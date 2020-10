Z dvou nejrozpačitějších BMW posledních let nakonec končí jen jedno, už je to jisté před hodinou | Petr Miler

Charakterově, technicky, i vizuálně trochu nešťastné modely se zdály být na odpis oba, pak se ale ukázalo, že BMW nevoní jen ten větší. Teď už je jisté, že se obou skutečně nezbavíme.

Šéf Mercedesu nedávno přiznal, že uvést na trh některé modely byla chyba, kterou nebude opakovat. Rázně tím ukončil snahy alespoň jedné z německých prémiových automobilek obsadit každé myslitelné místečko na trhu novým modelem, které přitom z jejich pohledu mnohdy nedávaly smysl. Mercedes svou image mezi prestižnějšími limuzínami, kombíky, kupátky a později i SUV a získal a tam ji také nejlépe uplatní. Jaký smysl dává, aby třícípá hvězda prodávala kompaktní MPV za statisíce a prala se o zákazníky se značkami, které takové modely umí vyrobit i prodat lépe a efektivněji?

Podobně BMW vyrostlo na sportovněji laděných modelech vyšších tříd, přesto v posledních dekádách zamířilo do podstatně nižších sfér. Když nabídlo řadu 1 s pohonem zadních kol, bylo to ještě něco výjimečného, co nikdo jiný nenabízel. Když ale začalo z menších typů dělat předokolky a přišlo dokonce i s MPV řady 2, nechápal to nikdo soudný.

Loni v červnu ale Mnichov také přiznal, že to nebylo moudré a naznačoval, že dvojkový Active Tourer i Grand Tourer i odpíská. Dosud se zdálo, že skutečně míří touto cestou, v mezičase ale začaly objevovat zkazky, že původní informace nebyla úplná. Gran Tourer skončit měl, to ano, ale Active Tourer? Kdepak.

Nyní je zjevné, že tomu tak opravdu je a BMW se úplně stejnou cestou jako Mercedes nevydá. Dokazují to přiložené záběry, které zachycují novou generaci kratšího Active Toureru na Nordschleife. Jistě, můžete namítnout, že testování prototypu neznamená automaticky pozdější prodej, pokud ale nějaká automobilka dotáhne vývoj až do prototypové fáze, muselo by se stát něco naprosto neočekávaného, aby svůj záměr přehodnotila. Nové MPV, pardon BMW řady 2 zkrátka bude.

O samotném autě toho mnoho nevíme, ale ono zřejmě ani moc není co zjišťovat. Půjde znovu o předokolku s možností přikoupit pohon i zadních kol, pod kapotou budou tří- a čtyřválce a v útrobách většinou automaty. Prostor uvnitř bude pro pět lidí, protože Grand Tourer je ze hry, a tak se víceméně ke staré známé kombinaci přidá hlavně nový design a modernější výbava. Nevíme, jestli je na co se těšit, ale BMW zřejmě ví, co dělá a předpokládá, že dvojkový Active Tourer si své zákazníky najde. V Evropě se jich nicméně loni našlo jen 55 tisíc, skoro polovinu čísla z roku 2016. A 3 680 aut prodaných za celý rok v Číně (dříve až 16 tisíc) také nejsou spása. Konec by i optikou tohoto trendu dával větší smysl.

BMW 2 Grand Tourer to má za sebou, končí bez nástupce... Foto: BMW



Active Tourer se ale nakonec nástupce dočká. Foto: BMW

