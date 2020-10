Zdůvodnění konce Hondy ve Formuli 1 je ryzí pokrytectví, ukazuje její souběžný krok 4.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Honda

Automobilky rády zdůvodňují některé své kroky vzletnými frázemi o ochraně přírody, menšin nebo čehokoli podobného, obvykle jde ale jen o peníze. Myslet si to můžeme pokaždé, tentokrát se z přetvářky usvědčila sama firma.

Pokud se alespoň trochu zajímáte o dění ve světě aut, patrně vám neuniklo, že Honda tento týden oznámila svůj odchod ze světa Formule 1. Svou vlastní stáj nemá už dávno, v roce 2015 se ale do F1 vrátila jako dodavatel motorů. Přes počáteční trápení se dokázala dostat vysoko a letos je jediným výrobcem motorů krom Mercedesu, který se může pochlubit vítězstvími v závodě. Ani to ale nestačí k tomu, aby v ef-jedničkách dále působila, a příští rok pro ni tedy bude tím posledním.

Řekněme, že něco takového není v obecné rovině překvapivé. Honda je relativně malá automobilka, doba je těžká a působení v F1 je přes jistý marketingový efekt drahý rozmar, který mají výrobci aut tendenci škrtat, jakmile přijdou horší časy. Jenže takto to Japonci nevysvětlili, ani trochu.

V oficiální tiskové zprávě Hondy k tomuto kroku stojí, že automobilový průmysl „prochází velkou transformací, která přichází jednou za 100 let” a že se tedy Honda „rozhodla usilovat o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050”. Jinými slovy je pro její image za takové situace nežádoucí účastnit se tak „špinavého” sportu. Firma prý bude raději směřovat své zdroje do „výzkumu a vývoje budoucích pohonných jednotek a energetických řešení zahrnujících palivové články a bateriové elektromobily, které budou jádrem technologií neprodukujících oxid uhličitý.”

Zní to trochu pateticky, ale proč ne, někteří skutečně propadli této myšlence a míří tím směrem. V případě Hondy je to ale jen pokus využít obecně vzato negativního kroku k pozitivnímu marketingu a oslovení lidí, kteří stejné myšlence propadli též. Ve skutečnosti tady jde jen a pouze o peníze, jak ukazuje její jiný souběžný tah.

Zatímco v F1 Honda končí prý proto, protože není dostatečně „zelená”, v americké obdobě tohoto sportu oznámila další pokračování svých aktivit, třebaže tento sport je „zelený” ještě méně. Řeč je o sérii IndyCar, kde je Honda též dodavatelem motorů, ovšem ani zdaleka ne tak ekologicky se tvářících. Zatímco Formule 1 přepřáhla už dávno na hybridní turba s objemem 1,6 litru, v IndyCaru sází na přeplňované 2,2 V6 a od roku 2022 dokonce přejdou na motory 2,4 V6, třebaže též hybridní. Od toho by Honda měla dát ruce pryč, protože to takový motor s výkonem až 900 koní bude hotová Mekka oxidu uhličitého. Ale ouha, Honda udělala pravý opak.

„My u Hondy tleskáme tomuto kroku IndyCaru. Je to důkaz, že chce pracovat na vysoce výkonných elektrifikovaných motorech, které plní standardy průmyslu a těší naše zákazníky. (...) Jsme hrdi na naši vůdčí roli v IndyCaru po uplynulých 27 let a jsme hrdi na to, že budeme moci brzy přijít s 900koňovým hybridem,” stojí doslova v prohlášení Hondy.

Takže automobilka na jednu stranu odmítá F1 s hybridem 1,6 turbo, protože není dostatečně ekologický a ve stejnou chvíli je „hrdá” na to, že může i po roce 2021 pokračovat v IndyCaru s hybridem 2,4 turbo? To dává ohromný smysl.

Zdůvodnění odchodu z F1 je zkrátka ryzí pokrytectví, realita je mnohem jednodušší. Časy jsou skutečně těžké a Formule 1 je populární hlavně v Evropě, kde Honda zase tolik neznamená. IndyCar je naproti tomu populární v USA, což je pro Hondu její největší a nejdůležitější trh. Takže prostě šetří tam, kde může a investuje tam, kde musí.

Je to racionální a pochopitelné, ale proč nám to nemůže říci sama? Oportunistická slova o motivaci karbonovou neutralitou si Japonci mohli odpustit, když pro ně něco takového o pár tisíc km vedle neznamená vůbec nic a ještě méně ekologickému motoru „tleská”.

Honda končí ve Formuli 1, prý je málo zelená vzhledem k jejím zeleným cílům. Foto: Honda



Současně ale počítá s dalším zapojením do IndyCaru, který je zelený ještě méně. Vysvětlení odchodu z F1 je od Japonců zjevně pokrytecké využití situace, jde tu jen o peníze. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Miler