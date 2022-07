Zákaz spalovacích motorů v prťavé oblasti o rozloze pěti Prah ukazuje, jak hloupé a nesmyslné tyto snahy jsou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Byla by to hloupost, prázdný zelený výkřik i bez čehokoli dalšího, korunu všemu ale dali politici svou argumentací. Benzinové a dieselové vozy jsou prý přežitkem na úrovni kazet či černobílých televizí. Zakazoval ty snad někdo? Nebo nařizoval barevné TV a CD?

Austrálie je sice nejmenším kontinentem, stále však disponuje velmi slušnou rozlohou 7,688 milionů kilometrů čtverečních, která není až tak daleko třeba od rozlohy Spojených států nebo Číny (9,834 a 9,597 milionu km čtverečných). Nyní si přitom představte, že by taková Sitka, tedy město a okres ležící na Aljašce, oznámila, že od roku 2035, zakazuje prodej spalovacích aut. Jaký by to asi mělo na zbytek země vliv? Nejspíše nulový, a to přesto, že s rozlohou 7 434 kilometrů čtverečních, jde o největší městskou samosprávu v celých Spojených státech.

Na nejmenším světovém kontinentu přitom nyní s takovými plány přišlo Australské hlavní teritorium (ACT neboli Australian Capital Territory). To má rozlohu pouhých 2 358 kilometrů čtverečních, což je obdoba asi pěti Prah, v rámci celého kontinentu (natož pak světa) jde tedy o kapku v moři. Vskutku tedy nelze očekávat, že by daný krok něco způsobil, zvláště když v této oblasti žije jen 453 324 lidí. Ti navíc z vládních nápadů asi nebudou mít radost, neboť v jeho důsledku se sníží výběr daní z paliv. Očekávat tak lze zavádění nových, a to nikoliv jen na elektřinu.

„Zákaz spalovacích aut v roce 2035 je dosažitelný a je v nejlepším zájmu nás všech. Mezinárodní energetická agentura nám říká, že je nezbytně nutné dosáhnout naprosté uhlíkové neutrality do roku 2050. Většina světových trhů přitom již oznámila, že chystá zákazy spalovacích aut, stejně jako je 16 automobilek hodlá vyřadit. Před pěti lety obě tato čísla byla nulová. Dokážete si představit, jak bude svět vypadat po dalších pěti letech,“ uvádí k novému návrhu šéf elektrického automobilového sdružení Behyad Jafari.

Ministerský předseda ACT Andrew Barr pak dodal, že „když si mladí lidé budou v roce 2035 kupovat nové auto, budou se při pohledu na benzinová a dieselová auta smát“. Dle něj jsou totiž ekvivalentem kazetových pásek či černobílých televizí. To je jednak naprostý nesmysl, neboť elektrická auta se dnes spalovacím vozům v mnohém nevyrovnají a za 13 let tomu bude s ohledem na mnohé fyzikální limity stěží jinak. Především je to ale naprostá hloupost a čirá demagogie. Kazety nikdo nikdy nezakázal, z trhu je vytlačil pokrok, který postupně nabídl řadu ve všech ohledech lepší a ke všemu levnější řešení. Podobným vývojem poté prošly televize, nic takového se na automobilové scéně nestalo.

Kdyby tomu tak bylo a elektromobily byly ve srovnání se spalovacími vozy skutečně takovým pokrokem, jak jejich zastánci zmiňují, ano, pak žádná nařízení, žádné zákazy nejsou třeba. Lidé by si je totiž zvolili stejně jako barevné televize na úkor těch černobílých. Nebylo by přitom třeba pražádných dotací. Či snad pamatujete na dobu, kdy by vám prodejce snížil cenu CD o nemalou sumu vybranou z kapes daňových poplatníků? My nikoli, naopak jsme za ně nejprve platili dobrovolně více, protože více také nabízely. Proč je dnes málokdo ochoten koupit elektromobil byť za srovnatelnou cenu? Odpověď je nadbytečná.

Elektrická auta aktuálně pokrok nepředstavují a není důvod je někomu vnucovat, dokud jej představovat nezačnou. A pak to smysl též mít nebude, prosadí se sama. Nemluvě o tom, že přechod na ně - zvlášť v ACT - ničemu neprospěje. Je to politická hra a situaci nejlépe sarkasticky komentoval jeden z tamních obyvatel: „Jako obyvatel Hlavního teritoria jsem hrdý, že jsme zastavili klimatickou změnu zákazem plastových brček. A teď obrátíme trend zákazem spalovacích aut. Australské hlavní území, místo, kde se vlhké sny stávají realitou!” Co dodat?

Pokud jsou elektrická auta takovým pokrokem, jak jejich zastánci tvrdí, proč je třeba všemožných zákazů, dodatečných zdanění a dotací? Jednoduše proto, že jde o technologii, která by se na trhu sama neprosadila, ať už kvůli svým schopnostem, tak kvůli jejich poměru k ceně. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive poprvé a podruhé

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.