud si jich nikdo nevšiml před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto je i se svým sourozencem tak výjimečné, že k sobě nemusí poutat pozornost ničím dalším než faktem, že pojí výkonný, ryze spalovací motor s ručním řazením. Automobilka do něj - a právě do verze s manuálem - přesto schovala řadu překvapení.

Na počátku letošního února přišel Cadillac se zázrakem moderní doby. Americká automobilka totiž představila nové modely CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing, v jejichž případě se zákazníci mohou rozhodnout mezi desetistupňovým automatem a šestistupňovým manuálem. U druhého zmíněného vozu je přitom trojice pedálů spojena s 6,2litrovým osmiválcem, jenž produkuje neskutečných 677 koní a 896 Nm točivého momentu. Stovku tak CT5-V Blackwing zvládá za 4,1 sekundy (s automatem za 3,7 s), zatímco jeho maximum přesahuje 320 km/h.

Působivá jsou i data spojená s menším modelem, jakkoliv ten dostal do vínku „pouze“ 3,6litrový šestiválec twin-turbo. Stále nicméně nabízí 479 koní a 603 Nm, s nimiž automatická verze pokoří stovku za 3,8 sekundy (ta manuální je opět o pár desetin pomalejší). Pro oba typy převodovek je pak maximem 304 km/h, což je stále větší tempo, než s jakým můžete i za příplatek počítat u Audi RS4, BMW M3/M4 nebo Mercedesu-AMG C63. Oproti nim jsou pak modely Cadillacu zásadně levnější - CT4 startuje na 59 990 USD (cca 1,32 mil. Kč) a CT5 na 84 990 USD (1,87 mil. Kč).

Pro výrobce je tato dvojice velmi výjimečná, neboť má jít o vůbec poslední přiostřené modely se spalovacím motorem. Budoucnost může toto rozhodnutí změnit, značka ale v tuto chvíli přesvědčená, že půjde už jen elektrickým směrem. To je značně riskantní krok, neboť je třeba si uvědomit, že svůj první bateriový vůz představila teprve v dubnu a nemůže tak reálně ani tušit, jak velký o ně může být zájem. Zato dobře ví, že třetina jejích dealerů raději zavře, než aby šli tímto směrem.

Budoucnost ale nyní ponechme stranou, místo toho se vrátíme k „černým křídlům“. Aby totiž automobilka co nejvíce vyzdvihla jejich výjimečnost, osadila každé provedení více než dvěma tucty tzv. easter eggs, prostě skrytých vzkazů, vtípků a jiných překvapení, která nejsou na první pohled patrná a dosud si jich nikdo nevšiml. Aby Cadillac povzbudil nadšence v hledání, prozradil pouze některé. Jakkoliv je otázkou, co všechno do této kategorie patří - podle tiskové zprávy jde třeba i o jasně patrné prvky jako znak „V“ na volantu, kde se objevuje i sériové číslo vozu. Jiné jsou ale skutečně schované

Další se najdou na sedadlech či litých kolech, v případě některých ovšem musíte sáhnout po manuálních verzích. Ty se pyšní třeba speciálními plastovými výlisky, jenž zakrývají díry pro pádla na zadní části volantu. Na levé straně je mapka testovacího areálu Milford, na pravé pak mapka technického centra ve Warrenu. Cadillac tím přitom chtěl uctít místa, kde oba vozy byly vyvinuty a testovány. Technický šéf značky Brandon Vivian pak dodává, že „jde o symbol jednoty, v jejímž středu je zákazník“.

S dvojicí CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing se Cadillac loučí s ostrými spalovacími vozy. I proto tyto modely prošpikoval řadou skrytých detailů, z nichž některé nehodlá odhalit. Místo toho jejich hledání nechává na majitelích. Foto: Cadillac

