Ženevský autosalon dostal zřejmě poslední ránu. Další nebude, celá akce je na prodej

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Situace ženevského autosalonu nejlépe ukazuje, jak moc velkou ránu pro některé subjekty znamenají koronavirová opatření. Letošní ročník za sebou zanechal takové dluhy, že organizátory dostal do neřešitelné situace.

Zlatý věk autosalonů je u konce. Tato slova jsme zmínili již mnohokrát, až nyní je však můžeme považovat za definitivně naplněná. Stojí za prohlášení organizátorů ženevské show, kteří po předchozích varováních konstatovali, že akce se v příštím roce stoprocentně konat nebude. A co je ještě podstatnější, autosalon jako takový je na prodej. Jeho letošní zrušení těsně před vypuknutím totiž organizátorům zasadilo citelnou finanční ránu, ze které se již nevzpamatovali a zjevně nevzpamatují.

Na první pohled se může zdát, že jedna vlaštovka hejno nedělá. Ženeva s sebou na dno nemusí stáhnout ostatní autosalony, navíc nikdo neříká, že tato show se nebude konat již nikdy. Jenže problémy nejsou jen jednorázové, letošní nenadále zrušení ženevského autosalonu bylo spíše nečekaným vyvrcholením dlouhodobého trendu, kdy o autosalony ztráceli zájem návštěvníci i vystavovatelé.

Ženeva navíc měla mezi autosalony výsadní postavení. Byla oním největším diamantem v nablýskané královské koruně. Podnikem, jehož následující ročník byl vyprodán prakticky ještě předtím, než ten předchozí vůbec začal. Přesto však po letošku zůstala ve futrech zatnuta sekera ve výši zhruba 11 milionů švýcarských franků (cca 276 milionů Kč) a šance na její budoucí splacení jsou omezené.

Je totiž třeba si uvědomit, že hlavním příjmem provozovatelů autosalonů je vstupné od návštěvníků. Tedy stovek tisíc lidí z celého světa, kteří se sjedou na pár hodin či dnů pod jednu střechu. To je aktuálně z pohledu virologů nejhorší možný scénář, který může okamžitě odstartovat novou vlnu pandemie enormních rozměrů. A podobně show vidí i všichni ostatní od vystavovatelů až po běžný lid, který by se do hal měl nahrnout. Právě něco takového si ovšem nyní lidé velmi rádi odpustí a nikdo v tuto chvíli neví, jak bude situace vypadat za pár měsíců.

Otázkou tedy je, jak dlouho budou obavy převažovat nad zájmem pokochat se fešnými karoseriemi a obdivovat moderní techniku. Zástupci automobilek naznačují, že takový moment by mohl přijít v roce 2022, realita ale nejspíše bude o trochu jiná. Jak jsme již zmínili, zájem o velké akce totiž začal přirozeně klesat již před příchodem pandemie a ta odliv návštěvníků zřejmě jen zintenzivní, ať už bude situace za půl roku či rok vypadat jakkoli.

Autosalony tak vlastně budou mít šanci přežít spíše jen jako lokální show. Ženeva ostatně tímto směrem i mířila, neboť letos chtěla návštěvníkům nabídnout testovací okruh. Využít by jej sice zvládl jen velmi malý zlomek lidí, ovšem právě ti by domů odcházeli nadšeni. A přesně v tom je recept na úspěch do budoucna. Tedy pracovat sice s menším počtem lidí, ovšem mnohem efektivnějším způsobem.

Výrobci si tak velmi pravděpodobně nechají velké debuty na online prezentace, aby následně přivítali menší počet návštěvníků na menších akcích. Ovšem při nižších nákladech tak získají daleko více zákazníků, neboť lidem budou moci vše lépe osvětlit. Takové autosalony navíc budou flexibilnější, a to nikoliv jen v nabízených aktivitách, ale také ve výběru lokality a vlastně i termínu. A co je v dnešní době podstatné, budou také ze zdravotního pohledu bezpečnější.

Něco takového jde ale vlastně proti touze pořadatelů ženevského autosalonu. Ti totiž doufají, že celou show převezme společnost Palexpo SA, která je majitelem hal, kde se akce dosud konala. A že ji bude pořádat i nadále tamtéž, a to navíc pravidelně. To jinými slovy znamená, že Ženeva by i nadále měla být tím, čím byla dosud. Zda po něčem takovém publikum touží, ukáže jen čas.

Letošní Ženeva byla zrušena těsně před zahájením, nakonec tak připomínala autosalon duchů. Příští rok se ale konat nebude již vůbec, a je otázkou, kdy, zda a v jaké případně formě své brány ještě otevře. Foto: GFWilliams@Youtube

Zdroj: GIMS

Petr Prokopec