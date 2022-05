Zklamání z nástupce dělá z majitelů japonské legendy boháče, jeden teď za 16 měsíců vydělal 2 miliony před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Musíte se hodně snažit a patřit vysoko i mezi deseti procenty nejlépe placených lidí v Česku, abyste si za 16 měsíců vydělali přes 2 miliony korun. A nebo stačilo si loni koupit a letos zase prodat Toyotu Supra Turbo, i tak jednoduché to může být.

Když se v roce 2019 poprvé ukázala světu nová Toyota Supra, většina lidí nad ní ohrnula nos. Mohl za to v prvé řadě fakt, že je málo Toyotou a až moc BMW a ani se to nesnaží skrývat. Na technice bavoráků jistě není nic špatného, však do niter svých strojů ji instaluje i takový Morgan, jenže jí stále dopřává aspoň vlastní obal. Toyota novou Supru udělala v podstatě tak, že BMW Z4 přidala pevnou střechu, vyměnila pár dílů karoserie a přelepila pár znáčků.

To má daleko k tomu, co Supra po dekády představovala, šlo o kvintesenci japonského přístupu k vývoji sportovních aut. Celá situace tak vedla k tomu, že předchozí model s interním označením A80 prakticky ze dne na den výrazně vzrostl na hodnotě. Zájem je hlavně o originální exempláře s ručním řazením, pokud mají navíc nízký nájezd, vyvažují je lidé zlatem. A dnes už vlastně není nutné ani to.

Pro důkazy nemusíme chodit daleko - v březnové aukci se exemplář Supry Turbo s nájezdem 83 tisíc km prodal za neskutečných 156 555 dolarů, tedy asi 3,7 milionu Kč. Předchozí majitel si tak nyní může koupit hned dvě novinky naráz a ještě mu zbude hodně peněz na benzin. Šlo o auto z roku 1997 a třebaže celkem jezdilo, můžeme se ptát, jak moc se někomu vyplatilo „sušit” pojištěné auto výměnou za zisk, který mohl snadno přebít investicí do některého z klíčových amerických akciových indexů. Nyní tu ale máme ještě jiný exemplář Supry Turbo, který se prodal ještě dráž.

Ten si ve včera skončené webové dražbě aukční firmy Bring A Trailer našel nového majitele dokonce za 160 000 dolarů, tedy za 3,8 milionu Kč. Najeto měl 71 tisíc km, což také není úplně málo, navíc byl vybaven nepopulárním čtyřstupňovým automatem. Přesto se prodal tak draho. Fór je ale ještě jinde - dosavadní majitel si to samé auto koupil v lednu 2021 za 75 000 dolarů. Jinými slovy za pouhý 1 rok a 4 měsíce vydělal 85 000 USD, tedy přes 2 miliony korun.

Bude složité přemýšlet nad investicí, kdy byste k dispozici měli zajímavou, použitelnou věc a dosáhli zhodnocení přes 100 procent se ziskem přes 2 miliony korun. A podle statistik webu Platy.cz byste museli patřit mezi velmi vybranou skupinu lidí z horních 10 procent společnosti, abyste si tolik peněz za stejný čas vydělali. A museli byste pracovat. Je to prostě hromada peněz za zdánlivě velmi draze koupený starý vůz, nyní se ale zkrátka prodává ještě mnohem dráž.

Můžeme jen spekulovat, zda ceny porostou i dál, vše bude určovat poměr nabídky a poptávky. Zájem je momentálně veliký, i když nová generace tu starší po stránce dynamické poráží na plné čáře. Ovšem starší Toyotu Supra si nyní opravdu nikdo za takové peníze nekupuje na ježdění. Přesto máme pocit, že už se pohybujeme blízko vrcholu jakési investiční mánie, alespoň pro tuto chvíli. Pokud bude mít západní svět chvíli trochu jiné ekonomické starosti, na koupi starých aut za miliony část lidí nebude mít pomyšlení, což ceny stlačí dolů. I to ale nakonec může být jen předehra je stoupání cen k ještě vyšším metám.

Toyota Supra čtvrté generace ve standardním stavu a s jakkoli nižším nájezdem stala rychle extrémně drahým zbožím. Spustil to paradoxně odhalení nemastné a neslané novinky. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Bring A Trailer přes Auto Evolution

