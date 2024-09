Z „nového” Volva XC90 se vyklubalo dokonale čínské auto před 9 hodinami | Petr Miler

Volvo se ztrátě podstatné části zákazníků vyhnulo tak, že brzy 10 let starému velkému benzinovému SUV přeleštilo péra. A prodává jej - aspoň pro tuto chvíli - pozoruhodným způsobem, za který by se nemusela stydět ani jeho čínská „matka”.

Když Volvo v roce 2010 převzali Číňané, mnozí se obávali, že se z něj stane jen další čínská automobilka, která v nanejvýš švédském hávu bude skrývat fakticky čínské zboží. Nestalo se to. Číňané si dali záležet na tom, aby nepřistoupili k žádným překotným změnám a za víc jak 10 let zákazníky v podstatě uchlácholili. Najdou se tací, kteří si všímají změn, ale není to nic významného - většina lidí z mého širšího okolí, která si Volva kupovala dřív, je kupuje dál

V poslední době se ale vynořuje otázka, zda to takto Číňané udělat nechtěli, popř. jim prostě netrvalo déle, než Volvu „vnutili” své smýšlení. Už výroba některých modelů v Říši středu namísto Švédska znamenala pár nepříjemných otázek, ale toho bychom se až tak nebáli. BMW vyrábí spoustu aut ve Spartanburgu, a přesto se nikdo neptá, jestli jde o americká auta. VW dělá hromadu aut na Slovensku, a přesto si nikdo nemyslí, že by šlo o slovenskou značku. Větším problémem jsou jakési morální posuny ve smýšlení automobilky.

Nejlépe je to vidět na elektrickém nástupci modelu XC90, který působí dojmem čínského polotovaru pro domácí dílnu, navíc z Číny fakticky je. Jak si ale všimli někteří příznivci značky - nikoli její odpůrci - v internetových debatách, „dokonale čínsky” se v tuto chvíli jeví i sama XC90. Ta navzdory tomu, že s ní Volvo mělo skončit „bez jakýchkoli kdyby a ale” kvůli jejímu benzinovému pohonu, nakonec přichází v inovovaném provedení s cílem po skoro 10 letech na trhu vydržet v prodeji klidně ještě jednou tolik. A její nabídka je na poměry evropských prémiových značek neobvyklá.

Cenám auta už jsme se věnovali, v Česku startuje na 2 218 400 Kč, detaily jsme ale moc nezkoumali. Někteří ale nyní upozorňují na to, ze auto je alespoň zatím nabízeno v podstatě jako typický Číňan - s jedním motorem, ve třech výbavách, které nelze nijak měnit a v podstatě už v základu počítají se vším podstatným. Neříkáme, že to je špatně, naopak to kdekdo může vítat, faktem ale je, že ve srovnání třeba s tím, co na tomto poli dělá Audi nebo BMW, jde o úplně jiný svět.

Ať nemluvíme jen obecně, za zmíněnou cenu dostanete hned motor T8, tedy plug-in hybridní pohon s výkonem 455 koní. Výbavové stupně jsou tři - Core, Plus a Ultra, ale už ten první je spíš výbavový hardcore i s prvky jako matricové LEDky, čtyřzónová klimatizace, elektricky ovládané páté dveře, 7 sedadel, vyhřívání kdečeho, elektricky ovládaná sedadla, samozřejmě palubní infotainment, věci jako adaptivní tempomat a milion asistentů... Je toho opravdu hodně, připlatit si v podstatě můžete jen za pár laků a větší kola. A ani vyšší výbavové stupně toho moc nepřidají - audio Harman Kardon, křišťálová hlavice voliče automatu, panoramatická střecha a pár kamer. To je v podstatě vše, nakonec ani cena moc nestoupá, i maximálně vybavená verze stojí 2 452 400 Kč.

Znovu - spoustou lidí to může být vítané, ale celkem chápeme, že to někdo považuje za projev čínských vlivů. Takto prémiová auta nabízí v podstatě jen oni, v tomto ohledu je novinka dokonale čínská. V Evropě to skutečně nedělá nikdo jiný, Porsche chce peníze i za zadní stěrač, to jen jako symbol německého přístupu. Vaše sympatie ke švédské alternativě zvažte sami.

Inovovaná XC90 se vizuálně zase tak moc nezměnila a pořád se dělá ve Švédsku, i na ní jsou ale čínské vlivy patrné. Ceník auta vypadá jako od Geely. Foto: Volvo

