Zaříznutý sporťák s revolučním pohonem znovu ožil díky Maďarům, je ještě revolučnější

Říká si jako slavný závodní kůň, který nikdy nebyl poražen a vyroben bude přesně v takovém počtu exemplářů, v jakém počtu závodů onen kůň zvítězil. Ve své podstatě to ale bude nadále obdivovaný Jaguar C-X75.

V roce 2012 ukápla všem fanouškům Jaguaru obrovská slza. Britská automobilka totiž oznámila, že projekt supersportovního modelu C-X75 míří k ledu. Důvodem byly dozvuky globální ekonomické krize, stejně jako ne zrovna oslnivá kondice značky. Jak se ovšem potvrdilo loni na jaře, vůz nakonec opravdu vznikne. Nově ale půjde o projekt maďarského podnikatele Tibora Baka, který se rozhodl vstoupit do automobilové branže. S tím mu přitom napomáhá Ian Callum, který v Jaguaru navrhl jak původní koncept, tak i chystanou produkční verzi a dnes pracuje na volné noze.

Znovuzrozené C-X75 by mělo být prvotinou nové značky Kincsem, která odkazuje na slavnou maďarskou závodní klisnu, jež vyhrála všech 54 závodů, do kterých nastoupila. I proto je v plánu pouze 54 exemplářů. S čím nicméně již fanoušci nemají počítat, to je spalovací ústrojí. Bak totiž sice dříve mluvil o benzínovém atmosférickém dvanáctiválci, nyní však takovou jednotku kvůli chystané emisní normě Euro 7 vylučuje. Počítat tak máme s návratem k elektrifikaci.

Chystané Hyper-GT, jak je vůz prozatím titulován, by měla pohánět čtveřice elektromotorů, z nichž každý dostane na starosti jedno kolo. Celkový výkon by přitom měl činit více než 670 koní, energii nicméně hnacímu ústrojí nebudou dodávat baterie. Místo toho Bak sází na vodíkovou technologii, neboť díky tomu budou moci být nádrže o 20 procent menší a o 30 procent lehčí než srovnatelné akumulátory. Součástí paketu nicméně má být i malý spalovací motor vyvinutý firmou Ricardo.

Na podrobnosti zatím můžeme zapomenout, firma totiž experimentuje s různými formáty. Chytřejší by nicméně měla být již za nějaké tři měsíce. První prototyp vozu by pak k reálným testům měl zamířit v závěru příštího roku, zatímco na jaře 2025 má dojít na předání prvních zákaznických aut. To je opravdu velmi horečnaté tempo, zvláště pak na nováčka v branži, a to i přesto, že Bak se obklopil zvučnými jmény, mezi něž patří i společnost McLaren Applied.

Tato divize přitom již britské automobilce nepatří, loni byla prodána firmě Greybull Capital. U chystané novinky se pak má postarat o elektromotory, invertory, systémy trakční kontroly a dokonce i velmi malou baterii. Kincsem Hyper-GT tak evidentně bude nadmíru komplikovaným strojem, který pod pohlednou karoserií bude skrývat jak vodíkovou, tak spalovací technologii. A k tomu všemu navrch ještě přihodí akumulátory.

Pro vodík se přitom firma rozhodla poté, co Američané nedávno rozhodli, že skladovací proces vyvinutý před více než dekádou firmou Plasma Kinetics již může být použit i v civilních vozech. To by mohlo způsobit ve světě aut značnou revoluci, neboť vodík již nemusí být stlačený - místo toho bude docházet na jeho uvolňování po kontaktu se světlem. Právě tato technologie přitom stojí za rozhodnutím firmy Ricardo připojit se k projektu.

Maďaři s Bakem v čele pak již plánují, že po supersportu se vrhnou na stavbu luxusního SUV, která má vzniknout v daleko větším množství. Vyráběno pak navíc nebude smluvním partnerem, místo toho nová značka hledá ideální místo pro vlastní továrnu, a to nikoliv jen ve své domovině, nýbrž rovněž v Británii a ve Státech. I proto, že do svého portfolia hodlá jako třetí produkt zařadit luxusní pick-up.

Jaguar C-X75 se nakonec do výroby dostane. Britská automobilka však již u toho nebude, byť design karoserie bude znovu pocházet z pera Iana Calluma. O vzkříšení se nicméně postará maďarský podnikatel Tibor Bak, se kterým na novince pracují i firmy Ricardo a McLaren Applied. Ilustrační foto: Jaguar

