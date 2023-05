Živořící výrobce odpískal asi nejzajímavější funkci, kterou vozům může dát elektrický pohon, fungovaly by jako tanky před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rivian

Automobilka ji slibovala 4 roky, nakonec z ní ale nebude nic. Zjevně nejen produkty Tesly mohou připomínat Godota, problémem se zde podle všeho stala technická složitost této funkce a jí kladené nároky na pohonné ústrojí, byla by prostě moc drahá.

Někteří nás považují za zatvrzelé odpůrce elektrické mobility, tak to ale není. Samotný elektrický pohon je kouzelná věc, která může posunout možnosti současných aut o míle dopředu. Vadí nám něco docela jiného - že jsou nám elektromobily vnucovány bez ohledu na to, zda jejich vývoj dospěl do fáze, kdy jsou schopny současná řešení přirozeně nahradit. To je zejména kvůli limitům dnešních akumulátorů možné jen v omezeném množství případů a nikdo nedokáže naplánovat, kdy by se situace mohla změnit k lepšímu. Dokud nám tedy elektrická auta budou nucena bez ohledu na to, zda dokáží uspokojit právě naše potřeby, budou nám proti srsti, i když sama o sobě umí různými způsoby vykouzlit úsměv na tváři.

Pro důkaz nemusíme chodit daleko, neboť jeden z konkurentů Tesly z druhé strany Atlantiku léta sliboval vdechnout život jedné z nejzajímavějších funkcí, kterou mohou nabídnout prakticky jen elektrická auta. Automobilka Rivian už v roce 2019 ukázala na dodnes dostupném videu systém otáčení elektromobilu téměř bez jakéhokoli nároku na volný prostor. Tehdy ještě prototyp pick-upu R1T dojede na jakousi mýtinu, otočí se kolem svislé osy po vzoru tanku a zamíří zase zpět. Změnit tímto způsobem směr doslova na pětníku žádné dnešní osobní auto s konvenčním pohonem neumí a umět ani nemůže.

Pirueta je u elektromobilu možná díky čtveřici nezávislých elektromotorů pohánějících každé kolo zvlášť zcela libovolným způsobem. Proto není problém otáčet s 5,5metrový pick-up klidně dokola kolem, může se točit jako korouhvička. Bez čtyř nezávislých motorů pro každé z kol by takové chování nebylo možné, neboť jen elektromotory se v danou chvíli dokáží chovat jako pásy tanku a točit se klidně každý opačným směrem.

Rivian si zjevně uvědomoval potenciál taková funkce, proto si ji nechal patentovat a logicky sliboval nasazení do sériových modelů. Jenže typy R1S a R1T jsou dávno ve výrobě a takzvaným Tank Turne, nedisponují. Ekonomicky zřetelně živořící automobilce by její nasazení mohlo pomoci k lepším prodejním výsledkům, jak ale prozradil zakladatel a šéf Rivianu RJ Scaringe v rámci posledních odpovědí na otázky investorů, zákazníků a příznivců automobilky, tanková otočka v mezičase zamířila do propadliště dějin

„Během posledního roku a půl jsme dospěli k názoru, že je to funkce, kterou sice můžeme nabídnout, ale je snadno zneužitelná,“ řekl Scaringe s odkazem na to, že by mohla poškozovat jak prostředí, ve kterém se auta Rivianu pohybují, tak vozy samotné. Z kontextu vnímáme jeho vysvětlení tak, že funkce je pro pohon vozu příliš zatěžující a automobilka by musela investovat příliš mnoho buď do posílení celé konstrukce, popř. se bojí drahých záručních oprav. Jeden z potenciálních přínosů elektrického pohonu se tak očividně nedočká nasazení do sériové výroby, tedy aspoň ne u Rivianu. Škoda.

Rivian R1T měl zvládat otočku na místě jako tank, který pošle každý ze svých pásů opačným směrem. Elektrické auto se čtyřmi nezávislými motory může umět totéž, jak vám ukáže i video níže, Rivian ale nakonec snahy nabídnout toto řešení pro sériová auta po čtyřech letech vzdal. Foto: Rivian

Zdroj: Rivian

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.