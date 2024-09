Základní Škoda Fabia 1,0 „Zero Selection” zdražená na 400 tisíc Kč je špatný vtip a naplnění roky starých obav před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Fabia je dobré auto, ale za 400 tisíc s ničím pod kapotou a s ničím uvnitř? Kdo taková auta vůbec kupuje? Pokud se ceníky Škody budou ještě chvíli pohybovat po stejné trajektorii, obáváme se, že jedinou možnou odpovědí se stane: „Nikdo!”

Máme s kolegy obsesi schovávat si staré ceníky nových aut. A vlastně to není jen obsese, je v tom i závan pragmatismu - zástupci výrobců nám čas od času vyčítají, že není pravdou, že by tohle zdražilo o tolik, že by tamto vypadlo z určitého stupně výbavy atp. Když pak máte vedle sebe dva jejich vlastní ceníky, kde to stojí černé na bílém, těžko o tom lze dál diskutovat.

Schovali jsme si jich už opravdu kvanta a zvlášť v případě některých modelů velmi výmluvně dokumentují tristní evoluci posledních let. Třeba taková Škoda mění ceníky co pár měsíců a ceny posílá stále výš. Nejnověji aktualizovala nabídku dnes nejmenší Fabie a hádejte, co udělala s cenami. Ano, znovu je zvýšila, a to opravdu razantně, v případě základního provedení jde o 5 procent.

Úplně základní Fabia 1,0 MPI, tedy auto s tříválcovým litrem bez turba o výkonu 59 kW alias 80 koní s výbavou Selection, která by si vzhledem ke své povaze mohla říkat spíš Zero Selection, tak stojí od baťovských 399 900 Kč. Chtějte byť jen tříválcové turbo a jste na 430 tisících. Přidejte aspoň trochu výbavy (Top Selection) a bez 480 tisících Kč se s vámi nikdo nebude bavit. A zachce-li se vám čtyřválce, bez až šílených 560 tisíc korun uslyšíte od prodejce jen: „Tůdle nůdle!” Všechno tohle vám v kostce ukáže přehled níže.

V roce 2021 - to přece není tak dávno - začínala Fabia na 280 tisících Kč a za 438 tisíc jste mohli mít absolutní vrchol. V roce 2022 už stejná generace začínala na 330 tisících Kč a dál než na 440 tisíc korun se dostat nešlo. Jsou to ohromné rozdíly a ospravedlňovat je už v podstatě není čím, pokud pomineme věci jako potenciální „nenažranost” Škody, snahu látat ztráty z prodeje téměř nikým (a v Česku obzvlášť) nechtěných elektromobilů atp. Je to pořád to samé auto za víc a víc a víc.

Jistě není špatné, ale absolutní základ za 400 tisíc Kč je špatný vtip, za to si v bazaru můžete vybírat klidně ještě zárukou krytá auta úplně jiného ražení. Kdo tohle bude kupovat, ale vážně? Pro další a další zdražování nevidíme za současných okolností na straně nabídky důvod a na straně poptávky prostor, škodovka si jen koleduje o průšvih, který momentálně tíž sesterský VW řízený mimochodem tím samým člověkem, který kamsi k peklům dříve nasměřoval i Škodu, dogmaticky uvažujícím Thomasem Schäferem.

Pikantní v tomto směru je, že to byl právě Schäfer, který v roce 2021 varoval před možným zdražením aut jako Fabie o asi 120 tisíc korun, pokud přijde emisní norma Euro 7 v podobě, ve které tehdy byla zamýšlena. To by optikou tehdejších cen znamenalo 450 až 470 tisíc korun základní ceny podle toho, jaký ceník z té doby bychom vzali v potaz. Hrozba přísného Euro 7 se nenaplnila, ale obava z Fabie startující na těchto sumách se naplňuje zcela zřetelně, jsme už jen pár desítek tisíc od zmíněných cen. Nedělala si nakonec škodovka prostor pro zdražení, ke kterému stejně chtěla přistoupit bez ohledu na cokoli?

Nový ceník Fabie působí jako špatný vtip. Foto: Škoda Auto



A to je ona, krásná základní Škoda Fabia Selection na atraktivních „plechových” kolech, v lákavých pastelových barvách (bílá či modrá) a s interiérem vám soustavně připomínajícím, co všechno jste v tomto autě ještě mohli mít (a nemáte). Za 400 tisíc je to vážně pecka. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.