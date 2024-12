„Žebráme o vlastní smrt.” Automobilky v EU zdražují spalovací auta, aby prodaly víc elektromobilů. Vrátí se jim to úplně jinak, než doufají před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

V principu to není nový přístup, že tak ale evropští výrobci činí skoro plošně i za současné situace jen ukazuje, v jak zoufalé situaci jsou. Tato strategie zřetelně nefunguje řadu let, proč by tedy měla začít fungovat zrovna teď?

Zpráv o tom, jak elektrická auta zlevní na úroveň těch spalovacích, byste v médiích všeho druhu za posledních 10 let dohledali nespočet. A většina z nich by tato očekávání spojovala s daty, která už dávno nastala, popřípadě je jejich příchod na spadnutí. Nic takového se ale nestalo a zdaleka neděje.

Přes jisté pokroky se dnes lidé z automobilek budou přít leda o to, zda je elektrické auto reálně výrobně dražší dvojnásobně, víc než dvojnásobně nebo míň než dvojnásobně. A jednoznačnou odpověď vám nedá nikdo. Proč? Protože už to ani sami výrobci nedokážou spočítat, do tak zoufalé situace se ekonomika postavená kolem věčného přerozdělování na všech úrovních dostala. Výrobce pochopitelně zná svou situaci, to ano, stejně pochopitelně ale neví, kolika penězi „těch druhých” byl ten či onen klíčový komponent účtovaný na vstupu dodavatelem zatížen, a tak se v celé té změti dodavatelských řetězců nedokáže vyznat nikdo. Jisté je jen to, že nůžky jsou v tomto případě otevřené opravdu doširoka, nakonec se stačí podívat na ceny náhradních baterií a elektromotorů, kde aspoň klíčová vrstva přerozdělování spojená se samotnými auty ztrácí.

Zpětně je tak třeba velebit skutečné experty v oboru, třeba bývalého technického šéfa Fordu. Ten nikdy „nevařil z vody”, nedoufal jen v to, co si sám přál, ale uvažoval realisticky. A tak už skoro před čtyřmi roky řekl, že žádné zlevnění elektrických aut na úroveň těch spalovacích nepřijde, protože jde a půjde o zásadně dražší technologii. Jediné, k čemu dojde, bude umělé zdražování spalovacích aut na úroveň těch elektrických. A přesně tím směrem vývoj už nějaký ten pátek směřuje.

Obě řešení pořád nestojí stejně, ale jsou si blíž, než si kdy byla. Jako spotřebitel se ale opravdu nemáte z čeho radovat - k dispozici máte buď problematické elektrické auto podobně draho jako dřív, nebo si můžete koupit použitelnější spalovací vůz dráž než kdy dřív, navíc často ve skoro stejné podobě, v jaké bylo k mání před 10 i více léty. Na tomto poli se dávno pořádně neinovuje a u nás nejznámější vozy jako Škoda Octavia, VW Golf nebo klidně i drahá auta typu Audi Q7 jsou v podstatě jen dokola faceliftované totéž, co přišlo v hloubi minulé dekády. Už tento stav naznačuje konečnou reakci trhu, ale nepředbíhejme.

Automobilky prostě chtěly a chtějí ohnout optiku i finanční realitu ve prospěch toho, co prodávat potřebují, nikoli toho, co si chce někdo koupit. Není možné paušálně říci, s jakou radostí to dělají, v každém případě měly v určitou chvíli pocit, že elektromobily jsou anebo budou „prostě nařízené”, jim nezbude, než se tomu přizpůsobit, spalovací auta chtěly postupně dostat z nabídek, a protože jejich prodej je zatížen pokutami ve stylu emisních povolenek, zdánlivě dvakrát zabíjely dvě mouchy jednou ranou, když zdražováním spalovacích vozů činily tyto modely jak méně atraktivním pro zákazníka, tak schopné pokrýt pokuty spojené s jejich prodejem. A naopak dotováním elektromobilů je učinit jak více atraktivními pro zákazníky, tak schopnými potírat ony potenciální pokuty tím, že mají na oko nulové emise.

Má to jistou logiku, ale nikdy to pořádně nefungovalo.

Elektromobily jsou pro většinu zákazníků zbožím tak nepreferovaným, že si lidé i za mohutného přerozdělování z většiny stejně dál kupují buď spalovací modely, nebo nekupují nic. Situace v takovém Nizozemsku budiž důkazem. I když jsou tam spalovací auta uměle tak strašně drahá, že si za cenu základní litrové Octavie téměř koupíte slušnou Teslu Model 3 s docela jinými parametry, přesto dvě třetiny lidí volí raději onu „předraženou spalovací bídu”.

Navzdory této zkušenosti, navzdory celému dosavadnímu poznání ale automobilky na pokraji příchodu ještě tvrdší verze těch samých přerozdělovacích mechanismů, kdy budou muset prodávat přes 20 procent elektrických aut místo současných asi 13 %, udělají co? No úplně to samé, tedy téměř plošně zdražují spalovací modely, jak už zjistil i Reuters.

Automobilky doufají, že takto omezí zájem o modely se spalovacími motory a učiní tak elektromobily přitažlivějšími. „Výrobci automobilů začali se svou cenovou strategií usměrňovat poptávku směrem k elektromobilům, aby dosáhli cílů CO2 a vyhnuli se případným pokutám,” řekla k věci Reuters Beatrix Keimová z Centra pro automobilový výzkum.

Koncerny jako VW, Stellantis a Renault tak v posledních týdnech plošně zdražily své spalovací modely o stovky eur, Reuters konkrétně zmiňuje například plošné zdražení spalovacích Peugeotů ve Francii až o 500 Eur na kus. Ale bude to fungovat tentokrát? Stěží, jsme přesvědčeni, že to povede přesně k tomu, k čemu to vedlo dosud - tedy k nižším celkovým prodejům daným tím, že lidé, kteří by si normálně koupil spalovací vůz, si nekoupí nic. Protože nový „spalovák” je pro ně moc drahý a elektromobil nepředstavuje reálnou alternativu.

Situaci celkem trefně shrnuje Luc Chatel, šéf francouzské automobilové lobby PFA, který říká, že EU přetáhla strunu a tlačí celý obor na hranu propasti. „V určitém okamžiku je toho prostě moc. Nedokážu prodat dostatek elektrických aut, a tak budu budu penalizován za svá prodej těch spalovacích? Co po mně chtějí, prodávat kočáry tažené koňmi?” říká.

Co EU vlastně chce, je otázkou, ale karty jsou rozdány jasně a nezdá se, že by se situace měla v dohledné době změnit. Blížící se realitu jsem přes týden probíral i s jedním českým dealerem aut koncernu VW, který též použil velmi výmluvná slova - tím, jak jim nezbývá než následovat výše popsanou „strategii”, podle něj akorát místní prodejci začínají „žebrat o vlastní smrt”. Vydělat se takto nedá skoro nic, a přesto na konci této cesty vidí jen postupný pád až na dno, protože to nedopadne tak, že se prodá víc elektrických aut, prodá se míň všech aut možná s vyšším zastoupením elektromobilů. A k čemu to celé vlastně je?

Auta jako VW ID.3 se pomalu nedají prodat. Pokus pomoci jim umělým zdražováním těch, která se prodat dají, se pak zdá být jen cestou do pekel. Tedy všem krom EU, pro tu je to cesta do ráje. Foto: Volkswagen

Zdroje: Reuters, Autoforum.cz

Petr Miler

