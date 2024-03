„Zákaz spalovacích aut v EU musíme zrušit,” říká šéf Mahle. V motorech na benzin a naftu vidí řešení, ne problém včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mahle, tiskové materiály

Odpor proti plánům Evropské unie je stále intenzivnější a své k němu se nebojí říci ani šéfové velkých německých firem. Po přece jen zdrženlivější hlavě Bosche začal za spalovací motory bojovat šéf firmy Mahle.

Ochrana životního prostředí by neměla být cizí nikomu, je ale třeba k ní přistupovat racionálně. A to, co předvádí Evropská unie, nemá se zdravým rozumem nic společného. Patrné je to i v automobilovém sektoru, který je pro starý kontinent nadále klíčový. Přímo a nepřímo v něm pracuje 13,8 milionu lidí, tedy 6,1 procenta všech pracovně činných. Společně pak vytváří 7 procent evropského hrubého domácího produktu.

Sekundární vliv celé branže na ekonomiku zejména některých zemí - Českou republiku nevyjímaje - je nicméně ještě větší. Není zase tak těžké se toho dopídit, proto by politici měli dělat první poslední, aby v této oblasti našlapovali po špičkách, chovají se ale spíš jako sloni v porcelánu. Po letech marného varování před nereálností stanovených cílů okolo elektrických aut tak až v posledních měsících začali chápat, o co se tu vlastně hraje. A postupně začínají přicházet i o podporu samotného automobilového průmyslu, který dávno musel nejlépe vědět, do jaké pasti se žene.

Začínají se tak ozývat další a další kritické hlasy, jako je ten Arnda Franze, šéfa firmy Mahle, jednoho z největších dodavatelů součástek pro výrobce automobilů. Ten v rozhovoru pro FAZ otevřeně kritizoval současný vývoj elektromobility v Evropě, neboť je nadále plošně vnucována všem navzdory citelně se ochlazujícímu zájmu. Franz zdůrazňuje, že přechod na elektrická vozidla se prakticky zastavil a připomenul rozhodnutí řady firem - mezi nimi i Mercedesu - zásadně revidovat elektrickou strategii.

Franz již dříve vyjádřil obavy z příliš rychlého odklonu od spalovacích motorů, nyní to pochopitelně nevidí jinak. Ačkoli uznává, že elektromobilita je jednou z technologií vhodných pro dekarbonizaci dopravy, jednoduše nemůže být jediným řešením. „Existují regiony a oblasti aplikace, které budou mít s elektrifikací velmi těžké pořízení,” řekl. Pro účinnou ochranu klimatu tak musí být použity všechny dostupné technologie, včetně udržitelných spalovacích motorů, které vidí jako řešení, ne jako problém.

„Musíme zrušit úplný zákaz vozidel se spalovacím motorem, o kterém rozhodla EU,” praví dále Franz a vyzývá k „jasným pobídkám pro obnovitelná paliva”, protože možné používání syntetickým pohonných hmot je do budoucna stále spojeno s velkou nejistotou. „Abychom efektivně ochránili klima, je třeba začít konat mnohem rychleji. A na to potřebujeme veškeré páky. Tedy i spalovací motory,” připomněl Franz to, že s pomocí jiných paliv lze dekarbonizovat i provoz existujících aut, není nutné vyrábět nové vozy.

Zda se takovou změnu podaří prosadit, záleží podle něj na občanech. Franz věří, že to je možné, protože „většinová situace se může změnit volbami”, čímž naráží na blížící se volby do Evropského parlamentu. Šéf Mahle dále připomíná, že regiony jako Japonsko, Čína a Severní Amerika nesází na jedinou kartu, to dnes dělá jen Evropa. A jednoduše s takovým přístupem nemůže uspět.

Připomeňme, že kriticky se k plánům EU vyjádřil i Stefan Hartung, tak otevřený jako Franz nebyl. Zda jeho slova padnou na úrodnou půdu, ukáže jen čas, naši podporu si ale po letech tvrzení v principu téhož pochopitelně získá snadno.

Arnd Franz toho názor, že světu nejvíce prospějí spalovací motory zvládající používat e-paliva. To jsou v podstatě všechny, stačí se tedy opřít do oné výroby syntetických paliv, což se pořád nikomu nechce. Foto: Mahle, tiskové materiály

Zdroj: FAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.