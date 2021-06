Značka kdysi proslulá svými motory v Evropě padá ke dnu, letos je ještě níž než loni před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Ještě nedávno tu prodávala přes 250 tisíc aut ročně, letos už neprodává skoro nic. A je smutně pikantní, že klesá i oproti minulému roku, oproti němuž si automobilky obvykle polepšují.

Pohled na evropské prodeje Hondy musí být pro příznivce japonské značky velmi zraňující. Ještě v živé paměti musí mít rok 2007, kdy automobilka dosáhla svého vrcholu a připsala si 311 801 prodaných vozů. Navíc ani v následujících dvou letech, kdy světem a tedy i starým kontinentem zmítala finanční krize, její prodeje neklesly pod 260 tisíc aut ročně. Zdálo se tedy, že Honda stojí oběma nohama pevně na zemi, pak se ale pokazilo, co mohlo.

Výše zmíněná krize zasáhla Hondu na jejím stěžejním americkém trhu, kde prodeje v roce 2009 klesly takřka o dvacet procent. Na stejné úrovni pak zůstaly po další dva roky, a tak Honda utahovala kohoutky, kde se dalo. Nejprve ukončila své účinkování ve Formuli 1, poté začala vynechávat modernizace některých evropských modelů, třeba Accord v roce 2011 prošel jen velmi mírným omlazením. Prodeje tak šly dolů a vůz o čtyři léta později definitivně skončil bez nástupce.

S rokem 2016 došlo na lehké vzedmutí zájmu publika, do prodeje totiž dorazila Honda CR-V nové generace. Možná měla i na víc, Japonci se ale rozhodli nabízet v Evropě auta už jen bez dieselových motorů, i když v určitých segmentech zákazníci nadále skoro nic jiného nechtějí. To poslalo tento bestseller dolů a s ním i celou značku - loni pak přišel koronavirus, který prodeje srazil o dalších 34,1 procenta na 81 427 kusů. To je skoro čtvrtina toho, co tu Honda prodala o 13 let dříve.

Že už to muselo být dno? Bohužel, ačkoli letos si téměř všechny automobilky polepšují a poklesy vykazují jen proti roku 2019, Honda dále klesá. Za první čtyři měsíce letošního roku prodala pouhých 20 448 aut, o další skoro 15 % méně. To už je opravdu paběrkování, a tak se ani nedivíme spekulacím o tom, že tu japonská automobilka definitivně zabalí.

Něco takového Honda s novým šéfem Toshihirem Mibem odmítá, chce získat zpět ztracená území, musíme se ale ptát, jak toho chce dosáhnout. Klíčové CR-V neinovuje, její proslulé motory přestávají být zajímavé, diesely jsou ze hry a předražené elektrické mini s letos 805 prodanými auty za stavu absurdně vysokých a neudržitelných dotací stěží něco změní. Přáli bychom si, aby to bylo jinak, Hondy jsme měli rádi. Současné modely značky jsou ale stínem jejich předchůdců a zjevně nejsme sami, kdo si toho nedokáže nevšimnout.

Honda CR-V je pro značku klíčovým modelem, nicméně i její evropské registrace razantně klesají. Mimo jiné proto, že vůz již není k mání s dieselem, elektrické a hybridní modely netáhnou. Foto: Honda

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Prokopec