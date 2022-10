Zájem o diesely v Německu prudce roste. Přes roky očerňování, stále menší nabídku i dotace na vše ostatní před 6 hodinami | Petr Miler

Řada politiků žije v představě, že když lidem řeknou, že mají skákat podle jejich pískání, zeptají se jen: „Jak vysoko?” Není to tak, ani roky trvající útlak dieselových aut v Německu nezajistil jejich konzistentní úpadek, teď se děje dokonce pravý opak.

Září roku 2015 se stalo jedním ze zlomových momentů vývoje světového automobilismu. Na veřejnost tehdy prosákla kauza Dieselgate, která spustila démonizaci do té doby preferovaného pohonu aut. Nešlo pouze o Volkswagen, ten byl jen špičkou ledovce, dieselové kostlivce skrývala ve skříni i řada dalších automobilek. Ve strachu o ztrátu popularity pak většina z nich dala od naftových motorů ruce pryč a začala spolu s politiky spřádat plány na rozšíření elektromobility. Ta je nyní označována za zcela čistou, podobně jako tomu kdysi bylo právě v případě dieselů. Podobně smyšleně, nutno dodat.

Kvůli této změně smýšlení začaly prodeje aut s naftovými motory klesat. Nestalo se tak ztrátou jejich obliby, třebaže i to po letech očerňování sehrálo svou roli. Postarala se o to hlavně kombinace netržních faktorů - od omezování podpory ze strany politiků až po odklon samotných automobilek od tohoto druhu pohonu. Však si vzpomeňte, v čem jste mohli mít diesel ještě před pár léty... „Ve všem!” je prakticky jediná správná odpověď, našli jste jej ve skoro libovolném modelu od prťavých městských mini až po stylové kabriolety. Tohle je ale pryč.

Více než kdo jiný se o zkázu dieselů starají sami výrobci, dnes nekoupíte naftový motor ani do Škody Scala. Na jejich místo pak začaly nastupovat benziny, hybridy a elektromobily, s nimiž začala být spojovaná nereálná spotřeba či nízké až nulové emise. Právě ty jsou hnacím motorem automobilek, ovšem pro zákazníky nejsou až tak podstatná papírová data, nýbrž realita. A v té má diesel pořád co říci.

Už nejeden analytik naznačoval, že diesely se ještě vrátí do obliby, jakmile část zákazníků pozná, že benzinová, hybridní ani elektrická auta je nemohou v řadě ohledů vyrovnat. A měli pravdu. Na trhu s ojetinami, kde vládne soukromý zákazník, se diesely nikdy z hledáčku kupců nevytratily, fascinující ovšem je, že se do obliby vrací i na trhu s novými vozy. A to dokonce v Německu, které dělá první poslední (zákazy vjezdů do měst, obrovské dotace na cokoli elektrifikovaného apod.), aby si lidé koupili cokoli jiného. Oni ale říkají: „Nein!”

Německá KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) informuje, že v letošním září se v zemi prodalo 224 816 nových aut, což je na dnešní dobu slušný výsledek. Automobilkám se obecně daří vyřizovat některé starší objednávky, což spolu s nízkou statistickou základnou z předchozích let znamená meziroční růst prodejů, v tomto případě o 14,1 procenta. To je pozitivní, pozoruhodnější je ale rozložení prodejů.

Na koni jsou benzinové motory a elektrifikované pohony, o tom vzhledem k nastavení pravidel v Německu a blížícím se omezením dotací nepochybujte, diesely ale zaznamenaly meziroční nárůst prodejů o výrazných 21,8 % a svůj tržní podíl zvýšily na 17 % - benziny šly pro srovnání nahoru jen o 3,2 %. Při téměř vyklizeném poli nabídky v nejpopulárnějších segmentech je to fascinující projev zájmu o tento pohon mezi modely, kde diesely ještě koupit lze. V podstatě jde spolehlivě jen o vozy od střední třídy výše a SUV, nic jiného.

Nedělejme si iluze, éra dieselů v Německu tak jako tak skončila. Jejich současný vzestup ale ukazuje, že ani od tak ostrakizované věci nelze očekávat rychlý odklon zákazníků, pakliže jim vyhovuje. A teď si představte, že někdo začne chtít, aby si lidé nekupovali nejen diesely, ale dokonce ani benziny či hybridy. Proč si dotyční myslí, že se tím lidé budou bez řečí řídit? Ještě pořád nejsme takové ovce, jak by si někteří politici přáli, ještě pořád ne...

Taková dieselová Škoda Superb Combi dokáže zvládnout urazit až 1 408 kilometrů na jednu 66litrovou nádrž naplněnou po okraj naftou. Něčemu takovému se elektrická auta nemohou zdaleka vyrovnat, zvláště když nádrž doplníte za pár minut. Znovu rostoucímu zájmu Němců o takové vozy se proto nelze divit. Foto: Škoda Auto

